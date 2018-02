Šojgu digao uzbunu na Dalekom istoku Rusije! Tisuće specijalaca "love" teroriste

Masovne vojne vježbe koje izvode izviđački sastavi unutar mornaričkih, motoriziranih i tenkovskih jedinica, uključuju preko 2000 vojnika. Ove vježbe se ovih dana održavaju na vježbovnim poligonima Istočnog vojnog okruga (skr. IVK). Uvježbavanja se izvode u osam regija koje pokriva ovaj vojni okrug, a koji imaju površinu od gotovo tri milijuna četvornih kilometara. Javnost je o najnovijim aktivnostima vojske na ruskom Dalekom istoku upoznao načelnik informativne službe Istočnog vojnog okruga, pukovnik Aleksandar Gordev.

"Na vojnim poligonima Istočnog vojnog okruga, koji se nalaze na teritoriju Republike Burjatije, zatim Zabajkalskom, Habarovskom, Primorskom, Kamčatskom kraju, Amurskoj, Sahalinskoj i Židovskoj autonomnoj oblasti, započela je velika vojna vježba koja obuhvaća izviđačke jedinice iz sastava mornaričke pješadije, motoriziranih i tenkovskih jedinica. U ovim vježbama je angažirano više od 2000 vojnika s preko 100 jedinica klasične i specijalne borbene tehnike", priopćio je pukovnik Gordev, a prenijela novinska agencija TASS.

Osnovni zadatak ove vojne vježbe je provjera borbene osposobljenosti specijaliziranih snaga koje se nalaze u sastavu Istočnog vojnog okruga, u cilju otkrivanja i likvidacije ubačenih diverzantsko-terorističkih skupina uvjetnog neprijatelja. Naglasak je na upotrebi modernih sredstava specijalne tehnike, kakve su bespilotne letjelice "Orlan-10" i "Forpost", kao i mobilnih radarskih stanica kao što su kopneni radari centimetarskog dijapazona SBR-5M "Fara-1M" i PSNR-8 "Kredo-M1 ".

Bespilotna letjelica "Orlan-10" je proizvod ruske tvrtke "Specialjnij tehnologičeskij centr". Njezina osnovna namjena je otkrivanje i navođenje artiljerijske vatre po neprijateljskim ciljevima na daljinama do 50 km. Integralni je dio specijalnog taktičkog sustava veze "ESU TZ", koji radi na principima mrežnocentričnog ratovanja, a koji u realnom vremenu objedinjuje gotovo sve faktore koji sudjeluju na bojištu. "Orlan" je svoju borbenu premijeru imao u Siriji. Na temelju praktičnih iskustava, ruski konstruktori su modernizirali ovu letjelicu opremivši je s 12 kamera visoke rezolucije, što omogućuje trodimenzionalno mapiranje bojišta. Pored ovih modifikacija, specijalisti iz ove kompanije su u suradnji s kolegama iz holdinga "Roselektronika" napravili mobilni upravljački punkt koji omogućuje istovremeno upravljanje s 3 bespilotne letjelice "Orlan" na daljinama i do 100 km. Ovaj punkt osigurava stabilan prijem i obradu video- i foto-informacija visoke rezolucije, njihovu neprobojnu kripto-zaštitu sa svim relevantnim parametrima važnim za učinkovito navođenje vatre po identificiranim ciljevima. Istovremeno se paket ovih informacija šalje, primjerice, najbližem zapovjedno-stožernom punktu veze MP32M1 koji može objedini cijelu pukovniju sastavljenu od višecijevnih raketnih bacača "Tornado-G" ili "Tornado-S", a koji odmah djeluju po zadanim elementima. Osnovna zamisao cijelog ovog procesa je maksimalno skraćenje vremena od trenutka otkrivanja cilja pa do djelovanja po njemu. Praktično rečeno, "čim detektiraš neprijatelja, munjevito ga uništi!"

Kao što smo napisali, pored izviđanja iz zraka, u akciji potrage za teroristima uključit će se i specijalne izviđačke jedinice opremljene minijaturnim kopnenim radarima SBR-5M "Fara-1M". Radi se o mobilnoj "portabl" verziji radara koju je razvila tvrtka NPO "Strela", dok je glavni konstruktor inženjer Zemskov. Osnovna namjena ovog sustava je radarsko skeniranje bližeg radijusa fronta, gdje je radar sposoban detektirati veliki broj različitih ciljeva i putem integralnog procesora ih staviti u način automatskog praćenja. Može otkriti cilj veličine neprijateljskog vojnika na daljini do 2 km, kao i objekt veličine osnovnog borbenog tenka do 4 km. Maksimalna pogreška u lokalizaciji cilja je do 20 metara. Zbog svojih malih gabarita može se uvezati s različitim tipovima naoružanja, gdje postaje sredstvo za navođenje vatre (teški mitraljezi "Kord" u kal. 12,7 mm, automatski bacači granata AGS-17 i sl). Za ovaj radar su razvijene i preinake koje su unaprijedile njegov operativni doseg koji može otkriti cilj veličine neprijateljskog vojnika na 3 km i cilj veličine tenka do 6 km daljine. Zbog svojih malih gabarita i jednostavnosti u uporabi, vrlo je podesan za jedinice specijalne namjene (izviđači, diverzanti).

Za šire pretraživanje terena, mreži ovih radara će asistirati i njihov nešto teži "brat" PSNR-8 "Kredo-M1". I kada je ovo sredstvo u pitanju, radi se o mobilnoj verziji radara, koju je također razvila tvrtka NPO "Strela", dok je glavni konstruktor inženjer Zemskov. Ovaj kompleks je nešto veći od prethodnog i opslužuju ga 2-3 operatera. Osnovna namjena ovog sustava je radarsko skeniranje daleko većeg radijusa fronta, gdje je radar sposoban detektirati veliki broj različitih ciljeva i automatski ih pratiti. Može otkriti cilj veličine neprijateljskog vojnika na daljini do 8 km, kao i objekt veličine osnovnog borbenog tenka do 16 km. Također, ovaj radar ima takvu osjetljivost da može detektirati točno mjesto udara artiljerijske granate, ili zvuk streljačkog oružja koje se čuje prilikom izvođenja borbenih djelovanja na daljinama i do 5 km. Maksimalna duljina otkrivanja cilja, kao što je, primjerice, teretni kamion koji se nalazi na cesti (govorimo o idealnim uvjetima), dostiže 32 km. Najveća pogreška u lokalizaciji cilja je do 25 metara. Baš kao i kod minijaturnog prijenosnog radara SBR-5M "Fara-1M", za njega je razvijena modifikacija PSNR-8 "Kredo-M1" koja za 1,5-2x povećava ukupne mogućnosti u odnosu na bazičnu verziju kompleksa.

Vježba sadrži provođenje svih metoda i postupaka borbe protiv ubačenih diverzanata. Pored osnovnog zadatka otkrivanja i lociranja ovih skupina, posebno se radilo na usavršavanju taktičkih principa prilikom formiranja sustava zasjeda, pri čemu su korištene suvremene tehnike maskiranja, zatim zaprečavanja glavnih komunikacijskih pravaca koje bi koristio uvjetni neprijatelj. Pored toga, sudionici vježbe su morali izvesti operaciju neprimjetnog približavanja i neutraliziranja glavnih objekata neprijatelja, kao što su improvizirani zapovjedni punktovi i sustavi veze. Ove akcije su podrazumijevale upotrebu hladnog oružja specnaza, oružja s prigušivačima, gdje su na dijelu prikazani oblici borbe s bliskog odstojanja, koje zahtijeva i primjenu tehnika borbe "prsa u prsa".

"Također, na vježbi su implementirani novi sadržaji i praktična uvježbavanja koja se tiču vatrene obuke, elemenata specijalne taktičke i fizičke pripreme, uz upotrebu suvremene tehnike kao što su specijalizirani kamioni, oklopna borbena sredstva koja imaju pogon na kotačima i gusjenicama", ističe Gordev.

Shvaćajući svu stratešku osjetljivost ovog dijela Rusije, koji predstavlja ogroman prostor koji je vrlo malo ili nimalo naseljen, rusko Vrhovno zapovjedništvo značajno ojačava prije svega mobilne kapacitete operativnih jedinica koje se nalaze u sastavu Istočnog vojnog okruga. Prije svega se ojačavaju zrakoplovni i raketni potencijali ove grupe snaga, koji moraju "munjevito" djelovati na velikim udaljenostima. Zrakoplovne snage u svom sastavu imaju lovačke zrakoplove velikog radijusa djelovanja poput MiG-31BM i Su-35S, a tu se nalaze i taktički bombarderi Su-34. Iznimno veliku važnost prilikom opremanja ovih snaga predstavljaju vojno-transportni kapaciteti, koji imaju zadatak za vrlo kratko vrijeme praktički na drugi kraj svijeta prebaciti na desetke tisuća vojnika, s kompletnom vojnom opremom i sustavom logistike. Raketne jedinice su također u potunosti mobilne i sastoje se iz raketnih sustava klase zemlja-zemlja "Iskander-M", naoružanih aerobalističkim raketama izuzetne preciznosti i razorne moći. Pretpostavka je da će artiljerijske snage u Istočnom vojnom okrugu prve dobiti višecijevne lansere rakete najnovije modifikacije Tornado-G i Tornado-S. Ovi posljednji će imati operativni domet rakete od oko 200 km. Tu se nalazi i raketni kompleks "Bastion", koji predstavlja vjerojatno najbolje oruđe na svijetu kada je u pitanju kontrola ogromnog vodenog prostranstva koje zapljuskuje istočne i sjeverne obale euroazijskog kontinenta. Glavni zadatak ovog sustava je učinkovito zaustavljanje bilo kakvog pomorskog desanta, točnije invazije iz Sjevernog ledenog i Tihog oceana, u cilju dubljeg prodora u unutrašnjost kopna. Cijeli ovaj prostor treba pokriti ešalonirana PZO i PRO koja se u ovom trenutku sastoji od sustava S-400 "Trijumf", dok će se u narednih nekoliko godina tu naći i perspektivni sustavi S-500 "Prometej", a vjerojatno i "Nudolj" .

