Arsenal budućnosti ruske vojske: Borbene bespilotne letjelice teške 15 tona

Russia Beyond Croatia

U idućim godinama u Rusiji će se pojaviti bespilotne letjelice teške od 1 do 15 tona, izjavila je Anastasija Kravčenko, glasnogovornica ruske korporacije za proizvodnju zrakoplova, "MiG".

Dronovi će izvršavati različite zadatke – korekciju topničke vatre, kao i raketiranje i bombardiranje kopnenih ciljeva.

"To su i izviđački i borbeni ciljevi. Prave se različite klase letjelica za različite zadatke", citira agencija TASS predstavnicu tvrtke MiG.

Pripremaju se tri kategorije bespilotnih letjelica: od 1 do 5 tona, od 5 do 10 tona i od 10 do 15 tona. Za svaku klasu se prave avionski motori ruske proizvodnje.

Treba reći da je 2007. godine na avio sajmu "MAKS" predstavljena maketa (u prirodnoj veličini) jurišne bespilotne letjelice "Skat" s reaktivnim motorom.

Prema riječima konstruktora, dron težak oko 20 tona mogao je nositi oko šest tona bombi i raketa. Maksimalna brzina mu je 850 km/h, borbeni radijus djelovanja 1200 kilometara, a visina leta 15 000 metara. Međutim, "Skat" nije pušten u serijsku proizvodnju, a njegova konstruktorska rješenja se koriste u pripremi nove bespilotne letjelice s radnim nazivom "Ohotnik" ("Lovac").