Hoće li nova američka atomska bomba dovesti do utrke u naoružanju?

Ratno zrakoplovstvo SAD-a je uspješno testiralo najnoviju jedreću atomsku bombu B61-12. Preciznije rečeno, to je 12. po redu modifikacija atomske bombe koja od sredine 1960-ih "jamči sigurnost" Sjedinjenih Američkih država.

Na novom modelu nema nikakvih tehničkih inovacija izuzev mogućnosti da se prave različite bojeve glave - od 5 do 100 kilotona, kao i da se jedrećim bombama dodaju visokoprecizni sustavi za navođenje.

Na taj način je nekadašnja nevođena gravitacijska avionska bomba pretvorena u visokoprecizno oružje, što po mišljenju američkih vojnih stručnjaka omogućuje pilotima bombardera da izbace bombu s teritorija koji nije u dometu neprijateljskog sustava PZO.

"'Glavna inovacija' bombe B61-12 je mogućnost upravljanja njome. U repnom dijelu se nalaze uređaji za navigaciju, automatski pilot i pokretni stabilizatori pomoću kojih se može upravljati bombom", rekao je za Russia Beyond profesor Akademije vojnih znanosti Vadim Kozjuljin.

Zahvaljujući tim dodacima, bomba se više ne mora "bacati padobranom iz zrakoplova". Umjesto toga se bombarder samo treba podićina veliku visinu i pustiti bombe iz svojih odsjeka, poslije čega će one same doletjeti do cilja, mijenjajući putanju u slučaju potrebe.

Očekuje se da će američko ratno zrakoplovstvo prve atomske bombe klase B61-12 dobiti poslije 2020. godine. Ovo specijalno oružje će nositi strateški bombarderi B-2 Spirit i B-21 Raider. Bomba B61-12 će biti montirana i na lovac pete generacije F-35. Već su 2015. godine vršeni probni letovi sa streljivom ovog tipa, smještenim u unutarnjem odsjeku zrakoplova.

Novo oružje prve dobivaju američke zrakoplovne baze u Europi - Büchel (Falačko Porajnje u Njemačkoj), Incirlik (Turska) i Aviano (Italija).

Bombarder B-2 Spirit izbacuje bombu B61-11. AFP AFP

Prekretnica

Ključna karakteristika ovih bombi je mogućnost da se one "vješaju" ispod krila taktičkog lovca-bombardera F-35, što predstavlja vrlo važnu prekretnicu u budućim lokalnim sukobima.

Tako će američka avijacija imati mogućnost upotrebom ovih bombi uništavati "teroriste" u svojim operacijama u inozemstvu.

Primjena ovog taktičkog nuklearnog oružja u lokalnim sukobima i ratovima protiv terorista "odriješit će ruke" i drugim nuklearnim silama da svoje nuklearne bojeve glave manje raznorne moći primjenjuju u Aziji, Europi i drugdje.

"Nuklearno oružje po svojoj prirodi ima mnoštvo varijacija. Tijekom operacije 'Pustinjska oluja' 1991. godine Amerikanci su htjeli neutralizirati čitav sustav PZO Iraka eksplozijom manje atomske bombe u zraku i stvaranjem elektromagnetskog vala, ali je Pentagon procijenio da će Rusija poslije toga također primijeniti elektromagnetsku bombu u nekom sukobu, pa je vojni vrh odustao od te ideje", kaže vojni analitičar agencije TASS Viktor Litovkin.

Ruski vojni stručnjaci izražavaju zabrinutost povodom ove situacije. Oni kažu da nova američka doktrina nuklearnog odvraćanja omogućuje vojnim rukovodstvima različitih zemalja da u lokalnim sukobima primjene taktičko nuklearno oružje kada to njima odgovara. I to je vrlo opasno", smatra stručnjak.

On je izjavio i da bi Sjedinjene Američke Države mogle još više smanjiti snagu "modela br. 12".

"Ona može biti smanjena na minimalnu razinu koja je jednaka snazi eksplozije 300 tona TNT-a. Radi usporedbe, to je samo 2% snage bombe bačene na Hirošimu", istaknuo je.

Kako će reagirati Rusija?

Novost o tome da SAD ima novu bombu nije izazvala mnogo odjeka u ruskim vojnim krugovima jer su ta testiranja već odavno svima dobro poznata.

Obje zemlje su dospjele u situaciju kada moraju zamijeniti svoje stare nuklearne sustave i sačuvati nuklearni paritet. "Faktor odvraćanja" uzajamnog uništenja "pomaže političarima da djeluju racionalno i da ne podliježu emocijama kao što često biva", dodao je Kozjuljin.

Sadruge strane, Rusija već duže vrijeme radi na modernizaciji svog nuklearnog arsenala. Napravljena je "pomorska" ineterkontinentalna nuklearna raketa "Bulava", napravljena je i "kopnena" raketa "Sarmat", a sada su napravljeni i sustavi koji su ranije mogli biti viđeni samo u znanstveno-fantastičnim filmovima - krstareće rakete na nuklearni pogon koje mogu letjeti ka cilju kružeći oko planeta koliko god da je potrebno.

"Nema smisla očekivati neke nove političke ili vojne korake. Operativno-taktički sustavi 'Iskander-M' već su postavljeni u Kalinjingradu i na Krimu. Oni potpuno neutraliziraju opasnost koja prijeti od američkih zrakoplovnih baza u Europi. Pored toga, početkom idućeg desetljeća će se pojaviti i sustavi S-500 'Prometej' koji obaraju hipersonične rakete, a strane vojske tek sada razvijaju slične sustave", istaknuo je Litovkin.