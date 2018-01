Za brzine preko 500 km/h: Započeo razvoj helikopterskog motora VK-2500M

Započela je etapa razvoja helikopterskog motora VK-2500M, koji će biti manjih gabarita i ukupne mase od svog prethodnika VK-2500, dok će istovremeno generirati veću snagu. Predviđena su značajna poboljšanja po pitanju njegove konstrukcije (sve veća ugradnja nemetalnih delova), što će dovesti do još veće pouzdanosti prilikom njegove eksploatacije. Produbljivanje znanstveno-tehničkih saznanja razvojem motora VK-2500M, utvrdit će startne pozicije za dalji tehnološki napredak. Naime, ruski stručnjaci će započeti s razvojem fundamentalno novog motora (PDV), koji će biti integriran na helikoptere sljedeće generacije. Program razvoja novog motora VK-2500M je ograničen u narednih 5 kalendarskih godina (do 2023.godine), dok će principijelno novi motor futurističkih karakteristika svijetlo dana ugledati do 2027.godine.



Predstavnici press-službe "ODK" su naglasili da je 2017. godina bila vrlo uspješna za ovu tvrtku, pošto je uspješno testirana najnovija modifikacija motora VK-2500/VK-2500PS koju će za razliku od bazične verzije motora, odlikovati znatno veći stupanj eksploatacijskih karakteristika i primjena elektronskih komponenti koje su implementirane u sustav kontrole i upravljanja motorom.



VK-2500 predstavlja usavršeniju verziju čuvenog helikopterskog motora TV3-117 kojeg je osmislio legendarni zavod Klimova iz Lenjingrada, sada Sankt Peterburga. Njegove prednosti u odnosu na ovaj motor se ogledaju u znatno ekonomičnijoj potrošnji goriva, većoj izlaznoj snazi i primjeni suvremenih sustava automatskog upravljanja. Inače, sve do nasilnog puča u Ukrajini koji je kasnije prouzrokovao rat, ovaj tip motora se proizvodio u tvrtki "Motor Sič" iz Zaporožja. U cilju obnavljanja proizvodnje ovih vitalno važnih motora na teritoriju Ruske Federacije, ustanovljena je široka kooperacija od različitih tvrtki ujedinjenih pod imenom "ODK". Na prostoru tvrtke AO "Klimov" podignut je potpuno novi konstruktorsko-proizvodni pogon za sklapanje helikopterskih motora.



Helikopterskim motorima VK-2500 opremljeni su helikopteri iz serije Mi-8/17, Mi-24/35 i Ka-50/52, a također i civilna verzija Ka-32. Modificiranim motorima VK-2500PS opremljen je Mi-28NM- koji predstavlja moderniziranu verziju napadnog helikoptera Mi-28N "Nočnoj ohotnik".