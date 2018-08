Anatolij Kvočur: Ruski lovac pete generacije Su-57 će upravljati "jatom" bespilotnih letjelica

Probni pilot, Heroj Rusije, Anatolij Kvočur je uvjeren da će lovac Su-57 moći upravljati jatom bespilotnih letjelica. Poznati ruski pilot je o tome govorio povodom 106. godišnjice ruskog ratnog zrakoplovstva, koja se obilježava 12. kolovoza.



On je u intervjuu za agenciju TASS istaknuo da "treba znati da će čovjek koji leti u nekom zrakoplovu također upravljati i grupom bespilotnih letjelica. Sve je važno: kakav je to čovjek, kakvim mehanizmima za upravljanje tom grupom raspolaže i na koji način će se to odvijati."



Heroj Rusije je govorio i o ruskom zrakoplovu šeste generacije. On je uvjeren da je moguće da će biti napravljena i bespilotna letjelica šeste generacije. "Ali kako svime time upravljati? U mladosti sam čitao znanstvenu fantastiku, bila je jedna serija knjiga o navigatoru Pirksu, Stanislava Lema. Tamo se između ostalog govorilo i o tome tko je učinkovitiji: čovjek ili moćni robot koji se ne razlikuje od čovjeka", rekao je Kvočur.



Probni pilot je uvjeren kako roboti neće moći u potpunosti zamijeniti čoveka. On smatra kako je čovjek najsavršenije biće prirode, a to nije samo njegovo mišljenje.



"Zato čovjek npr. ne može letjeti. Kako bi letio, potrebna su mu pomoćna sredstva. Na tom planu je njegovo nesavršenstvo. Ali ono se kompenzira inteligencijom i intuicijom. A intuicija je povezana s dušom", kaže Anatolij Kvočur.



Kako bi pilot samouvjereno mogao ispuniti borbeni zadatak, potrebno je za njega stvoriti odgovarajuće uvjete. Njegovo majstorstvo ovisi o informacijama kojima posada raspolaže. Što više informacija posjeduje pilot, to je veća njegova učinkovitost u borbi, a njegova sigurnost je na višoj razini.