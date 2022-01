Morris i Lona Cohen: Dvoje sovjetskih agenata iz SAD-a (FOTO)

Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis via Getty Images

Bračni par Cohen razotkrio je nuklearne i vojne tajne SAD-a i Velike Britanije, no ipak je dobio kraljičino pomilovanje.

U početku vladavine Elizabete II. dogodio se slučaj kada je morala pomilovati dvoje sovjetskih duboko skrivenih agenata. 23. rujna 1969. godine potpisala je dva ukaza o Peteru i Helen Kroger. U njima je Njezino Veličanstvo priznalo da su oni osuđeni za tajno prenošenje informacija, ali je naredila da narednog dana budu pušteni nakon njezinog pomilovanja. Do tada su već bili odslužili osam godina robije.

Prava imena ovih agenata bila su Morris i Lona Cohen, ali nitko u Velikoj Britaniji to nije znao. Uskoro su korišteni u razmjeni za Geralda Brookea, koji je u SSSR-u bio osuđen zbog špijunaže za Veliku Britaniju. Mjesec dana poslije oslobađanja, Cohenovi su stigli u Moskvu preko Varšave.

SSSR zapravo nije bio njihova domovina. Morris (rođen 1910.) bio je sin emigranata iz Ruskog Carstva, a Lona (rođena 1913.) kći poljskih emigranata. Oboje su rođeni u SAD-u. Morris se kasnije prisjećao da je od djetinjstva sanjao o SSSR-u: "Želio sam vidjeti zemlju mojih predaka. Kako sam odrastao, želja je postajala sve snažnija."

"Dobrovoljci"

Kako se dogodilo da dvoje Amerikanaca postanu sovjetski agenti? Ključnu ulogu imala su njihova politička uvjerenja. Morris je bio antifašist i komunist. 1937.-1938. godine borio se u međunarodnoj brigadi u Španjolskom građanskom ratu. Tamo ga je primijetio agent Aleksandar Orlov i pozvao ga da radi za NKVD (sovjetsku tajnu policiju). Orlov je u izvještaju Moskvi napisao: "Siguran sam da ga ne pokreće želja za avanturom, nego politička uvjerenja." Morris je dobio kodno ime "Luis" i vratio se u SAD kao sovjetski agent.

Još prije odlaska u Španjolsku Morris je na antifašističkom mitingu u New Yorku upoznao Lonu (puno ime Leontine Theresa) Petku, također komunistkinju. Vjenčali su se 1941. godine. Lona je uskoro počela slutiti čime se Morris bavi. On se prisjećao: "Nisam dugo mogao odlučiti trebam li Lonu uključiti u suradnju sa sovjetskom obavještajnom službom ili ne. Naravno, shvaćao sam da je besmisleno da se igramo skrivača." Lona je postala duboko skriveni tajni agent s kodnim imenom "Leslie".

Cohenovi su bili talentirani za regrutiranje suradnika. Njihova grupa zvala se "Dobrovoljci", jer su radili za ideju i uzimali samo novac koji ima je bio potreban za obavljanje operacija. Prije rata imali su zadatak nabaviti nacrt najnovijeg avionskog mitraljeza, a oni su preko jednog radnika u tvornici uspjeli nabaviti čitav mitraljez dio po dio. Poslan je u Moskvu preko sovjetskog veleposlanstva.

1942. godine Morris je mobiliziran i poslan u Europu da se bori protiv nacista. Lona je tada surađivala s agentima iz projekta Manhattan. Morris je u rad uključio znanstvenika iz nuklearnog laboratorija Los Alamos pod kodnim imenom "Perzej". Lona se trebala sresti s njim u Albuquerqueju, preuzeti neke tajne dokumente, a zatim ih predati agentima u New Yorku. Kada je ulazila u vlak za New York, policija je iznenada počela provjeravati prtljagu svih putnika. Dokumenti su se nalazili skriveni u kutiji s papirnim maramicama. Lona se pretvarala da joj curi nos i izvadila je kutiju. Poručnik Dmitrij Tarasov prisjećao se: "Kada su joj počeli pregledavati stvari, predala je kutiju direktno u ruke službeniku. Počela je sama preturati po stvarima i to je radila sve dok vlak nije krenuo." Policija joj je pomogla da uđe u vlak i vratila joj kutiju s papirnim maramicama. Nitko je nije ni pogledao.

Situacija postaje rizična

Kada se Morris vratio iz rata, Cohenovi su nastavili raditi zajedno. Surađivali su agentima Williamom Fisherom ("Mark") i Jurijem Sokolovom ("Klod") do 1950. kada je za njih situacija počela postajati opasna. Postojala je mogućnost da budu razotkriveni, kao i mnogi sovjetski agenti u to vrijeme. Sokolov ih je pokušao uvjeriti da napuste SAD. Prisjećao se: "Sigurnost Cohenovih bila je ugrožena. Amerikanci su ih mogli ne samo uhititi, nego u postojećoj zapaljivoj situaciji s njima učiniti što su htjeli. Morali smopoduzeti mjere i spasiti ih, evakuirati ih iz zemlje."

Cohenovi su najprije otišli u Meksiko s dokumentima u kojima je stajalo prezime Sanchez. Zatim su prešli u Europu koristeći prezime Briggs. Zaustavljeni su na njemačkoj granici zbog provjere identiteta. Lona je tada pokazala svoj temperament. Napravila je skandal, vičući na Nijemce: "Tko je najzad pobijedio u ratu, Amerikanci ili vi? Nemate pravo zadržavati američku delegaciju!" Propustili su ih.

Bili su prvi put u SSSR-u, ali nisu se dugo zadržali. Prošli su dodatnu obuku i željeli se vratiti svom tajnom poslu.

Posljednja misija u Engleskoj 1954. godine

Cohenovi su poslani u Englesku kao veza za sovjetskog agenta Konona Molodija ("Ben") koji je tamo bio poznat kao bogati kanadski biznismen Gordon Lonsdale. Par je koristio imena Peter i Helen Kroger s Novog Zelanda. Dobili su malu kuću u blizini britanske zrakoplovne baze Northolt i Morris je kupio malu antikvarnu knjižaru.

Glavni cilj grupe agenata bio je otkriti tajne u vezi s glavnom bazom britanskog ratnog zrakoplovstva. Nabavljali su političke, strateške i tehničke informacije. Podaci u arhivama ukazuju da su Molodi i Cohenovi bili među najuspješnijim timovima sovjetske obavještajne službe.

Njihov rad je iznenada prekinut kada ih je izdao poljski agent Mihail Golenovski. On je počeo surađivati sa CIA-jom. Molodi i Cohenovi uhićeni su 1961. godine. Konon je pokušao u potpunosti preuzeti krivicu i osuđen je na 25 godina zatvora. Unatoč njegovim naporima, Morris je dobio istu kaznu, a njegova žena 20 godina.

Cohenovi su se osjećali ogorčeno i patili su od zdravstvenih problema u zatvoru, ali im je bio dozvoljeno da se dopisuju. U jednom pismu Lona je zapisala: "Sve što možemo učiniti je stisnuti zube i nastaviti. Znam da je teško, ali nemamo izbora." Odbili su surađivati s MI6 i otkriti bilo kakve podatke dok nisu oslobođeni 1969. godine.