U Mongoliji pronađeni posmrtni ostaci vojnika Crvene armije

Pripadnici spasilačkog odreda Istočnog vojnog okruga ruske vojske pronašli su posmrtne ostatke 17 vojnika Crvene armije koji su poginuli prije 80 godina u žestokim borbama na rijeci Halhin Gol u Mongoliji, priopćila je služba za odnose s javnošću ovog okruga, prenosi RIA Novosti.



Kako se navodi odred koji čini 15 vojnih inženjera formiran je u cilju potrage za poginulim vojnicima uoči obilježavanja osamdesete godišnjice pobjede sovjetsko-mongolskih trupa na rijeci Halhin Gol po naredbi zapovjedništva grupacije Istočnog vojnog okruga (VVO) u republici Burjatiji.



Odred ruskih vojnika zajedno s pripadnicima mongolskih organizacija civilnog društva iskopali su ostatke 17 vojnika Radničko-seljačke Crvene armije poginulih tokom borbi na rijeci Halhin Gol. Iskopavanja su vršena 350 kilometra od grada Čojbalsana na području brda Remizov, kaže se u priopćenju.



Crvenormejci su sahranjeni uz vojne počasti na memorijalnom groblju kod sela Halhin Gol u kojem već počivaju vojnici koji su u borbama izgubili živote. Ceremoniji u kojoj je sudjelovao vojni orkestar oružanih snaga Mongolije prisustvovali su visoki vojni dužnosnici obje zemlje.



Kako se navodi imena poginulih vojnika ostala su nepoznata.



Pripadnost boraca Crvenoj armiji (ona u to vrijeme još uvijek nije bila sovjetska), utvrđena je prema obući i odjeći. Ostaci su bili u tako lošem stanju da drugi detalji nisu mogli biti određeni. Nije bilo nikakvih dokumenata koji bi ukazivali na identitet poginulih. U to vrijeme još uvijek nije bilo identifikacijskih žetona.



Mongolski odredi provode veliku potragu za poginulim vojnicima obje zemlje. Pripadnici Istočnog vojnog okruga ruske vojske koji su im se ove godine pridružili pretražili su mjesta na kojima su vođene borbe, s detektorima za metal. Iduće godine će u akciji biti angažiran veći broj ruskih vojnika.



U ovom trenutku, kako navodi služba za odnose sa javnošću VVO pronađeno je i sahranjeno 103 vojnika radničko-seljačke Crvene armije, a oko dvije tisuće njih koji su se borili na obalama Halhin Gola vode se kao nestali.



Lokalni oružani sukob na rijeci Halhin Gol u Mongoliji trajao je od proljeća do jeseni 1939. godine. Sukob je izazvan teritorijalnim pretenzijama Japana koji je već bio okupirao sjever Kine i stvorio državu Mandžukuo, zahtijevajući povlačenje granice između vazalne države i Mongolije duž rijeke Halhin Gol, zadirući u dubinu mongolskog teritorija.



Japanski odredi su redovno vršili provokacije na granici, pucali i napadali iz zraka. U Mongoliji je sa Sovjetskim Savezom sklopljen "Protokol o uzajamnoj pomoći", a 1937. godine raspoređene su jedinice Crvene armije. SSSR je bio na strani Mongolije.

Ofenziva sovjetsko-mongolskih snaga počela je 20. kolovoza 1939. godine. Primirje između SSSR-a, Mongolije i Japana potpisano je 15. rujna 1939. godine. Konačni mirovni sporazum s ustupcima Japanu potpisan je u svibnju 1942. godine i bio na snazi do kapitulacije Japana u Drugom svjetskom ratu u rujnu 1945. godine. Na japansko-mandžurijskoj strani bilo je ubijeno, ranjeno i zarobljeno više od 61 tisuće, a na sovjetsko-mongolskoj preko 26 tisuća vojnika.