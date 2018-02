Kako je sovjetski "Fagot" razbio mit o neuništivosti "zapadnih" tenkova

Kako prenosi novinski portal RG, od početka svojih vojnih operacija u Siriji turska je vojska izgubila na desetke tenkova tipa Leopard-2A4. U principu tu nije ništa toliko čudno, ako se ne bi uzele u obzir stalne tvrdnje zapadnih vojnih stručnjaka koji ponavljaju mantru o dominaciji "zapadne" oklopne tehnike u odnosu na rusku, posebno kada je u pitanju snaga njihovog oklopa i ukupna borbena žilavost na frontu. Ali evo, ratna kampanja koju je upravo pokrenula turska vojska opremljena isključivo tenkovima "zapadne" proizvodnje, na djelu je pokazala koliko su ovi stručnjaci bilu u pravu i koliko je cijela ta priča bila propagandistički "napuhana". Uvidom u sljedeći video, sve će vam biti jasno.

Dio tenkova je još u 2016. godini bio uništen pomoću protutenkovskih raketnih sustava 9K111 "Fagot", koji su se inače nalazili u naoružanju sirijske vojske. Organizirani ustanak terorista je omogućio da se napadnu velike sirijske vojarne koje su u svojim skladištima imala ova sredstva. Tako su se ove rakete našle u rukama terorista, ali i preprodavača oružja koji su masno zarađivali prodavajući ih zainteresiranim stranama u sukobu.

Inače, 9K111 "Fagot" predstavlja raketni sustav sovjetskog porijekla. On je proizveden još 70-ih godina prošlog stoljeća i namijenjen je za borbu protiv neprijatelja koji u svojim redovima upotrebljava oklopna borbena sredstva. To se prije svega odnosi na osnovne borbene tenkove, oklopna borbena vozila za podršku, oklopne transportere, ali i elemente neprijateljskih utvrđenih točaka kao što su npr. bunkeri i slično. Kada je u borbenoj poziciji, on se sastoji od prijenosnog sklopa na tronošcu, na kojem se nalazi borbeni punkt nišandžije s aparaturom za zapovijedanje i mehanizmom opaljenja, kao i raketom koja se nalazi u hermetički zatvorenom transportno-lansirnom kontejneru. Raketa se na cilj navodi poluautomatski. Ovisno o varijanti rakete, maksimalna daljina gađanja doseže od 2 do 4 km. Gađa statične, ali i pokretne ciljeve (uspješno može pogoditi metu veličine automobila koja se kreće brzinom do 60 km/h). Ovisno o vrsti rakete, njegova kumulativna bojeva glava može probiti i do 600 mm homogenog tenkovskog oklopa (varijanta 9M113M Konkurs-M opremljena tandem-kumulativnom bojevom glavom može probiti i do 800 mm oklopa koji je zaštićen reaktivnim pločama).

Sovjetsko protutenkovsko raketno naoružanje se pokazalo vrlo učinkovitim, konstatira njemački novinski portal Die Welt i prenosi: "ono je doslovno ubilo mit o neuništivosti njemačkih tenkova". Veliki broj ovih tenkova se u doslovnom smislu raspao uslijed aktivacije spremnika sa streljivom (inače, ovakav problem imaju i sovjetski tenkovi na bazi tenka T-72, što je sa zapada popraćeno s jednom dozom "podsmijeha" uz napomenu da se to njihovim tenkovima nikada ne može dogoditi). Posebno slaba oklopna zaštita je registrirana na bočnim stranama tenka, gdje je praktički svaki podogak bio fatalan za tenkove tipa Leopard-2A4.

"Ovi video materijali koji nam dolaze iz Sirije, a na kojima se vidi uništenje njemačkih osnovnih borbenih tenkova Leopard 2A4 od strane protutenkovskih raketa sovjetskog porijekla, i nisu neka naročita senzacija", izjavio je poznati ruski vojni stručnjak Viktor Murahovski, i dodao "nijedan suvremeni tenk koji se trenutno nalazi u operativnoj uporabi nema sposobnost izdržati pogodak protutenkovske rakete u njegov bok i tom prilikom preživjeti. Ni na jednom tenku, osim ruskog tenka nove generacije T-14 'Armata', nije riješen problem zaštite posade od eksplozije unutarnjeg spremika sa streljivom. Ne treba zaboraviti da su borbene karakterisitke njemačkog oklopnog stroja zasnovane na tehnološkim rješenjima iz 80-ih godina prošlog stoljeća".

S druge strane, protutenkovski raketni sustavi su se daleko brže razvijali od tenkova. Poslije sustava 9K111 "Fagot" pojavio se protutenkovski raketni sustav "Metis", koji pored još savršenije tandem-kumulativne bojeve glave veće probojnosti posjeduje i termobaričnu bojevu glavu koja je izuzetno učinkovita protiv "mekših" ciljeva. Poslije njega se pojavio i nešto teži protutenkovski raketni sustav oznake "Kornet", koji je krajem 90-ih godina usvojen u naoružanje. Ovaj sustav, za razliku od prethodna dva, navodi raketu pomoću laserskog snopa. Njegova najnovija modifikacija može obarati i zračne ciljeve, a maksimalni domet rakete dostiže cijelih 10 km. Ne treba ni spominjati kakav probojni efekt ostvaruje tandem-kumulativna bojeva glava kalibra 152 mm.

Pored teroriziranja njemačkih tenkova po Siriji, 9K111 "Fagot" je pokazao svoju snagu i na prostoru Jemena, gdje mu je posebno draga poslastica američki tenk M1A2 Abrams. Tijekom 2015. godine jemenski Hutiji su s ovim sustavom uništili nekoliko tenkova ovog tipa, koji se nalaze u naoružanju saudijske vojske.

