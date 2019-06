Crveni obrazi i kobne posljedice: Tri poznata sovjetske šamara

Natjecanje u šamaranju, nedavno održano u Rusiji, privuklo je puno pažnje. Podsjetit ćemo vas na tri događaja iz sovjetske povijesti, kada su šamari ljudima napravili velike probleme.

Osip Mandeljštam Alekseja Tolstoja

Osip Mandeljštam, koji sigurno spada među najveće ruske pjesnike i njegova supruga Nadježda su posljednjih godina njegovog života teško sastavljali kraj s krajem. Usprkos tome, Osip je pristao svom prijatelju i sustanaru u domu za pisce u Tverskom bulevaru u Moskvi, pjesniku Sergeju Borodinu, pozajmiti 75 rubalja, sumu od koje su Osip i njegova žena mogli živjeti mjesec dana.



Borodin se, međutim, nije žurio vratiti novac. Kada je Osip vidio Borodinovu ženu kako kući nosi korpu s hranom i dvije boce vina, razbijesnilo ga je to što Borodinovi nisu vratili novac, a kod kuće su pravili gozbu. Došlo je do svađe u kojoj je Borodin napao Osipa i njegovu ženu Nadeždu. Mandeljštam je zahtijevao interno suđenje kojim je predsjedavao Aleksej Tolstoj, utjecajan pisac i što je još važnije, prijatelj s moćnim boljševicima.



Tolstoj je presudio da Borodin mora vratiti novac što prije, mada je Borodin inzistirao na tome da ga vrati kad bude mogao. Mandeljštama je, osim toga, razbijesnilo i to što nije zaštićena čast njegove žene. Godinu i pol dana kasnije slučajno je sreo Tolstoja u Sankt-Peterburgu (neki pisci su svjedočili da je tamo otišao namjerno pronaći Tolstoja) i javno ga ošamario.



"Što to radiš? Uništit ću te!", - prosiktao je Tolstoj, govorili su neki očevici, dok su drugi, naprotiv, svjedočili da Tolstoj nije htio još veći skandal.



Bilo kako bilo, Mandeljštam je uskoro uhićen i poslan u progonstvo, a kasnije u logor. Svi njegovi biografi pišu kako je razlog pjesma protiv Staljina koju je javno recitirao. Kružile su međutim glasine da je Tolstoj inicirao ili da bar nije spriječio pjesnikovu propast. Nadježdina čast je obranjena, ali je pjesnik izgubio život u logoru.

Jevgenija Garkuša Lavrentija Beriju

Ime glumice Jevgenije Garkuše odavno je zaboravljeno. Igrala je u samo dva filma. Njen život i karijera uništeni su zbog toga što je ošamarila čovjeka koji je u SSSR-u izazivao najveći strah. Bio je to Lavrentij Berija, Staljinov najbliži suradnik i ministar unutarnjih poslova SSSR-a.



Jevgenija je bila filmska zvijezda u usponu. Poslije uspjeha njenog prvog filma udala se za Petra Širšova, prvog ministra mornarice u SSSR-u. Ali 1946. godine sve se počelo raspadati.



Lavrentij Berija, koji je kasnije, poslije Staljinove smrti, uhićen i pogubljen, bio je jedan od najozloglašenijih ljudi tog doba. Bio je čovjek koji je svoju moć koristio da dobije svaku ženu koju bi poželio. Kada je Jevgeniji Širšovoj izneo svoju nepristojnu ponudu, glumica ga je ošamarila. Dva tjedna kasnije optužena je za špijunažu.

Petar Širšov nije znao gdje mu se žena nalazi. Očajnički je tražeći, obratio se samom Staljinu, ali vođa ga se otresao, rekavši mu: "Naći ćemo ti drugu ženu." Širšov ju ipak nije prestao tražiti i uspio joj je smanjiti kaznu. Dobila je "samo" 8 godina u radnom logoru.



1948. godine Jevgenija je izvršila samoubojstvo, popivši smrtonosnu dozu sedativa u logoru u Magadanu. Iste godine njen muž je razriješen dužnosti u ministarstvu. Umro je od raka 1953. godine. Garkuša je posmrtno pomilovana 1956. godine.

Sovjetski građanin Gorbačova

1996. godine Mihail Gorbačov, posljednji predsjednik SSSR-a, došao je u Omsk za vrijeme Jeljcinove izborne kampanje. Gorbačov je trebao javno dati podršku Jeljcinu. Imao je 4 tjelohranitelja sa sobom. Ali, dok se Gorbačov penjao uz stepenice na ulazu u zgradu u kojoj je trebalo održati govor, 29-godišnji nezaposleni muškarac Mihail Maljukov ga je ošamario. Gorbačovljevo osiguranje ga je za tren oka neutraliziralo, ali Gorbačov je bio duboko uvrijeđen. Otkazao je događaj u Omsku. Poslije suđenja Maljukov je proglašen psihičkim bolesnikom i poslan u sanatorij, gdje je proveo oko godinu i pol dana. Nakon toga njegovo ime se nije pojavljivalo u javnosti. 1998. godine odbio je govoriti za lokalne novine, rekavši da je "završio s politikom".



Koji su motivi stajali iza Maljukovljevog šamara? Istina je da su mnogi ljudi u bivšem SSSR-u mrzili Gorbačova, jer je "uništio državu". Također se pričalo da mu je jedna starica pljunula na glavu prilikom javnog nastupa u drugoj regiji. Kružile su i glasine da je poslije šamara Maljukov rekao: "To je zato što si iznevjerio interese zemlje, što si razorio SSSR!"



Maljukov je najvjerojatnije zaista imao neke psihičke probleme. Čovjek iz Omska koji je s Maljukovom služio vojsku rekao je lokalnim novinama da je Maljukov zaista imao problematično stanje svijesti, koje se moglo uočiti i u njegovoj mladosti.