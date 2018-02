Stiže nam Su-25SM3 "Supergrač": Najžilaviji "leteći tenk" ikada napravljen

Kako prenosi internetski portal Rossijska gazeta, najnovija modifikacija jurišnog bombardera Su-25SM3 je spremna ući u naoružanje Zračno-svemirske vojske Ruske Federacije. Prema riječima proizvođača, zrakoplov će biti daleko otpornija meta za laka prijenosna raketna sredstva protuzračne obrane (u daljnjem tekstu LPRS), koja se ispaljuju s ramena ("Igla", "Stinger" itd.).

Su-25 predstavlja borbeni zrakoplov koji je i dalje nezamjenjiv u uvjetima neposredne zračne potpore kopnenim jedinicama. Predstavlja model pravog taktičkog jurišnika, koji zahvaljujući velikoj nosivosti ubojnog tereta (4500 kg) može začas projicirati razarajući udarni potencijal po zonama gdje se nalazi neprijatelj. Međutim, ovakav neposredan način djelovanja ga primorava da se spusti na visine ispod 5000 metara, gdje ulazi u zonu djelovanja "zlokobnih" LPRS, koje danas ima svaka vojska, uključujući i veliki broj terorističkih formacija koje djeluju na prostoru Bliskog istoka. Standardna zaštitna sredstva protiv raketa koje imaju toplotne glave za samonavođenje, a koje se sastoje iz toplotnih mamaca, imaju za cilj na sebe preusmjeriti ispaljenu raketu. Međutim, ovakav način obrane je možda bio učinkovit prije 15-20 godina, dok je danas situacija znatno drugačija. Naime, kao i kod protutenkovskih raketnih sustava, primjetan je veliki napredak i u razvoju LPRS koje dobivaju sve savršenije samonavođene bojeve glave koje su daleko otpornije na protudjelovanje toplotnim mamcima. Također, pored sve veće otpornosti na ometanje, ove bojne glave imaju i znatno veću razornu moć od ranijih modela LPRS, tako da je pri pogotku rakete u cilj značajno porasla i vjerojatnost njegovog obaranja, tj. uništenja. Ukratko, usavršavanjem ovih sustava na posebnom udaru su se našli upravo taktički jurišnici, ali i helikopteri koji uglavnom svoja borbena djelovanja izvode u zonama koje pokrivaju LPRS. Prema tome, ruski konstruktori su morali iznaći savršenija rješenja zaštite svojih taktičkih zrakoplova od ovih vrlo opasnih projektila. U suprotnom, rizik od borbenih gubitaka bi bio prevelik, a sudbina ovih letjelica praktički zapečaćena.

Osnovna modifikacija koja je primijenjena na zrakoplovu Su-25SM3 tiče se upravo ove problematike. Kako i na koji način maksimalno zaštititi ovaj zrakoplov koji je tako vidljiv na frontu i koji je na udaru "svega i svačega". Oklopna zaštita zrakoplova koju čini kombinacija titana i specijalnih čelika u potpunosti ga štiti od streljiva u kal. 12,7 mm. Posebno su ojačani vitalni dijelovi zrakoplova, koju su duplirani i koji mogu izdržati pogodak granate kalibra i do 30 mm! (Primjera radi, ovaj kalibar su koristili topovi na PA oruđu M53/59 "Praga"). Dakle, ovaj "leteći tenk" može bez većih problema izdržati "kišu" projektila iz čitavog kompleksa streljačkog naoružanja (automatske puške, mitraljezi, teški mitraljezi), uključujući djelomično i topove u kalibru 23 i 30 mm, čije granate nisu mogle probiti vitalne dijelove zrakoplova, tj. oboriti ga. Najveću opasnost predstavljale su PA rakete, koje su zahvaljujući usavršenim i sve razornijim bojevim glavama točno pogađale najosjetljivije dijelove zrakoplova, kao što je prostor gdje se nalaze motori i spremnik s gorivom. Istina, ovaj zrakoplov je znao preživjeti i ovakva oštećenja, ali je ipak stupanj preživljavanja ovisio i o drugim oklonostima na koje se ne može utjecati, kao što je, npr., faktor sreće. Danas, s usavršavanjem LPRS na planu povećanja otpornosti samonavođene bojeve glave, i posebno njezine razorne moći, ovaj postotak preživljavanja postaje toliko beznačajan da se moralo poduzeti nešto radikalno.

Suočeni s ovim izazovima, ruski konstruktori su shvatili da moraju što prije modernizirati ovaj zrakoplov. Oni su odlučili na ovaj paket modernizacije integrirati najnoviji sustav za PeB "Vitebsk". Njega je razvio ruski znanstveno-tehnički institut FGUP NII "Ekran" iz grada Samare, dok je proizvođač ovog sustava KRET.

Radi se o individualnom kompleksu zaštite, koji svoju primjenu ima na zrakoplovima i helikopterima. Namijenjen je da štiti zrakoplov od protivničkih raketa opremljenih infracrvenim, ultra-ljubičastim, optičkim i radarskim glavama za samonavođenje. Dakle, pored raketa koje se ispaljuju s ramena, a koje se vrlo lako mogu naći u rukama terorističkih formacija (npr. "Strela", "Igla", "Stinger" i sl.), ovaj kompleks vrlo uspješno ometa i rakete srednjeg i velikog dometa koje imaju ozbiljne vojske ("Patriot", "Aster", "Buk"). Osnovni element "Vitebska" predstavljaju dvije kompjuterizirane stanice aktivnog ometanja L-370-3S, koje se nalaze u specijalnim spremnicima na potkrilnim nosačima zrakoplova. One predstavljaju novu generaciju uređaja za aktivno ometanje koje u velikoj mjeri deformiraju i neutraliziraju radarski signal koji emitiraju neprijateljski radari, i tu u svim dijapazonima rada. Tu se nalazi i sustav L-150-16M "Pastel" koji detektira ozračenje zrakoplova od strane protivničkih radara, i upozorava pilota da primijeni odgovarajuće protumjere u cilju izbjegavanja radarske vidljivosti. Pored ove dvije stanice koje ometaju radarski signal, tu se nalazi i kompleks zaštite od raketa koje si ispaljuju iz LPRS. Sastoji se iz detektora infracrvenog ozračenja (2 senzora na prednjem i stražnjem dijelu zrakoplova) koji je povezan s dva dispanzera UV-26M namijenjena pasivnoj zaštiti zrakoplova koji ukupno imaju 56 patrona. Ove patrone imaju širok dijapazon svoje primjene i mogu učinkovito zbuniti protivničke rakete koje se navode infracrvenim, optičkim i radarskim putem. Testiranje ovog kompleksa je zaista pokazalo odlične rezultate. Naime, na Ahtubinskom poligonu je po vojno-transportnom helikopteru Mi-8 koji je ojačan sustavom PeB "Vitebsk" djelovano s čak 20 raketa ispaljenih iz LPRS "Igla".

Sve ove rakete su u uvodnom i srednjem dijelu svoje putanje beskompromisno krenule u pravcu svoje mete, i onda u samoj završnici putanje oštro zaokrenule sa svog dotadašnjeg pravca i promašile cilj. Niti jedna jedina raketa nije uspjela probiti taj nevidljivi štit koji je "Vitebsk" formirao oko helikoptera.

Projekcije su da će najkasnije do ljeta 2018. godine ruska Zračno-svemirska vojska dobiti ovo veoma ozbiljno pojačanje. Po svojim ukupnim karakteristikama i ozbiljnosti primijenjenog paketa modernizacije, ovaj zrakoplov su piloti već prozvali super-jurišnikom ("Supergrač"). Inače, Su-25SM3 je trebao još prošle godine biti isporučen jedinicama ZSS RF, međutim, to je odgođeno uslijed dodatnog rada na unapređenju izuzetno naprednog elektro-optičkog kompleksa SOLT-25. Prema nepodijeljenom mišljenju stručnjaka, radi se o vrlo efikasnoj borbenoj letjelici. Ona se može jednako učinkovito koristiti u lokalnim konfliktima niskog intenziteta, ali i u kompleksnim zračno-kopnenim operacijama koje podrazumijevaju napade na tehnički daleko ozbiljnijeg protivnika. Do kraja ove godine se očekuje isporuka 10 jedinica Su-25SM3, i to uglavnom u zrakoplovne jedinice JVO (skr. Južni vojni okrug) kao i u 4-centar ZSS koji je specijaliziran za preobuku pilota sa sjedištem u Lipecku. Očekuje se da sljedeća isporuka ovih zrakoplova, koja je zakazana za 2018. godinu, popuni jurišne eksadrile u Zabajkalskoj regiji i Dalekom istoku. Planira se i formiranje specijalne avio-skupine koju bi činili jurišnici Su-25SM3, a koja bi bila upućena u borbenu misiju koja se odvija u Siriji.

Zašto naziv "Super-jurišnik"?

Su-25SM3 predstavlja duboku modernizaciju poznatog sovjetskog jurišnika Su-25 "Grač". Ovaj zrakoplov je s velikim uspjehom sudjelovao u velikom broju lokalnih i regionalnih sukoba. Zadnja njegova aktivnost je vezana za sudjelovanje u ruskoj zračnoj operaciji u Siriji. Osnovu paketa SM3 predstavlja integracija novog elektro-optičkog kompleksa SOLT-25, koji po svojim ukupnim karakteristikama predstavlja ozbiljan iskorak unaprijed kada su u pitanju ovi sustavi. SOLT-25 predstavlja višekanalni kompleks, koji, pored TV-kanala, ima termovizijsku kameru i laserski daljinomjer. Zahvaljujući svojim naprednim karakteristikama on može uspješno detektirati veliki broj "točkastih" ciljeva na ozbiljnim daljinama, i to u svim meteo uvjetima, dan/noć. Odlikuje se visokim stupnjem automatizacije, što do krajnjih granica pojednostavljuje posao pilota. Također, značajno je unaprijeđen i kokpit zrakoplova koji je obogaćen novim Head-up zaslonom, kao i dodatnim ekranima koji pomažu pilotu prilikom kontrole statusa glavnih sustava zrakoplova.

Nema nikakve sumnje da je ova modernizacija rezultat i nagomilanog borbenog iskustva iz Sirije, što ovaj paket čini posebno zanimljivim i veoma konkuretnim kada je u pitanju svjetska "tržnica" naoružanja. Trenutno se u sastavu ZSS RF nalaze 4 jurišne avio-pukovnije i nekoliko samostalnih eskadrila. Za očekivati je da u bliskom vremenskom periodu sve ove jedinice budu preoružane novim super-jurišnicima Su-25SM3.