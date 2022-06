Zašto je posljednji ruski car na podlaktici imao tetovažu zmaja?

Kada je Nikolaj II., posljednji ruski car, pozirao pred fotoaparatom, često bi zavrnuo rukave na košulji iznad lakata. Kada se pažljivije pogleda, može se uočiti da je na podlaktici imao istetoviranog zmaja. U doba kada se u visokom društvu na tetovaže gledalo s neodobravanjem vladar Rusije nije se ustručavao javno pokazati svog zmaja.

Japanski majstori tetovaže

Kao mladi prijestolonasljednik Nikolaj II. krenuo je na putovanje po svijetu kako bi proučio strane kulture i upoznao ljude u drugim zemljama. Smatralo se da bi to trebalo proširiti njegove vidike i pripremiti ga za preuzimanje prijestolja.

Na put je krenuo 1890. godine i pritom obišao zemlje kao što su Grčka, Egipat, Indija, Cejlon, Singapur, Sijam (današnji Tajland), Kina i Japan. U društvu svog rođaka princa Đure od Grčke i Danske ruski je carević stigao u japanski grad Nagasaki.

Jedne večeri dva japanska majstora tetovaže došla su na carevićev brod. Narednog jutra prijestolonasljednik je u dnevnik unio sljedeći zapis.

"16. travnja. Utorak. Probudio sam se po ovom lijepom danu, obala je izgledala privlačno. Ulice i kuće u Nagasakiju ostavljaju divni ugodni dojam: sve je savršeno čisto i izgleda uredno, pravo je zadovoljstvo ući u njihove kuće, a Japanci i Japanke tako su srdačni i prijateljski nastrojeni ljudi. Na fregatu smo se vratili u pet sati na čaj. Poslije večere odlučio sam na desnoj ruci istetovirati zmaja, što je trajalo točno sedam sati, od 9 uvečer do 4 ujutro! Bilo je dovoljno jednom proći kroz ovo zadovoljstvo da se više nikada na to ne odvažim. Zmaj je ispao prilično dobro. A ruka me nije nimalo boljela"

Zmaj

Tetovaža na carevoj podlaktici predstavlja zmaja koji kao da se obavija od donjeg dijela podlaktice do lakta. Zmaj ima rogove i duge brkove, kao i bodlje duž kralješnice. Čeljust mu je otvorena i zmaj se zlokobno ceri.

Ne zna se sa sigurnošću zašto se prijestolonasljednik odlučio za tetovažu. Vjeruje se, ipak, da je Nikolaja inspirirao Albert Viktor, vojvoda od Clarencea i Avondalea, koji je krajem 70-ih 19. stoljeća napravio sličnu tetovažu u Japanu.

Što se tiče njegovog izbora zmaja, o tome postoji nekoliko teorija. Neki vjeruju da zmaj simbolizira moć, snagu i mudrost. Ako je to točno, crni zmaj predstavlja prijestolonasljednikovu moć i može se smatrati da mu je zadatak štititi svog vlasnika.

Prema drugoj teoriji, zmaj je očigledan izbor za budućeg cara, s obzirom na to da je on rođen u godini zmaja prema kineskom horoskopu.

Ironično je da je carević u Japanu zadobio još jedan trajni biljeg na svom tijelu. 11. svibnja 1891. godine jedan od japanskih policajaca iz njegove pratnje po imenu Tsuda Sanzō pokušao ga je ubiti. Premda je napad bio neuspješan, Sanzōov je mač Nikolaju II. na desnoj strani čela ostavio ožiljak dug devet centimetara.