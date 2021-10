Zašto je 500 Afrikanaca prosvjedovalo na Crvenom trgu 1963. godine?

Jednog hladnog prosinačkog dana 1963. godine tamnoputi studenti iz afričkih zemalja zauzeli su Crveni trg. Bila je to prva veća akcija protesta u Moskvi još od 1920-ih. Smrt studenta medicinskog fakulteta iz Gane koja je, kako se govorilo, izazvala proteste, bila je obavijena velom tajne. U danima koji su prethodili protestima sovjetska je vlast primijetila neke sumnjive podudarnosti i došla do zaključka da se radi o prljavoj igri.

Zagonetna smrt u Hovrinu

U studentskoj menzi Sveučilišta prijateljstva među narodima "Patrice Lumumba". Vladimir Minkjevič/Sputnik Vladimir Minkjevič/Sputnik

Na pustom prostoru duž seoskog puta u Hovrino, jedno od sjevernih naselja Moskve, 13. prosinca 1963. godine pronađeno je tijelo tamnoputog muškarca. Policija je brzo ustanovila identitet žrtve. Bio je to Assare-Addo, 29-godišnji student medicine iz Gane. Imao je malu ranu ispod podbratka. Da bi stvar bila još čudnija, tijelo je otkriveno na mjestu koje je suviše daleko da bi se Assare-Addo našao tu slučajno. On je živio u drugom gradu. Vijest se brzo proširila u krugu afričkih studenata koji su bili na školovanju u SSSR-u.

Sovjetski Savez bio je glavni saveznik marksistički orijentiranih antikolonijalnih pokreta na afričkom kontinentu u tijeku Hladnog rata. Zato su mladi ljudi iz pojedinih afričkih zemalja dobivali stipendije za studij u SSSR-u. Sovjetska vlast je 1960. godine osnovala čak i novo sveučilište koje je nosilo ime Patricea Lumumbe, prvog premijera neovisnog Konga. To je sveučilište primalo studente iz socijalističkih zemalja Afrike, Azije i Latinske Amerike. S priljevom tamnoputih studenata u sovjetsko društvo, bile su neizbježne situacije u kojima je moglo doći do rasnih konflikata, no to nikada ranije nije završavalo ubojstvom.

Iz studentskih krugova procurila je priča da se Assare-Addo ženi Ruskinjom i da je svadba, navodno, zakazana za subotu. Njegovo tijelo je u petak pronađeno u Moskvi. Verzija koju su proširili tamnoputi protestanti glasila je da su njihovog kolegu iz Gane ubili djevojčini rođaci kako bi time spriječili brak koji oni nisu odobravali. Druga verzija je da je Assare-Addo bio žrtva slučajnog napada na rasnoj osnovi. Protesti zbog nepravde prema tamnoputim Afrikancima stigli su do Crvenog trga.

"Druga Alabama"

Vijest se proširila među afričkim studentima u Moskvi i ubrzo su zatim oni izašli na ulice. Okupili su se ispred veleposlanstva Gane u Moskvi, a odatle je oko 500 ljudi krenulo na Crveni trg, u samo srce Sovjetskog Saveza.

Strani studenti sa Sveučilišta prijateljstva među narodima "Patrice Lumumba". Vladimir Minkjevič/Sputnik Vladimir Minkjevič/Sputnik

U protestu su sudjelovali pretežno muškarci. Nosili su plakate s upadljivim i dramatičnim parolama. Na primjer, "Moskva, druga Alabama", "Prestanite ubijati Afrikance" i "Jedno te isto u cijelom svijetu". Sovjetska policija poduzela je neodlučan pokušaj da blokira kretanje studenata, ali nije ih mogla spriječiti da izađu na Crveni trg. Nitko nije bio uhićen, možda iz političkih razloga. Afrički su se studenti na Crvnom trgu okupili ispred Spaskih vrata Kremlja i tu su dali intervju dopisnicima zapadnih medijskih kuća.

U nadi da će se razjarena gomila razići i da će situacija na taj način biti pod kontrolom, sovjetske su vlasti počele pregovarati s predstavnicima protesta. Ministar obrazovanja SSSR-a Vjačeslav Jeljutin pozvao je nekoliko afričkih studenata da uđu u Kremlj na razgovor.

Jeljutin je bio iskusan političar i dobro se snašao u ovoj škakljivoj situaciji. Izrazio je saučešće povodom smrti Assare-Addoa i predložio da mu se minutom šutnje oda počast, što je privremeno umirilo ratoborne studente.

Zatim je nastavio:

"Naša je zemlja velika i mogu se naći pojedinci koji su loši ljudi. Kao i u svakoj zemlji, i kod nas postoji manji broj ljudi spremnih na huliganski postupak. Ti pojedinci, naravno, mogu uvrijediti sovjetskog građanina ili stranog državljanina, ali nije korektno i nedopustivo uopćavati tu činjenicu i izvoditi zaključke na temelju takvih primjera, ako oni postoje, ili na temelju toga govoriti o odnosima sovjetskog naroda prema vama. To je ono što treba shvatiti svaki nepristrani, objektivni čovjek. Nikada se nije dogodilo, i nitko od vas ne može reći da se dogodilo, da neko od naših dekana, predavača ili dužnosnika ministarstva kaže bar jednu ružnu riječ o vama ili da vam učini nešto loše."

Pozicija koju je sovjetska vlast zauzela prema protestima bila je vrlo lukava i dobro promišljena. Početni revolt je ublažen i obećano je da će biti provedena detaljna istraga smrti studenta medicine, a zatim su osuđeni protesti koji su, po mišljenju sovjetskih vlasti, išli na ruku imperijalistima, i prikazali su Sovjetski Savez u lošem svjetlu. Zatim se vlast, koristeći sveučilišna glasila i širu akademsku zajednicu, beskrupulozno obračunala s najaktivnijim poticateljima.

Skriveni motivi

Student Sveučilišta prijateljstva među narodima "Patrice Lumumba" (sada Rusko sveučilište prijateljstva naroda) Eugene Amagashi (drugi desno) koji je iz Gane došao na studij u Moskvu. Jevgenij Tihanov/Sputnik Jevgenij Tihanov/Sputnik

Obdukciji koju je izvršio sovjetski liječnik prisustvovala su dva najbolja studenta iz Gane. Oni su pozvani kako bi čitav proces bio transparentan. Nisu ustanovljeni tragovi nasilne smrti. Izveden je zaključak da je smrt nastupila "uslijed smrzavanja u stanju alkoholnog stupora". Drugim riječima, Assare-Addo nije bio žrtva zločina na osnovi mržnje, nego je život izgubio uslijed nesretnog slučaja i možda nedovoljne opreznosti.

Nisu svi bili zadovoljni službenim izvještajem, ali su sovjetske vlasti brzo zatvorile slučaj i pozabavile se drugom zagonetkom, koja je u političkom smislu bila alarmantnija. Naime, nije bilo jasno kako su se afrički studenti mogli tako brzo mobilizirati i organizirati proteste.

Sovjetska je vlast bila iznenađena pojedinim detaljima u vezi s protestima. Tijelo je pronađeno 13. prosinca, a akcija protesta izvedena je 18. prosinca. Međutim, kako je priopćeno, sveučilišta Lenjinigrada i Kalinjina obavijestila su Ministarstvo obrazovanja da su studenti iz Gane još 9. prosinca pozvani u Moskvu da sudjeluju u jednom događaju u veleposlanstvu Gane. Na pitanje o kojem se događaju radi veleposlanstvo Gane je odgovorilo da ono nije pozivalo studente niti je planiralo bilo kakav događaj tog dana.

Zanimljivo je da je vlast došla do zaključka da je Assare-Addo, koji je studirao u Kalinjinu, gotovo izvjesno otišao na taj "događaj" u veleposlanstvu Gane i da je zato njegovo tijelo pronađeno u Moskvi. Istoga dana nekoliko stotina studenata iz Gane i drugih afričkih zemalja, kako je priopćeno, bili su prilično agresivni te su prisilili veleposlanika Gane i njegovu ženu da se zabarikadiraju u sobi na katu.

Bilo je različitih verzija o porijeklu protetsta. Neslužbeno su se kao njegovi potencijalni izazivači spominjala pojedina zapadna veleposlanstva, pa čak i ekscentrični predsjednik Gane Kwame Nkrumah, koji je mogao imati svoje osobne motive. Pa ipak, sovjetska vlast nije javno iznijela nikakvu konkretnu sumnju.

Slučaj Assare-Addoa je zatvoren, najratoborniji afrički studenti izbačeni su s fakulteta, protest je diskreditiran u očima akademske zajednice, a ideološki odgoj stranih studenata je pojačan. Tako je završen najveći protest afričkih studenata u SSSR-u.