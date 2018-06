Dosta vam je banalnih sportova? Dobrodošli na Međunarodni tenkovski biatlon!

Ovo je gostujući članak naših prijatelja sa Slavoruma, centra slavenske kulture, povijesti, tradicije i mitologije. Za više njihovih priča posjetite Slavorum.org ili njihovu Facebook stranicu.

Mi Rusi smo uvijek bili poznati po osobitom načinu na koji radimo stvari, a sport se po tom pitanju ne razlikuje. Ponekad nam dosadi gledati sva ta obična natjecanja, poput nogometa, hokeja na ledu ili zimskih sportova - svi oni slijede istu radnju. Ruski ministar obrane Sergej Šojgu je odlučio nešto učiniti po tom pitanju te je stvorio Međunarodni tenkovski biatlon. Ako ga još niste vidjeti, ovo će zauvijek promijeniti vaš pogled na sport.

Tenkovski biatlon je vojni sport koji koristi kompleksnu obuku tenkovskih posada, uključujući njihove vještine na teškim terenima, u kombinaciji sa sposobnošću ostvarivanja precizne i brze paljbe tijekom izvođenja manevara.

Igre, ili barem koncept, postojale su čak i prije službenog predstavljanja 2013. godine, kada Tenkovski biatlon još nije bio pravo međunarodno natjecanje i kada su u njemu sudjelovale samo Rusija, Kazahstan, Bjelorusija i Armenija.

Nakon prvog natjecanja igre su počele dobivati na brzini te je 2014. godine u njima sudjelovalo ukupno 12 zemalja (Rusija, Armenija, Kina, Kazahstan, Bjelorusija, Indija, Kirgistan, Srbija, Mongolija, Venezuela, Angola i Kuvajt), a 2015. im se pridružila i Nikaragva. 2016. godine je u natjecanju sudjelovalo 17 zemalja (pridružili su se Iran, Zimbabve, Azerbajdžan i Bjelorusija, koja se nije natjecala 2015. godine). 2017. godine su se igrama pridružile još dvije zemlje - Laos i Uganda.

Ove godine na natjecanju sudjeluje 21 zemlja - Tenkovskom biatlonu su se pridružili Mjanmar i Sirija. Glavno vozilo natjecanja je tenk T-72B3, koji se dodjeljuje svakom timu. Ipak, Kina i Bjelorusija običavaju koristiti vlastite strojeve, TYPE 96B, odnosno modificirani T-72. Natjecanje se sastoji od tri faze: pojedinačne utrke, polufinalne štafetne utrke i finalne štafetne utrke.

Pojedinačna utrka

Pojedinačne utrke određuju poredak timova. U ovoj fazi sudjeluju tri posade iz svake ekipe, a svaka posada koristi vlastito vozilo. Posade kreću zasebno, u razmaku od jedne do dvije minute, tako da u isto vrijeme kreću četiri tenka. Svaka se posada vozi tri kruga od tri do četiri kilometra s tri gađanja u pokretu: pucanje iz topa na "tenk", pucanje iz strojnice na "helikopter" i pucanje iz koaksijalne strojnice na "bacač granata". No misija još nije gotova.

Strojevi također moraju prijeći nekoliko prepreka. Rezultati svake posade se računaju zbrajanjem ukupne udaljenosti, vremena i kaznenih bodova. Najboljih dvanaest timova u pojedinačnoj utrci ulazi u polufinalnu fazu utrke.

Štafetna utrka

U štafetnim utrkama se određuje koji je tim najbolji. Svaka posada vozi četiri kruga od tri do pet kilometara u kojima nadvladava prepreke i gađa ciljeve na tri linije vatre. Ipak, pravila su nešto drugačija - sada sve posade kreću u isto vrijeme tako da se u isto vrijeme natječu četiri tenka. Četiri tima s najboljim rezultatima u polufinalu napreduju do finalne faze. Pobjednici dobivaju poseban pehar nakon završne štafetne utrke.

Tenkovski biatlon se održava na poligonu Alabino u Naro-Fominskom rajonu u Moskovskoj oblasti i traje od kraja srpnja do sredine kolovoza. Natjecanje će se ove godine održati od 28. srpnja do 11. kolovoza. Do Alabina možete doći na nekoliko načina - za one koji ne putuju automobilom postoji i besplatan prijevoz. U Alabinu možete uživati u u drugim sadržajima - na području poligona se nalaze brojne izložbe, štandovi s hranom iz različitih zemalja, dječja igrališta, trenažni strojevi itd.

Tenkovski biatlon je dio Međunarodnih vojnih igara koje se održavaju svake godine i na kojima se biraju najbolji među različitim tipovima trupa: vojna policija, padobranske snage, avijacija itd. Tenkovsko natjecanje se tradicionalno održava u Moskvi. Karte možete kupiti na službenim stranicama Tenkovskog biatlona, a ako vas je strah da ćete se izgubiti, uvijek su tu volonteri, spremni za pomoć u prijevodu i snalaženju.