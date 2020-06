Otkrivena tajna pronađenog sefa NKVD-a iz 1941. godine

Russia Beyond Hrvatska

Jurij Maljcev/PO "Mius-Front" / slika ekrana



Otvaranje sefa teškog oko 40 kilograma izvršeno je uz sve mjere predostrožnosti. Jer u sefu su se mogli nalaziti eksplozivni predmeti, vrijedni dokumenti ili novac. Kontakt sa zrakom mogao je dovesti do oštećenja ili nestanka artefakata.



Stručnjaci su se morali pomučiti kako bi došli do sadržaja sefa. Kada su ga otvorili osjetili su miris paljevine. Naime, sadržaj sefa je spaljen još u jesen 1941. godine.



"Otvarali smo ga vrlo sporo. I dobro što je tako, jer je sef iznutra bio miniran. Prije nego što su ga zatvorili, čekisti su bombu F-1 prikačili za vrata. Prilikom otvaranja zatvarač se izvlači i dolazi do eksplozije", rekao je rukovoditelj spasilačkog odreda "Mius-Front", Andrej Kudrjakov.

Među spaljenim papirima pronađeni su i poluistopljena značka radnika državne sigurnosti, naramenice s resama NKVD-a, kao i revolver. Posebnu pažnju privlače dokumenti. Radi se o formularima saslušanja na ruskom i ukrajinskom jeziku, od kojih su neki popunjeni. Povjesničari će ih tek proučiti.



"Postoje sve osnove za tvrdnju da je poljski sef pripadao Posebnom odjelu 1135. Saljske streljačke pukovnije. U listopadu 1941. godine ovu pukovniju, naoružanu uglavnom streljačkim oružjem, opkolile su njemačke tenkovske divizije. Vojnici i zapovjedništvo su se probijali borbom prsa u prsa. Moguće je da su prilikom napuštanja obruča časnici NKVD-a sa sebe skinuli naramenice, jer bi ih u slučaju zarobljavanja, odmah strijeljali i predali Gestapu", kaže Andrej Kudrjakov.



Pronađeni su i ostaci tijela nepoznatog pripadnika NKVD-a. Eksplozija mine mu je polomila noge. Ne želeći se predati, ubio se.



Vojni stručnjaci i spasioci se nadaju da će moći utvrditi tko su bili vlasnici sefa, proučavajući pronađeno oružje i arhivske dokumente.



339. streljačka Tamansko-branderburška divizija formirana je za samo 24 dana, a zatim bez priprema poslana u borbu protiv 1. tenkovske grupe Klajsta. S obzirom da nisu imali teško naoružanje ni topništvo, 1137. Rostovski i 1135. Saljska pukovnija bila je opkoljena i skoro potpuno uništena. Međutim, druge jedinice divizije su uspjele nastaviti borbu i kasnije su sudjelovale u oslobađanju Rostova na Donu, bitkama za Kavkaz, Sevastopolj, Varšavu i u osvajanju Berlina. Devetorica vojnika i časnika 339. divizije odlikovani su kao Heroji Sovjetskog Saveza, a četvorica su nositelji Ordena Slave.