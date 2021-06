Zašto je Gorbačov reklamirao Pizza Hut i torbe Louisa Vuittona?

Bivši sovjetski lider Mihail Gorbačov privukao je veliku pažnju javnosti i neke zajedljive komentare kada se pojavljivao u reklamnim kampanjama zapadnih brendova. No zašto se on odlučio na tako nešto?

Prvi i posljednji predsjednik Sovjetskog Saveza Mihail Gorbačov izazvao se prilična osporavanja kada se pojavio u televizijskog reklami za Pizza Hut 1997.

Međutim, bio je to posao od kojeg su obje strane imale koristi. Gorbačovu je bilo potrebno sakupiti novac za svoje humanitarne i ekološke projekte, dok je Pizza Hut želio reklamu koja će pogoditi određenu ciljnu skupinu. Ništa osobno, kako se kaže, samo posao.

Američki lanac restorana želio je povezati ljude različitih starosnih grupa, kultura i rasa, snimajući reklame s dobro poznatim javnim ličnostima, zvijezdama i influencerima kao što je Muhammad Ali.

"Ponekad ništa ne može tako povezati ljude kao dobra vruća pizza iz Pizza Huta", tvrdi reklama u trajanju od 60 sekundi.

Reklama počinje s nekoliko snimaka najpopularnijih mjesta u Moskvi: katedrale Krista Spasitelja i crkve Vasilija Blaženog. Kamera zatim zumira i pronalazi dvije usamljene figure koje se kriju pod kišobranom dok šeću po Crvenom trgu. Ispostavlja se da su to Mihail Gorbačov i njegova simpatična unuka, koja dosta nalikuje na svoju elegantnu baku Raisu Gorbačovu. Njih dvoje ulaze u restoran Pizza Hut nedaleko od Crvenog trga. Ruska obitelj koja sjedi za jednim stolom primjećuje Gorbačova koji dijeli pizzu sa svojom unukom i za svojim stolom počinje razgovor o dobrim i lošim stranama Gorbačovljeve politike.

"… Zbog njega imamo ekonomsku konfuziju i političku nestabilnost!", žali se sredovječni čovjek, zadajući prvi udarac u diskusiji.

"… Zbog njega imamo mogućnosti i slobodu", uzvraća mlađi sugovornik.

"… Zbog njega imamo mnoge stvari... kao što je Pizza Hut", dodaje starija dama.

Rasprava se tu završava i svi uzvikuju: "Za Gorbačova!" Ova je reklama postala pravi hit.

Zapravo, reklama za Pizza Hut odražavala je svakodnevnu realnost milijuna onih koji su Gorbačova optuživali za sve svoje nevolje, ali i onih za koje je on bio heroj.

Gorbačov se našao na čelu SSSR-a 1985. godine i tu ostao sve do raspada zemlje 1991. Stekao je reputaciju političara koji je inicirao rušenje željezne zavjese i Berlinskog zida. Proklamirao je promjene kroz politiku perestrojke i glasnosti, što je održavalo nade i želje milijuna sovjetskih građana. U stvarnosti je, po mišljenju mnogih, Gorbačov svojim reformama otvorio Pandorinu kutiju. Perestrojka je trebala okončati nekoliko desetljeća ekonomske stagnacije i oživjeti razmjenu između domaće i strane privrede, dok je politika glasnosti omogućila neponovljivu slobodu mišljenja. Ali, kako kažu, put do pakla popločan je dobrim namjerama i za mnoge se planove ispostavilo da su neostvarivi. Krajem 80-ih ljudi su morali raditi nekoliko poslova kako bi preživjeli, obitelji su se raspadale, snovi su se razbijali u komadiće. Nagle promjene dovele su do nestašice hrane, što je postepeno izazvalo "ekonomsku konfuziju i političku nestabilnost", posluživši kao katalizator za raspad SSSR-a.

I desetljećima nakon raspada Sovjetskog Saveza Rusi su i dalje podijeljeni kada se govori o kontroverznom nasljeđu posljednjeg sovjetskog lidera.

Ali reklama za Pizza Hut nije jedini slučaj kada se lider SSSR-a pojavio u televizijskom ekonomsko-propagandnom programu.

George Louis (CC BY-SA 3.0) George Louis (CC BY-SA 3.0)

2007. godine luksuzni francuski brend Louis Vuitton odlučio je izraziti poštovanje zvijezdi filma "Ljepotica dana" Cathérine Deneuve, legendi tenisa Andreu Agassiju i njegovoj ženi Steffi Graf, kao i Mihailu Gorbačovu.

U reklami se Gorbačov pojavljuje na putničkom sjedalo automobila koji prolazi pored Berlinskog zida s karakterističnom torbom brenda Louis Vuitton pored sebe.

Spot koji je snimila Annie Leibovitz ističe koncept udobnog putovanja.

Modna kuća Louis Vuitton priopćila je da je dala donaciju organizaciji Međunarodni zeleni križ, koju je 1993. godine osnovao Gorbačov kako bi se bavio pitanjima sigurnosti, siromaštva i zagađenja životne sredine.

"Obje reklamne kampanje u kojima je Mihail Gorbačov sudjelovao bile su povezane s potrebom da se financiraju organizacije koje je on predvodio: Fondacija Gorbačov i Međunarodni zeleni križ", rekao je Pavel Palaščenko, prevoditelj posljednjeg sovjetskog lidera i direktor press-službe Fondacije Gorbačov, za RIA Novosti.

Fondacija Gorbačov osnovana je 1991. godine, nakon što je prvi predsjednik Sovjetskog Saveza izgubio vlast. Bavi se "istraživanjem društvenih, ekonomskih i političkih problema koji imaju ključni značaj za rusku i svjetsku povijest". Gorbačov, koji je nedavno napunio 90 godina, i dalje je predsjednik ove organizacije.