Korisna stvar u domaćinstvu: Za što su sve Sovjeti koristili prezervative? (FOTOGRAFIJE)

Pitajte svakoga tko je živio u sovjetsko doba što je to "proizvod br. 2" i on će vam odmah reći da je to bio eufemizam za prezervative. Prvobitno su se pravili samo u Bakovskoj tvornici u Podmoskovlju. Ta tvornica je imala samo dva artikla: plinske maske (proizvod br. 1) i prezervative (proizvod br. 2). Broj je označavao debljinu gume. Jedinicom je obilježena deblja, a dvojkom tanja guma.

Guma posuta talkom

Bakovska tvornica tehničkih proizvoda od gume počela je s radom krajem 1930-ih. Kako pišu pojedini izvori, proizvodnja prezervativa je pokrenuta uz podršku Lavrentija Berije, partijskog funkcionara i bliskog Staljinovog suradnika.

Tatjana Okunjevska, Lavrentij Berija, Nina Aleksejeva Javna domena; Legion Media; N. V. Alekseeva/AST-PRESS BOOK, 2005. Javna domena; Legion Media; N. V. Alekseeva/AST-PRESS BOOK, 2005.

Koristeći svoj službeni položaj, on je često stupao u intimnu vezu s djevojkama, ponekad i protiv njihove volje.

Tijekom rata je tvornica, razumije se, proizvodila vojnu opremu, da bi sredinom 1950-ih ponovo pokrenula proizvodnju prezervativa. Godišnje je pravila oko 200 milijuna "proizvoda br. 2". Kasnije su prezervative počele proizvoditi i tvornice u Kijevu i Armaviru.

Sovjetski prezervativi, 1955. Nepoznati autor Nepoznati autor

Tadašnji prezervativi su se dosta razlikovali od današnjih. Pravili su se od gume i posipali talkom da se guma ne zalijepi jedna za drugu.

Ta guma nije imala nimalo romantičan miris i bila je debela 0,09 mm, tj. bila je gotovo dvostruko deblja od sadašnjeg standarda (0,05 mm).

Bakovska tvornica gumenih proizvoda Sergej Mamontov/TASS Sergej Mamontov/TASS

Za vrijeme Nikite Hruščova počeli su se proizvoditi prezervativi u tri različite veličine, što je dovodilo do pikantnih situacija u ljekarni, kad kupac koji konačno dođe na red treba naglas reći koja veličina mu treba.

Jedan prezervativ je u ljekarni koštao 10 kopjejki. Usporedbe radi, litra mlijeka je koštala 28 kopejaka, a štruca kruha 24 kopjejke.

Prezervativ, 1968. pikabu.ru pikabu.ru

Sovjetski prezervativi u prvo vrijeme nisu bili naročito kvalitetni. Često su se cijepali, a nisu bili ni dovoljno tanki i fini. Tek ih od 1980-ih Bakovska tvornica počinje praviti od lateksa i testirati elektronskim uređajima.

No pojedini sovjetski građani su i prije toga kupovali kvalitetnije prezervative na crnom tržištu. "Kod švercera su se mogli kupiti strani prezervativi, s naborima i izbočinama. Koštali su od 3 do 5 rubalja i ljudi su ih čak prali poslije upotrebe [da ih ponovo iskoriste]", kažu oni koji su u to doba bili mladi.

Rusija, Moskva, 5. rujna 1990. Ambalaža. Sergej Mamontov/TASS Sergej Mamontov/TASS

Zgodna ambalaža

Službeno su se prezervativi pravili kao zaštita od veneričnih bolesti, ali se ispostavilo da ovaj proizvod može imati različite namjene.

SSSR, Moskva. 2. veljače 1991. Plakat umjetnika S. Markina na izložbi plakata. Oleg Buldakov/TASS Oleg Buldakov/TASS

Rado su ih koristili turisti, geolozi i ribolovci. U njima su čuvali uzorke zemljišta, cigare, šibice ili sol. U pohodu je to bila nezamljenjiva laka i hermetična ambalaža. Kažu da je prezervativ Bakovske tvornice mogao primiti litru i pol vode. Tinejdžeri su ih koristili za nestašluke. Na primjer, napune "proizvod br. 2" vodom i bace ga s terase.

SSSR, Moskva. 2. veljače 1991. Plakat umjetnika A. Akmajeva "Tko se čuva i Bog ga čuva" na izložbi plakata. Oleg Buldakov/TASS Oleg Buldakov/TASS

"Često smo koristili prezervative, prije svega kad smo ostavljali zimnicu, jer je bila nestašica poklopaca za tegle, ali i kao gumene čizme mog prvog buldoga, kada su zimi posipali sol na ulicama", piše jedna Ruskinja na internetu. "Mene je bilo sram kupiti toliku količinu (trebalo mi je 8 komada dnevno), a muž ih nije htio kupovati, jer nam je bila potrebna najmanja veličina. Kupovala ih je moja najbolja prijateljica. Ona bi odmah na vratima ljekarne viknula: ’Imate li prezervative manje veličine? Treba mi tristo komada!’"

Jedan od eksponata muzeja erotike "MuzEros" na Ligovskom prospektu u Sankt-Peterburgu. Aleksej Daničev/Sputnik Aleksej Daničev/Sputnik

Poslije raspada Sovjetskog Saveza 1991. godine, tržište su preplavili jeftini indijski i kineski prezervativi u šarenom pakiranju. Bakovska tvornica je pokušavala prevladati krizu između ostalog i tako što je nudila neobične varijante, na primjer prezervative-igračke obojene u gželjskom stilu. U određenom trenutku se tvornica preorijentirala na proizvodnju balona, no to joj nije pomoglo – 2019. godine je bankrotirala, a 2020. je ugašena.