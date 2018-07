"Ni igla neće moći proći": Rusi započeli mega-operaciju opremanja vojske pod šifrom "Standard"

Russia Beyond

Protuzračna obrana Kopnene vojske će prijeći na jedinstveni standard. Planira se da od 2022. godine u jedinicama PZO koje su vezane za vid Kopnene vojske otpočne masovna zamjena zastarjelih artiljerijskih i raketnih sustava. U tom je smislu formiran specijalni odjel unutar Ministarstva obrane, koji će se baviti ovom problematikom. Cijela ova operacija masivnog tehnološkog unapređenja protuzračnih jedinica Kopnene vojske je dobila kodno ime "Standard". Da bi se cijela ova ambicozna priča uspješno realizirala, neophodno je prvo izraditi složen, multidisciplinarni znanstveno-istraživački projekt koji će uključiti praktički sve tvrtke i konstruktorske biroe kojima je specijalnost proizvodnja najsloženijih borbenih sustava. Cilj je da se tijekom njegove implementacije razvije nova linija protuzračnih raketnih sustava, kao i da se usvoji potpuno novi taktički koncept njihove primjene. Novi raketni sustavi će morati biti tako napravljeni kako bi ispoštovali izuzetno stroge zahtjeve koji se tiču unifikacije i standardizacije. Za maksimalnu iskoristivost njihovih borbenih potencijala oni će biti uvezani u integrirani sustav upravljanja.

Za izradu znanstveno-istraživačkog projekta rusko Ministarstvo obrane je već izdvojilo sumu u visini od oko pola milijarde rubalja (6,5 milijuna eura). Prema ocjenama vojnih stručnjaka, modernizacija protuzračne obrane će značajno povećati borbene sposobnosti Kopnene vojske.

Kako je novinarima stranice Izvestija rečeno u Ministarstvu obrane, ured koji je posebno određen za taj program je već krenuo u realizaciju prve faze ovog projekta koji se sastoji od obimnog znanstveno-istraživačkog rada kodnog imena "Standard". Ukupna cijena ovog projekta iznosi 422 milijuna rubalja. U planu je da se preliminarna varijanta ovog projekta koja se tiče modernizacije sredstava PZO predstavi do kraja 2020. godine, a njezina završna koncepcija s kompletnim planom, programom, novim sredstvima itd. do kraja 2022. godine. Kao što smo rekli, prva faza u realizaciji ovog obimnog projekta će obuhvaćati temeljenu znanstveno-istraživačku aktivnost, dok će druga faza podrazumijevati konstruiranje i testiranje novih i duboko moderniziranih tipova borbene tehnike koja će biti sposobna realizirati ovaj iznimno zahtjevan koncept.

Jedna od glavnih točaka ovog programa je modernizacija, unifikacija i objedinjavanje svih sredstava protuzračne obrane Kopnene vojske u jedan integrirani "kišobran" (od lakih prijenosnih raketnih sustava pa sve do različitih varijanti S-300). Ovakav pristup će donijeti i izvjesne novine u organizaciji strategije primjene PZO u jedinicama Kopnene vojske. Ranije je svaki sustav PZO djelovao kao autonomna jedinica. Sada će zračni prostor iznad pješadijskih, oklopno-mehaniziranih i artiljerijskih jedinica na bojištu čuvati apsolutno svi borbeni potencijali PZO koji su integrirani u jednu cjelinu.

U perspektivi će biti konstruirana nova linija protuzračnih raketnih sustava. Za ova sredstva se razvija univerzalni radio-elektronski kompleks i ostale elektronske komponente, koje će biti apsolutno unificirane i kompatibilne jedne s drugima. Također, isti princip će se primijeniti i na raketne projektile koje će posjedovati ovi sustavi.

U okviru programa "Standard" posebna pažnja će se usmjeriti na daljnje unapređenje radarskog kompleksa i automatskog sustava upravljanja. Nova tehnika će omogućiti da se sve informacije dobivene od lokatora obrađuju u režimu realnog vremena. Ovakav način obrade informacija će omogućiti automatskom sustavu upravljanja (ovaj sustav će u sebi imati elemente umjetne inteligencije) da što preciznije analizira zračnu situaciju iznad bojišta, i da operatorima na raketnim sustavima brzo proslijedi podatke o najopasnijim ciljevima neprijatelja i adekvatnom tipu naoružanja kojima će se on najefikasnije uništiti.

Planirano je da se od novih raketnih sustava formira nekoliko obrambenih linija PZO, koje će raditi u jedinstvenom sustavu upravljanja. Ovakva integracija će značajno podići učinkovitost svih oruđa (rakete kratkog, srednjeg i velikog dometa) koja se nalaze unutar ovog sustava. Ona će jamčiti uništenje praktički svih zračnih objekata, od zrakoplova, minijaturnih bespilotnih letjelica, pa sve do raketa koje su lansirane iz višecijevnih lansera raketa. Posebna pažnja će se usmjeriti na rješavanje izuzetno složenih borbenih scenarija kao što je npr. odbijanje masovnog napada krstarećim i balističkim raketama.

Što se tiče opremanja samih jedinica, tražit će se kvaliteta, a ne kvantiteta. Veliki broj zastarjelih sustava će biti otpisan. U mirovinu će otići PZO sustavi kratkog dometa kao što su "Šilka", "Tunguska", bazične verzije sustava "Tor". Bit će otpisane i prve modifikacije sustava srednjeg dometa "Buk". Pretpostavka je da će poslije implementacije ovog projekta u jedinicama PZO Kopnene vojske ostati samo najnovija verzija porodice ovih sustava koja nosi oznaku Buk-M3 - "Viking", kao i to da će ova verzija morati dobiti ozbiljan paket modernizacije da bi uopće mogla postati sastavni dio ovog super-kvalitetnog programa. To se isto odnosi i na raketne sustave velikog dometa S-300, gdje će Kopnena vojska zadržati samo modele S-300V i S-300VM, koji će također morati proći obimnu modernizaciju do razine S-300V4+. Sve ostale varijante će biti otpisane.

Plan unifikacije sustava PZO Kopnene vojske je pravovremena odluka koja će olakšati njihovu proizvodnju, eksploataciju i obuku raketnih posada, istaknuo je bivši zapovjednik Raketne vojske PZO - general pukovnik Aleksandar Gorkov.

Problem koji je vezan za učinkovitu organizaciju različitih sustava PZO je vrlo složen i zahtijeva dosta vremena za njegovo rješavanje, istaknuo je stručnjak. Sustavi PZO na različitim taktičkim razinama, od divizije do armije, vrlo su različiti kada se govori o načelima njihove upotrebe, unifikacije tehnike i naoružanja itd. Njihova osnovna struktura je različita. Sve to u cjelini umanjuje učinkovitost PZO Kopnene vojske. Predstojeća unifikacija svih elemenata PZO koji se nalaze u sastavu Kopnene vojske će dozvoliti formiranje kombiniranih borbenih skupina PZO ovisno o specifičnim zadacima koje treba riješiti.

Vojska protuzračne obrane Kopnene vojske - predstavlja rod Kopnene vojske Ruske Federacije koja je namijenjena zaštiti taktičkih ali i operativno-strateških sastava poput armija od djelovanja neprijateljske avijacije i krstarećih raketa. U svom sastavu ima protuzračne raketne sustave kratkog (do 30 km), srednjeg (do 100 km) i velikog dometa (preko 100+ km). Pored toga, tu se nalaze i artiljerijski sustavi koji spadaju u sustave kratkog dometa. Ukupna osnaženost najsuvremenijim obrazcima naoružanja kojeg čine sustavi kratkog, srednjeg i velikog dometa danas iznosi oko 35%. U prvim godinama narednog desetljeća u planu je ovaj postotak podići na 70-75%.