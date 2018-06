Stručnjak: Rusija pravi novi univerzalni desantni brod

Russia Beyond

Ranije je službeni predstavnik tvrtke "Objedinjonnaaja sudostroiteljnaja korporacija" za RIA Novosti izjavio da Sjeverni projektantsko-konstruktorski biro radi na novom desantnom brodu čiji će deplasman biti 8000 tona.

"Naravno, to nije ruska verzija 'Mistrala' (nosača helikoptera koje je Francuska napravila, ali nije isporučila Rusiji zbog sankcija), što se vidi i po daleko manjem deplasmanu. Ovaj projekt je svojevrsni kompromis koji odgovara našoj mornarici. Takav brod je lakše napraviti i on je mnogo jeftiniji. Uz to, naše vojno rukovodstvo se zbog sankcija orijentira isključivo na komponente domaće proizvodnje", rekao je Murahovski.

Stručnjk je objasnio da će po svojim karakteristikama i funkcionalnosti novi projekt biti bliži univerzalnom desantnom brodu s kojeg se vojska može desantirati pomoću čamaca i helikoptera. Pored toga, ovaj brod će imati proširene mogućnosti za upravljanje skupinom brodova i desantiranim jedinicama na kopnu.

Sfera primjene

Govoreći o zadatku koji će izvršavati novi desantni brod, sugovornik agencije RIA Novosti je pretpostavio da će ti brodovi osiguravati područje Kurilskih otoka i Kalinjingrada. Pored toga, oni mogu postati dio grupe brodova ratne mornarice Rusije koji dežuraju u Sredozemnom moru. Murahovski je istaknuo da je u tu svrhu neophodno napraviti seriju od 5-6 takvih brodova.

"Mi imamo otočne zone (Kurilski otoci), a pored toga treba osigurati vojnu sigurnost Kalinjingradske oblasti, naše enklave. Također postoji potreba da se podrži naša eskadra u istočnom dijelu Sredozemnog mora koja tamo dežura u vezi s operacijom u Siriji. Da bi se ispunili ti ciljevi, potrebno je za svaki od ovih pravaca osigurati bar po dva takva broda", smatra Murahovski.