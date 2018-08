Ruska vojska će supermodernom lovcu MiG-35 "utrti put" za plasman na inozemno tržište

Russia Beyond Croatia

Postoji veliki broj arapskih zemalja (ali i drugih) koje se ne odlikuju velikom površinom svog teritorija, i kojima nisu potrebni teški lovački zrakoplovi velikog doleta. "Perspektivni lovački zrakoplovi MiG-35 predstavljaju pravi izbor za ove države, ali da bi se oni tamo prodali moraju postati integralni dio naoružanja naše vojske", - ističe za specijalizirani vojno-stručni časopis "Arsenal Otečestva", Dmitrij Drozdenko, a prenosi rambler.ru.



Očekuje se kako će prvi MiG-35 već ove godine postati dio ruskih zrakoplovnih jedinica. Postoje realni pokazatelji da će se ovi zrakoplovi naći u sastavu lovačkih eskadrila, i prije predviđenog roka koji je planiran državnim programom opremanja ruske vojske. Početak u realizaciji ovog posla će otvoriti isporuka šest višenamjenskih lovaca MiG-35 koji će se ministarstvu obrane isporučiti do kraja ove godine.



"Koncepcija dopunjavanja s dva lovca koji imaju različite dijapazone zadataka , nije nepoznata činjenica u modernim svjetskim zrakoplovstvima. Osim naših zrakoplovnih snaga, istu konepciju primijenjuju i Amerikanci. Tako kod njih imamo uparivanje lovaca F-15/F-16, a kod nas MiG-29/Su-27. Radi se o borbenim letjelicama koje posjeduju veliki broj različitih karakteristika gdje po tim pokazateljima imaju drugačiju specifičnu namjenu", - ističe Drozdenko.



Zahvaljajući velikom prostranstvu s kojim raspolaže Rusija, njeno vojno i političko rukovodstvo se opredijelilo za modernizaciju lovačkog zrakoplova Su-27 iz kojeg su kasnije proizašle modernizirane lovačke verzije 4++ generacije Su-30SM i Su-35. Uslijed financijske krize uzrokovane raspadom SSSR-a, ali i ranije navedenih prioriteta, koncept lovačkog zrakoplova MiG-29 i njegova modernizacija na standard 4++ godinama se nalazila "u drugom planu" iza Su-27. Angažiranjem ruskog vojnog vrha i razvojnih inženjera kompanije "MiG" dobila se radikalno moderniziran borbeni stroj na bazi 29-tke koja je ponijela i novo ime MiG-35.



Po svemu sudeći, radi se o izuzetnom lovcu koji posjeduje kvalitete bliske zrakoplovima pete generacije. Pri tome, sama preobuka pilota za ovaj zrakoplov je vrlo jednostavna, tako da se neće potrošiti puno vremena, ali i novca, da se izgrade potpuno operativne lovačke eskadrile opremljene novim lovcima.



Prema riječima ruskih vojnih stručnjaka najjače strane ovog zrakoplova su svakako njegova izvanredna manevrabilnost, snižena radarska reflektivnost ("nevidljivost"), povećan kapacitet spremnika s gorivom i nove borbene mogućnosti koje su dobijene proširivanjem arsenala s modernim ubojnim sredstvima. Kao što smo rekli, po velikom broju parametara ovaj zrakoplov se neće puno razlikovati od zrakoplova pete generacije. Najveća razlika će biti u cijeni, koja će biti drastično jeftinija nego kada je u pitanju američki lovac pete generacije F-35.

Ogroman izvozni potencijal nasljednika čuvene 29-ke

"Usporedba između ovih borbenih letjelica je u cjelini gledano neumjesna, jer svaka za sebe predstavlja posebnu platformu na koju su primijenjeni materijali i komponente različite tehnološke razine, kao i elektronske zasićenosti. Međutim, ukoliko bi se uspoređivale letjelice iste klase onda je naša tehnika daleko jeftinija od američke. Razloge za to ne treba tražiti u proizvodnom procesu, nego u tome tko s njime upravlja, točnije tko je vlasnik svega toga", - ističe Dmitrij Drozdenko.



"Prije svega, ruska vojna industrija se nalazi u vlasništvu države, i djeluje u interesu glavnog dioničara koji zahtijeva minimalnu cijenu koštanja po jedinici proizvedene tehnike. S druge strane oceana nalaze se kompanije s većinskim privatnim vlasništvom Lockheed Martin i Boeing, i tamo se potpuno drukčije formiraju cijene. Treba imati u vidu već tradicionalnu spremnost SAD-a da za svoj vojni proračun izdvaja ogromna financijska sredstva, tako da se i njihovi proizvođači suvremene vojne tehnologije prilagođavaju ovom sustavu, gdje na osnovu toga i određuju često basnoslovne cijene za svoje proizvode",- ističe stručnjak.



Nedavno je na ovaj zrakoplov skrenuo pažnju i sam predsednik Ruske Federacije, Vladimir Putin koji je tom prilikom istaknuo kako preko 30 zemalja u svijetu koristi sovjetske/ruske višenamjenske zrakoplove MiG-29. Glavni urednik vojno-stručnog časopisa "Izvoz naoružanja", Andrej Frolov suglasan je s procjenama da bi skorije usvajanje prve garniture MiG-35 i njihove integracije u rusko ratno zrakoplovstvo bila prava pozivnica da se brojni međunarodni interesanti za ovaj zrakoplov, opredijele za njegovu konkretnu nabavku. Može se reći da je na međunarodnom tržištu naoružanja pojava moćne 35-ice zasjenila i koncepte ruskih zrakoplova napravljenih na bazi Su-27. MiG-35 je zaista prvorazredno osvježenje koje je predstavila ruska zrakoplovna industrija u posljednje vrijeme.



"Veliki interes za MiG-35 pokazuju arapske zemlje koje nemaju tako veliki teritorij za koju je primjereniji lovac teže klase koji proizvodi kompanija "Suhoj". Međutim, da bi 35-ica maksimalno iskoristila svoju zaista veliku izvoznu perspektivu, letjelica prvo mora postati sastavni dio domaćeg ratnog zrakoplovstva", - ističe Andrej Florov.



"Što se tiče izvoznog paketa opreme koji ide uz ovaj zrakoplov, on će svakako imati svoja ograničenja pošto je za njega primjenjena najsuvremenija tehnologija koja se trenutno proizvodi u Ruskoj Federaciji. Sve će ovisiti od toga gdje idu ovi zrakoplovi. Je li je u perspektivi sa zemljom-kupcem moguć sukob, ili je li postoji potencijal za krađom/kopiranjem tehnologije. Isto to važi i za određivanje konačne cijene. Naravno da će cijena za naše zrakoplovne snage biti drugačija od izvozne verzije. Rosoboroneksport prati inozemno tržište kada su u pitanju cijene vrhunske vojne tehnologije, i na osnovu tih pokazatelja prilagođava cjenik u odnosu na konkurenciju", - ističe Dmitrij Drozdenko.

Napomena

MiG-35 predstavlja višenamjenski lovački zrakoplov 4++ generacije, Rezultat je duboke, sveobuhvatne modernizacije borbenih aparata MiG-29K/KUB i MiG-29M/M2. Prvenstveno je namjenjen za ostvarivanje apsolutne zračne prevlasti na malim i srednjim udaljenostima (taktički lovac). Osim primarne lovačke uloge, ovaj zrakoplov je osposobljen i izvoditi vrlo precizne napade po kopnenim i pomorskim snagama neprijatelja, pa se može svrstati i u kategoriju lovca-bombardera. Inovativnim konstruktorskim rješenjima, znatno je uvećana borbena nosivost ubojnog tereta, a integracijom jačih, a istovremeno ekonomičnijih motora i dodatnog prostora za gorivo, uvećan je njegov operativni borbeni radijus. Pretpostavka je da će u sljedećem desetljeću ovaj zrakoplov u većem broju ući u ruske zrakoplovne jedinice, i da obujam nabavke neće zaostajati za zrakoplovima oznake "Suhoj". Prema različitim procjenama, ministarstvo obrane Ruske Federacije je spremno koncernu "MiG" ponuditi ugovor o nabavci između 70-80 zrakoplova MiG-35 koji bi do kraja 2027. godine ušli u sastav ruskog ratnog zrakoplovstva.