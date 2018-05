Oborene američke rakete će biti baza za daljnji razvoj ruskih sustava za protuelektronsku borbu

Najnoviji obrazci ovih raketa koji su oboreni od strane PZO sirijske vojske, dostavljeni su u Rusiju gdje su ih detaljno pregledali ruski stručnjaci. Na osnovu njih će se izvršiti prilagođavanje postojećih sustava za protuelektronsku borbu, ali i započeti program razvoja novih sredstava, koji će se okončati u rekordnom vremenskom roku.



"Nova tehnika je dužna pokriti sve frekventne opsege, preko kojih funkcioniraju ove rakete"- izjavio je generalni direktor koncerna "Radioelektronnije tehnologii", Vladimir Mihev. Prema njegovim riječima, razvoj novih sustava za protuelektronsku borbu, koji će značajno unaprediti učinkovitost borbenih sastava koji se bave ovim specijaliziranim zadacima, trajat će najmanje 2-3 godine.



"Nama je za proučavanje najzanimljivija praktična primjena ovih sustava u realnim borbenim uvjetima, kao što se događa u Siriji. Mi na oborenim raketama možemo vidjeti kako ona funkcionira, od momenta polijetanja pa sve do udara u svoj cilj. Detaljno nas zanimaju kanali primopredaje informacija i upravljanja, zatim elementi navigacije i lokacije", ističe Mihev.



Specijaliste posebno zanima stupanj zaštićenosti ovih kanala. "Kada znamo sve parametre funkcioniranja ovih "finih" sustava za zapovijedanje i navigaciju, mi možemo vrlo učinkovito blokirati svaku krstareću raketu, i to na svim etapama njenog leta"-kategoričan je Mihev.



Pored krstarećih raketa ruske stručnjake posebno zanimaju sredstva izviđanja koja se nalaze na bespilotnim letjelicama zapadne proizvodnje, kao i zrakoplovi pete generacije F-22 i F-35, od kojih se posljednji nalazi u izraelskim zrakoplovnim snagama.



Za razliku od Miheva, zastupnik Državne dume Nikolaj Antoniškin¹ je rekao da novi sustavi za protuelektronsku borbu mogu biti napravljeni nevjerojatno brzo, za svega 15-30 dana.



"U našim oružanim snagama imamo izuzetno široku paletu različitih sustava za protuelektronsku borbu. Uvjeren sam da nam ne treba puno vremena da te sustave prilagodimo najnovijim potrebama. Ako postoji želja da se to napravi, onda to možemo završiti u vrlo kratkom roku"- ističe general Antoniškin.



¹Bivši zamjenik ruskog ratnog zrak0plovstva, general-pukovnik