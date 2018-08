"Aligatori" na jesen dobijaju novu optiku: Rakete "Vihor-1" spremne iskoristiti svoj potencijal

Russia Beyond Croatia

U planu je modernizacija optoelektronskog sistema GOES-451 koji se nalazi u specijalnom kućištu u obliku kugle s prednje/donje strane helikoptera Ka-52 "Aligator". Ovaj projekt trebao bi završiti do rujna, poslije čega će ruska vojska u svom posjedu imati helikoptere koji vide dalje, i samim tim imaju mogućnost da maksimalno iskoriste ultra-brze protutenkovske rakete "Vihor-1".

U Rusiji su odlučili modernizirati borbeno-izviđačke helikoptere Ka-52 "Aligator". Ova informacija je objavljena na novinskom internet portalu RIA Novosti.

Što podrazumijeva modernizacija "Aligatora"? Prije svega u planu je poboljšanje učinkovitosti protutenkovskog naoružanja. Kako će se to napraviti? Specijalisti imaju namjeru modernizirati napadno-navigacijski sustav helikoptera, prije svega žiroskopom stabilizirani optoelektronski sustav mod. GOES-451. Ova modernizacija će omogućiti "Aligatoru" da vidi dalje, točnije da na većoj udaljenosti otkrije i prepozna svoje ciljeve.

Konkretno, daljina otkrivanja cilja veličine osnovnog borbenog tenka će u dnevnom modu poslije modernizacije biti povećana s osam na deset kilometara, dok će se moći identifcirati na udaljenosti do osam kilometara. U uvjetima smanjene optičke vidljivosti (noć) termovizijska optika će moći otkriti cilj na udaljenosti do osam kilometara, dok će njegovo raspoznavanje biti moguće na udaljenostima i do pet kilometara.

Modifikacija optoelektronskog sustava GOES-451 se mora završiti do kraja rujna ove godine, tako da ćemo od jeseni gledati "Aligatore" koji će biti daleko bolji od današnje verzije.

Ovaj optoelektronski sustav se nalazi u nosnom dijelu letejlice s donje strane helikoptera, i izgleda kao neka kugla. U stvari radi se o zaštitnoj kapsuli u kojoj se nalazi izuzetno moćan blok optike koji se sastoji od TV-kamere, termovizijskog uređaja, laserskog daljinomjera, laserskog ciljnog uređaja preko kojeg se navode navođene rakete (laserski snop), kao i detektora laserskog ozračenja. Ovom najnovijom modernizacijom optoelektronskog sustava GOES-451 povećat će se učinkovitost upotrebe vođenih raketa klase zrak-zemlja 9M127-1 "Vihor-1" koje su projektirane za ovaj tip helikoptera.

Kompleks vođenog oružja "Vihor-M" je sastavni dio helikoptera Ka-52 "Aligator". Navedeni helikopter može nositi do 12 nadzvučnih laserski navođenih raketa 9M127-1 "Vihor-1", koje su specijalno projektirane za borbu protiv suvremenih tenkova.

Njena najvažnija karakteristika je izuzetna brzina koju postiže prilikom svog leta i koja dostiže 610 m/s. (američki analog AGM-114 Hellfire leti brzinom od "svega"420 m/s.) Da bi se slikovito objasnilo koliko je raketa brza, treba navesti i brzinu rakete "Maljutka" (120 m/s.) ili rakete 9M111 koja se lansira iz raketnog sustava "Fagot" (200 m/s).

Probojnost tandem-kumulativne bojeve glave sa kojom je opremljena raketa "Vihor-1" se procenjuje na 1,000-1,200 mm homogene čelične ploče zaštićene reaktivnim oklopom. Efektivna zona upotrebe ove rakete je od 0.5-8.0 km.