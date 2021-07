Kako je sovjetska prometna policija spasila 40 američkih učenika

Na svečanom primanju u svibnju 1990. godine predstavnik SAD-a pročitao je zahvalno pismo predsjednika Georgea H. W. Busha običnom sovjetskom prometniku iz Kurske oblasti, i taj je događaj odjeknuo u cijeloj zemlji. Što je potaknulo predsjednika SAD-a da se zahvali sovjetskom policajcu?

Karavana prijateljstva

SSSR, Moskva, 23. ožujka 1989. Raisa Gorbačova i američki učenici tijekom sastanka u Kremlju. Ljudmila Pahomova/TASS Ljudmila Pahomova/TASS

Krajem sovjetskog razdoblja, počevši od 1987. godine, pokrenut je program razmjene učenika između Rusije i SAD-a. Projekt je nosio naziv People to People International (u SSSR-u poznat kao Karavana prijateljstva). Prvu grupu sudionika osobno je primio sovjetski lider Mihail Gorbačov. U ljeto 1989. godine grupa od 300 američkih učenika starijih razreda iz različitih država Amerike došla je na proputovanje kroz SSSR. Put je počinjao u Moskvi, poslije čega je uslijedio posjet nekolicine gradova u turističkom autobusu, a konačno odredište bio je kamp "Artek" na Krimu, gdje su se sudionici sreli sa svojim vršnjacima.

Boravak američkih učenika u SSSR-u. Putovanje iz Moskve u Lenjingrad. Vsevolod Tarasevič/Sputnik Vsevolod Tarasevič/Sputnik

Tog sudbonosnog 2. kolovoza devet je autobusa krenulo iz Belgoroda u Kursk. Pratio ih je automobil prometne policije s dvojicom kurskih policajaca. Za volanom je sjedio vodnik Mihail Pankrušev, a na suvozačevom mjestu natporučnik Vladimir Kiriljuk. Iza njih je išao autobus s 40 američkih učenika. Iznenada je kamion ZIL-133, koji se kretao ususret, izgubio kontrolu i krenuo u direktan sudar s autobusom.

Pankrušev je brzo reagirao. Okrenuo je volan ulijevo i zaustavio automobil prometne policije ispred kamiona. Oba su policajca zadobila povrede i neko vrijeme provela u bolnici, ali zahvaljujući njihovoj brzoj reakciji, nitko od učenika nije nastradao.

Automobil prometne patrolne službe Gosavtoinspekcije GU MVD SSSR-a (sada je to Glavna uprava za sigurnost putnog prometa MUP-a RF). Jurij Abramočkin/Sputnik Jurij Abramočkin/Sputnik

Pankrušev je imao prijelom nekoliko rebara, ali se ipak kasnije vratio na posao, dok je njegov kolega zbog povreda napustio posao u prometnoj policiji.

Čak i poslije mnogo godina Pankrušev nije mogao reći je li on sam donio odluku riskira život ili su obojica tako reagirala. Zna se samo da su obojica za herojski postupak dobila medalje, zahvalnice i novčane nagrade. Patrušev je izvanredno unaprijeđen u čin starješine i dobio je dugo očekivani nalog za useljenje u novi stan.

Pozdrav iz Amerike

Vijest o herojskom postupku ruskih policajaca stigla je čak i do predsjednika Georgea H. W. Busha. On je posebnu pažnju posvetio tom programu učeničke razmjene i sami sudionici tog putovanja opisali su mu ovaj neobičan događaj. Američka delegacija je 1990. godine doputovala u Moskvu i uručila Pankruševu zahvalno pismo koje je Bush napisao 9. svibnja. On je taj postupak sovjetske policije okarakterizirao kao čin "izuzetne hrabrosti".

Policajac Mihail Pankrušev sa suprugom i sinom i pozdravnim pismom američkog predsjednika Georgea Busha. Oleg Vlasov/TASS Oleg Vlasov/TASS

"Mnogi su Amerikanci putovali u Sovjetski Savez i donijeli kući predivne uspomene, ali mladi učenici kojima ste vi pomogli prošlog ljeta donijeli su kući posebno sećanje. Saznanje da vi izlažete svoj život opasnosti radi njih, što je iznad i izvan vaših obaveza, zauvijek će ostati u njihovom umu i srcu", napisao je predsjednik Bush.

Bush je uz pismo poslao i nekoliko suvenira, između ostalog i svoj portret s autogramom i stolni sat za kamin.

Direktor omladinskog programa organizacije People to People International Emanuel Portoliz uručuje pozdravno pismo američkog predsjednika i stolni sat za kamin starješini policije Mihailu Pankruševu (desno) za spašavanje autobusa s američkom djecom. Oleg Vlasov/TASS Oleg Vlasov/TASS

Pankrušev je služio u prometnoj policiji do mirovine. Umro je u studenom 2020. godine od bolesti srca.