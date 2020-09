Svi Hitlerovi kraći i duži boravci u SSSR-u tijekom Drugog svjetskog rata

Malnava, Latvijska SSR, srpanj 1941. godine

Gotovo mjesec dana nakon početka operacije "Barbarossa" Adolf Hitler je avionom stigao na okupirani teritorij Latvijske Sovjetske Socijalističke Republike. Tu se u zgradi poljoprivredne škole u malom naselju Malnava na istoku Latvije nalazio stožer zapovjednika Grupe armija "Sjever", feldmaršala Wilhelma von Leeba.

Adolf Hitler i Wilhelm von Leeb u Malnavi Arhivska fotografija Arhivska fotografija

Führer je u Malnavi proveo oko pet sati, razmotrivši za to vrijeme s Von Leebom trenutnu situaciju i daljnju ofenzivu njemačkih snaga prema Lenjingradu. "Ujutro sam, pogledavši kroz prozor školske spavaonice, primijetio brojnu stražu koja je stajala duž ograde kraj ceste koja je prolazila pored kuće učitelja Vagulana", prisjećao se mještanin Viesturs Šķidra. "Vojnici su stajali na svakih deset koraka. Idući na doručak, netko se kroz smijeh našalio: 'E, sad će se pojaviti Hitler!' Tako je i bilo!"

Malnava Dpoikans (CC BY-SA 3.0) Dpoikans (CC BY-SA 3.0)

Brestovska tvrđava, Bjeloruska SSR, kolovoz 1941.

26. kolovoza 1941. godine Adolf Hitler je zajedno s talijanskim liderom Benitom Mussolinijem posjetio Brestovsku tvrđavu u zapadnoj Bjelorusiji. Upravo tu je Wehrmacht pretrpio prve značajnije gubitke, naišavši na neočekivano žestok otpor Crvene armije.

Hitler i Mussolini, Brest Getty Images Getty Images

Führer je odlučio osobno provjeriti što se tu dogodilo i ujedno pokazati Duceu da je moć njemačke vojske u stanju slomiti očajnički heroizam Rusa.

Iako je neprijatelj tvrđavu osvojio još prvih dana rata, otpor koji su pružali sovjetski odredi trajao je gotovo do kraja srpnja. Do Hitlerovog dolaska čitav teritorij je pretresen uzduž i poprijeko nekoliko desetaka puta kako bi se izbjegla neugodna iznenađenja. Tijekom samog posjeta tvrđavu je okružio bataljun SS-a iz osobne Hitlerove zaštite, koji unutra nije puštao ni njemačke vojnike, a kamoli civile.

Brestovska tvrđava Szeder László (CC BY-SA 3.0) Szeder László (CC BY-SA 3.0)

Stožer "Werwolf", Ukrajinska SSR, 1942.-1943.

Hitler nije dolazio na okupirani teritorij SSSR-a samo u kratkotrajne posjete. Za njegov duži boravak podignuto je nekoliko zapovjednik punktova.

Stožer "Werwolf" Getty Images Getty Images

Stožer "Werwolf" (Vukodlak), podignut u šumi kod grada Vinnice u središnjoj Ukrajini, činila su tri bunkera od armiranog betona i 81 nadzemni objekt. Osim elektrane, dvije radiotelegrafske stanice, blagovaonice za više zapovjedništvo i kasarni, tu su čak podigli i kino, bazen i kasino.

Stožer "Werwolf" Getty Images Getty Images

Kao i svi slični Hitlerovi stožeri, "Werwolf" je bio odlično zaštićen s nekoliko prstenova obrane, redovima bodljikave žice, utvrđenim vatrenim položajima, minskim poljima, artiljerijskim položajima, protuzračnim oruđem i lovačkim avionima koji su se nalazili na obližnjem aerodromu. Partizani koji su djelovali u okolnim šumama znali su koja je namjena "Werwolfa", ali su bili nemoćni protiv takve obrane.

Adolf Hitler je u svom stožeru u Ukrajini proveo ukupno 138 dana: od srpnja do listopada 1942. godine, od veljače do ožujka i od kolovoza do rujna 1943. godine. Upravo su na ovom mjestu donesene sudbonosne odluke o ofenzivi na Staljingrad, Kavkaz i Kursk, koje su utjecale na tijek Drugog svjetskog rata.

Kada je u rujnu 1943. godine Crvena armija počela prelazak Dnjepra, Hitler je napustio "Werwolf". Stožer je na korištenje dobio zapovjednik Grupe armija "Jug", feldmaršal Erich von Manstein, koji se u njemu nalazio do kraja godine. U ožujku 1944. godine kompleks je miniran i uništen.

Ono što je ostalo od stožera "Werwolf" Håkan Henriksson (CC BY 3.0) Håkan Henriksson (CC BY 3.0)

Stožer "Bärenhöhle", RSFSR, studeni 1941. godine i ožujak 1943. godine

U znatno manji stožer "Bärenhöhle" (Medvjeđi brlog) nedaleko od Smolenska Hitler je došao samo dvaput: u studenom 1941. i 13. ožujka 1943. Zanimljivo je da je prilikom ožujskog posjeta jedan od sudionika zavjere protiv Führera, pukovnik Henning von Tresckow, u njegov avion ubacio bombu, ali ona nije eksplodirala.

Getty Images Getty Images

"Bärenhöhle" je uglavnom koristilo zapovjedništvo Grupe armija "Centar". Na jesen 1943. godine, mjesec dana prije dolaska sovjetske vojske, on je napušten, ali iz nekog razloga nije uništen. Specijalne jedinice NKVD-a, koje su tu stigle odmah nakon oslobođenja Smolenska, potopile su bunker i zabetonirale ulaze.

Stožer "Bärenhöhle" John Nennbach (CC BY-SA 4.0) John Nennbach (CC BY-SA 4.0)

Osim "Werwolfa" i "Bärenhöhlea", na teritoriju Sovjetskog Saveza nalazio se još jedan Hitlerov stožer pod nazivom "Wasserburg" (zamak na vodi), nedaleko od Pskova. Hitler ga nikad nije posjetio i korišten je isključivo za potrebe vojnog zapovjedništva.