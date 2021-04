U objektivu američkog špijuna: Jedinstvene fotografije SSSR-a iz 1950-ih

Starija dama u gradiću Kirklandu, nekoliko kilometara istočno od Seattlea, umrla je 2014. godine ostavivši svoje osobne stvari obiteljskom prijatelju jer nije imala djece, a muž joj je preminuo 2005. godine. Prilikom izvršavanja njene posljednje volje i oporuke, među stvarima je pronađeno nešto zbog čega se izvršitelj obratio povjesničaru i piscu Douglasu Smithu.

Kada je Smith, inače stručnjak za povijest Rusije, došao u kuću pokojnice, zatekao je nešto krajnje neobično. Bila je to gomila 16-milimetarskih kolutova filma s metalnim posudama.

"Uzeo sam jednu i zapanjio se kada sam vidio natpis napisan olovkom: ’Staljinov sprovod’. Nastavio sam pretraživati kutije. Jedna je bila puna fotografskih dijapozitiva. Uzeo sam jedan i podigao ga prema svjetlosti. Bila je to ulična scena iz Moskve, očigledno iz 1950-ih, u jarkim bojama. Poredao sam kutijice po podu. Bilo je na tisuće dijapozitiva. Nisam mogao vjerovati svojim očima. Rekao sam izvršitelju oporuke da je Martin ostavio nešto posebno, pa me zamolio da uzmem sve što poželim i pokušam to lijepo ’udomiti’", rekao je kasnije Smith.

I on je zaista kasnije dobro "udomio"“ te filmove. Radio Slobodna Europa/Radio Sloboda objavio je čitav arhiv koji sadrži jedinstven pogled na sovjetsku svakodnevicu 1950-ih, zajedno sa životnom pričom autora tih fotografija, bojnika oružanih snaga SAD-a Martina Manhoffa.

Manhoff je rođen 1917. godine. Završio je Sveučilište u Washingtonu, zatim je stupio u vojsku SAD-a i ratovao u Europi u Drugom svjetskom ratu. Poslije rata se vratio u SAD, a 1950. se oženio. Supruga mu se zvala Jeannette Kozicki.

Oni su se zajedno 1952. godine preselili u Sovjetski Savez gdje je Manhoff dobio posao pomoćnika vojnog atašea u veleposlanstvu SAD-a. Naoružan fotografskim instrumentima i umjetničkim viđenjem situacije, Manhoff je napravio jedinstvene snimke jedne od najizoliranijih zemalja u prvim danima Hladnog rata.

Veliki uspjeh postigao je 9. ožujka 1953. godine kada je napravio najbolje snimke kroz prozor veleposlanstva SAD-a. Ono se tada nalazilo u ulici Mohovaja u Moskvi.

Manhoff se našao u pravo vrijeme na pravom mjestu i dobio jedinstvenu perspektivu za fotografiranje jednog od najvažnijih svjetskih događaja u tom razdoblju. Bio je to sprovod sovjetskog diktatora Josifa Staljina.

Prije nego što je otkriven Manhoffov arhiv, nisu postojale nezavisne snimke Staljinovog sprovoda. Jedini dostupan vizualni prikaz bili su materijali koje je odobrila sovjetska cenzura.

Sprovod Josifa Staljina snimljen kamerom pomoćnika američkog vojnog atašea bojnika Martina Manhoffa s balkona veleposlanstva, 9. ožujka 1953. Legion Media Legion Media

Tako su fotografije koje je napravio bojnik američke vojske pružile mogućnost da se stekne jedinstven i neovisan uvid u jedan od ključnih događaja sovjetske povijesti.

Manhoffov film pokazuje kako stotine vojnika prate Staljinov grob prema Crvenom trgu, gdje je njegovo tijelo kasnije smješteno zajedno s Lenjinovim.

"Jedna scena koju je Manhoff snimio sa svoje pozicije u tadašnjem veleposlanstvu SAD-a pokazuje kako gomile ljudi prolaze preko Manježnog trga i kako stotine njih žure prema podnožju Kremljovskog Projezda, kratke padine koja vodi na Crveni trg.

Drugi kadrovi pokazuju vojnike koji stoje na straži na Kremljovskom Projezdu, skaču i trljaju ruke pokušavajući se zagrijati, jer je bio hladan ožujski dan. To se ne vidi ni na jednoj službenoj snimci", napisao je izdavač Manhoffovog arhiva kojem je povjesničar Douglas Smith ekskluzivno omogućio pristup filmovima.

Pored Staljinovog sprovoda, Manhoff je kao strastveni putnik i fotograf snimao svakodnevni sovjetski život u onim mjestima koja je posjetio tijekom boravka u SSSR-u.

Fotografirao je intenzivnu poslijeratnu izgradnju u Moskvi, tržnice na Krimu, sovjetske građane tijekom njihovih svakodnevnih poslova i sovjetska sela iz vlaka dok je putovao željeznicom.

Nema sumnje da su Manhoffove snimke korištene u obavještajne svrhe, jer su "bilježile ogromne promjene u SSSR-u tijekom oporavka ove zemlje od razaranja u Drugom svjetskom ratu i njenog sve većeg zalaženja u Hladni rat", ali one imaju i nesvakidašnu umjetničku vrijednost. Bojnik Manhoff imao je oko velikog slikara i fotografa.

Manhoffovo strastveno fotografiranje svakodnevice u SSSR-u naglo je prekinuto kada je on 1954. godine deportiran iz Sovjetskog Saveza zbog optužbe da se bavi špijunažom.

Uspio je tajno iznijeti iz zemlje sve što je snimio za dvije godine. Te snimke su postale dostupne tek u ožujku 2017. godine kada su digitalizirane i objavljene. One su izazvale ogromno zanimanje i Rusa i Amerikanaca.

