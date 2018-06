Američki stručnjaci: Od pet najopasnijih nuklearnih podmornica na svijetu, čak tri su ruske. Koje?

Russia Beyond

Američki specijalizirani list The National Interest, koji se bavi suvremenim naoružanjem i vojnom tehnikom, objavio je tekst u kojem pokušava formirati popis pet najboljih nuklearnih podmornica na svijetu.

U tekstu se navodi popis pet najopasnijih nuklearnih podmornica, od kojih se neke još ne nalaze u operativnom naoružanju (kao što je slučaj s američkom perspektivnom strateškom napadnom podmornicom klase "Columbia" - op. autora). Prema riječima američkih stručnjaka, u prvih pet najboljih podmornica svijeta našla su se tri ruska podvodna "čudovišta".

Po mišljenju autora ovog teksta, strateške podmornice na nuklearni pogon, koje u sebi nose interkontinentalne balističke rakete opremljene termonuklearnim bojevim glavama, spadaju u najrazornije oružje koje je čovjek stvorio.

Jedan od favorita ovog novinskog lista je strateška nuklearna napadna podmornica projekta 955 "Borej". Podmornica je naoružana sa 16 balističkih raketa tipa "Bulava", koja pojedinačno može nositi do deset neovisno usmjerenih bojevih glava. Domet ovih raketa je oko 8500 kilometara. Pored respektabilnog raketno-torpednog naoružanja, ove podmornice krasi i još jedna izuzetno važna karakteristika. A to je da su one praktično nečujne prilikom svog borbenog patroliranja svjetskim morima. Ovo je riješeno izbacivanjem bučnog propelera, i ugradnjom vodenog Hydro-jet pogona, koji pomoću mlaznica osigurava stabilno kretanje podmornice ispod površine mora. Postojanu snagu ovog pogona osigurava nuklearni reaktor OK-650, snage 200 megavata. Dodatno smanjenje buke je ostvareno i konstrukcijskim inovacijama prilikom izrade korpusa podmornice, gdje je primijenjena tehnologija tzv. dvokaskadne amortizacije, gdje je svaki odjel podmornice dodatno izoliran od njezinog korpusa. Cijeli korpus podmornice je prekriven specijalnom elastičnom podlogom, nalik plastičnoj gumenoj masi, koja onemogućava njezino otkrivanje pomoću hidro-akustičnih uređaja.

The National Interest je na svoj popis uključio i atomsku podmornica projekta 667BDRM "Delfin". Kako ističe ovaj list, danas ove podmornice predstavljaju osnovu ruske strateške podvodne flote. "Delfin" je naoružan sa 16 trostupanjskih balističkih raketa R-29RMU2 "Sineva", koja za svoj pogon koristi tekuće raketno gorivo. Jedna "Sineva" može ponijeti 4-8 neovisno usmjerenih bojevih glava, a njezin maksimalni domet je oko 11 500 km. "Podmornica može lansirati balističke rakete s dubine od 55 metara, pri brzini podmornice od 6-7 čvorova (oko 11-13 km/č)", piše američki list.

I treća ruska podmornica koje se našla u sastavu ove petorke jest višenamjenska atomska podmornica 885 "Jasenj", koja je naoružana s 32 krstareće rakete "Kalibr". Ove rakete su sposobne pored konvencionalnih nositi i atomske bojeve glave, kojima mogu gađati ciljeve na daljinama i do 2500 km. Kako piše list, podmornice tipa "Jasenj" su vrlo brze, nevjerojatno tihe i posjeduju izuzetno sofisticiranu senzoriku.

U posljednja dva upražnjena mjesta na popisu ušle su i dvije američke podmornice klase "Ohio" i "Columbia".