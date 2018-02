Rusija nabavlja 114 udarnih helikoptera Ka-52 "Aligator" za svoje oružane snage

Russia Beyond

"Mi smo već sumirali rezultate zaključno s 2017. godinom, i ušli u novu fazu razvoja koja će trajati narednih deset godina. U tom razdoblju nam predstoji realizacija posla koji u svom cjelokupnom obujmu dostiže cifru od 114 borbenih helikoptera Ka-52 'Aligator'", izjavio je Borisov okupljenim novinarima, nakog završetka pregovora s vodećim ljudima iz kompanije AAK "Progress", koja proizvodi borbene helikoptere tipa Ka -52 "Aligator", Ka-52k "Katran" i putnički Ka-62. Inače, ova tvrtka se nalazi u sastavu holdinga kompanije "Vertoleti Rossii", a njezino sjedište se nalazi na Dalekom istoku Ruske Federacije, u gradu Arsenjevu (Primorski kraj, Vladivostok).

Ugovor koji će biti potpisan je integralni dio Državnog programa opremanja ruske vojske u razdoblju 2018.-2027. godine. Financijska konstrukcija je u potpunosti zatvorena, i sada se samo preciziraju obveze proizvođača da u strogo definiranim rokovima isporuči sva ugovorena sredstva ruskim oružanim snagama. Što se tiče nove isporuke od 114 helikoptera, Ministarstvo obrane je zainteresirano za najnoviju modifikaciju koja će uključiti maksimalni paket dodatne opreme, uz dizajnersko unapređenje pojedinih dijelova helikoptera, koji će letjelicu učiniti još učinkovitijom nego što je sada. Ministarstvo obrane RF posebno zanima verzija helikoptera koja će moći koristiti rakete uvećanog dometa 9K121M Vihr'-M* i posebno "Germes-A"* što će se osigurati kroz integraciju najnovijeg napadno-navigacijskog bloka opreme. Ukratko, novac je osiguran, sada nas samo zanimaju konkretni rezultati, tj. dinamika isporuke. U ovoj godini očekujemo prvu isporuku novih helikoptera za potrebe ZSS, rekao je Borisov.

Bazična verzija ovog helikoptera se iskazala u Siriji. Posebno impresivni rezultati postignuti su uporabom rakete "Vihr'". Međutim, i pored odličnih rezultata ustanovljeni su segmenti koji mogu dostignuti uspjeh podignuti na još veću, praktički savršenu razinu. Prije svega, to je vezano za unapređenje elektro-optičkog nišanskog bloka, što će dovesti i do značajnog povećanja efektivnog dometa vođenih raketa. U ovom trenutku helikopter Ka-52 (verzija za vatrenu potporu namijenjena vojsci) u naoružanju imaju samo ruske Zračno-svemirske snage (oko 90 komada). Prema ugovoru, koji su 2011. godine potpisali Helikopteri Rusije i Oboronprom, Zračno-svemirske snage će do 2020. dobiti 140 ovakvih strojeva. Smislenost kupnje "Aligatora" potvrđena je u borbenim djelovanjima. Kako su mediji izvještavali, u Siriji su se u borbama protiv terorista Ka-52 primjenjivali od travnja 2016. godine.

Ka-52 "Aligator" (NATO klasifikacija Hokum A) je suvremeni višenamjenski borbeni helikopter, dizajniran za borbena djelovanja u svim vremenskim uvjetima, dan i noć. Mornarička verzija helikoptera nosi oznaku Ka-52k "Katran". Dizajn helikoptera su osmislili zrakoplovni inženjeri iz biroa "Kamov" na temelju prethodne verzije Ka-50 "Crni morski pas". Poznat je po koaksijalnom motoru, koji je inače prepoznatljiv kod porodice helikoptera tipa Kamov. Helikopter je opremljen i katapultirajući sjedalima.

* Raketa povećanog dometa i probojnosti tandem-kumulativne bojeve glave (10 km/1250 mm pancirne ploče zaštićene dinamičkim oklopom)

* Protutenkovska supersonična raketa dometa 100 km, koja će se na cilj navoditi kombinirano: inercijalno + radarska glava za samonavođenje. Njezina bojeva glava težine 28 kg osigurat će 100% uništenje svih osnovnih borbenih tenkova koji se trenutno nalaze u operativnoj uporabi