Tko je bolji: Ruski PZO sustav "Tunguska-M" protiv kineskih PGZ-04A i PGZ-07

Oružane snage Kine trenutno nastavljaju istovremeno koristiti dva samohodna protuzračna sustava. Radi se ponajprije o sustavu PGZ-04A, koji posjeduje dva dvocijevna automatska topa kalibra 25 milimetara. Uz brzinu od 800 granata u minuti oni mogu gađati ciljeve na visinama do 2000 metara i na daljini do 2500 metara.

Ovaj protuzračni sustav posjeduje i oružje koje je kopija sovjetskog prenosivog protuzračnog sustava "Igla-1". Njegov zadatak je borba protiv objekata u zraku na udaljenosti do 6 kilometara.

Na njemu se nalazi i sustav upravljanja paljbom s radarom, video-kamerom i termovizijskom kamerom, koji učinkovito otkriva neprijateljske letjelice.

Međutim, kako ističu vojni stručnjaci, ovaj samohodni sustav je već bio zastario kada je primljen u naoružanje. On ima ograničene mogućnosti kada se radi o borbi protiv suvremenih ofenzivnih helikoptera. Isto se odnosi i na drugi kineski protuavionski samohodni sustav PGZ-07. Po izgledu on veoma podsjeća na njemački "Gepard" iz 70-ih.

Njegovo osnovno naoružanje čine dva modernizirana topa kalibra 35 milimetara. Učinkoviti domet gađanja ciljeva u zraku mu je 4000 metara. Posjeduje radar i termovizijski nišan, koji može automatski pratiti ciljeve.

Vojni stručnjaci, kada uspoređuju kineske protuavionske samohodne sustave s ruskim protuavionskim topovsko-raketnim sustavom "Tunguska", konkretno s njegovom moderniziranom varijantom 2S6M1, prednost daju ruskom oružju. Njegova dva dvocijevna automatska topa kalibra 30 milimetara učinkovita su na udaljenostima od 200 do 4000 metara i na visinama od 0 do 3000 metara. Tu se vidi potpuna nadmoć "Tunguske" nad PGZ-95 i njezina relativna izjednačenost s PGZ-07. Međutim, rakete koje posjeduje sustav "Tunguska" omogućavaju mu gađanje zrakoplova i helikoptera na udaljenostima od 200 do 10 000 metara i na visinama od 15 do 3500 metara. Za kineske modele to su nedostižne karakteristike.

