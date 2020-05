Kako su Bugari od "Moskviča" napravili električni automobil

Russia Beyond Hrvatska

Specifičnost konstrukcije čini originalna zadnja osovina na kojoj su kotači i kočnice u potpunosti preuzeti s klasičnog "Moskviča 426" s motorom s unutarnjim izgaranjem. Pritom je umjesto diferencijala postavljen kompaktni elektromotor s 12 konjskih snaga težak 65 kilograma, povezan s poluosovinama pomoću reduktora, objašnjava RG-Auto.



Kao izvor električne energije korištena je najsuvremenija baterija na bazi cinka od 20 kW, teška 420 kilograma, napravljena 1969. godine u bazi bugarske Akademije znanosti. Na zadnjem desnom krilu El-Mo-70 montiran je poklopac ventilatora za hlađenje elemenata električnog pogona.



Nova konstrukcija povećala je ukupnu masu "Moskviča" s vozačem sa 1065 na 1370 kilograma, istovremeno povećavajući opterećenje na zadnju osovinu, što je kompenzovano postavljanjem pojačanih zadnjih gibnjeva. Jedinstveni prototip mogao je postići brzinu do 60 kilometara na sat i s jednim punjenjem baterije sasvim bešumno prijeći 240 kilometara.



Ali postojao je još jedan značajan nedostatak. Cink-zrak baterija pod haubom bila je skupa "potrošna roba". Električna energija dobijana je putem spaljivanja cinkove elektrode u kontaktu s kisikom. Samim tim kada bi se baterija istrošila cinkove elektrode je trebalo zamijeniti.



Inače, bugarska tvornica "Balkankar Rekord" kod Plovdiva osnovana je 1950. godine. Njeni proizvodi do danas postoje pod brendom Balkancar i to su uglavnom elektični viljuškari i tegljači.