Podmornice na tračnicama: Objavljena arhivska dokumentacija o potpunom završetku opsade Lenjingrada

Uoči obilježavanja godišnjice proboja opsade Lenjingrada rusko Ministarstvo obrane je u slobodnom pristupu izložilo arhivske dokumente koji otkrivaju detalje ove vojne operacije i pojedinosti iz života grada tokom godina opsade.



Uoči obilježavanja 75-godišnjice potpunog oslobođenja Lenjingrada od njemačke opsade na službenoj stranici Ministarstva obrane Rusije objavljen je izbor jedinstvenih dokumenata iz fondova Središnjeg arhiva vojnog resora koji otkrivaju detalje o oslobođenju grada. Značajan dio ovih materijala koji se objavljuju po prvi put posvećen je "Putu života", jedinoj vojno-strateškoj magistrali i jedinstvenoj arteriji za opskrbu gorivom koja je prolazila po ledu jezera Ladoga i povezivala grad pod opsadom s pozadinskim područjima zemlje.



Među objavljenim dokumentima je i Odluka vojnog vijeća Lenjingradskog fronta od 24. studenog 1941. godine o izgradnji zimskog puta od stanice Zaborje Sjeverne željezničke pruge do Kobona na južnoj obali jezera Ladoga.



U plovnim razdobljima transport se odvijao preko vode brodovima Ladoške vojne flotile i Sjeverozapadnog riječnog parobrodarskog poduzeća od luka Nova Ladoga i Kobona do luke Osinovec; dok se u razdobljima kad je jezero zaleđeno transport realizirao putem preko leda motornim vozilima od Kobone do Kokoreva i Vaganova. Predstavljena je i shema evakuacije bolesnika i ranjenika, kao i epidemiološke zaštite istočne i zapadne obale jezera Ladoga u plovnom razdoblju 1942. godine.



U Lenjingrad je "Putem života" ukupno prebačeno preko 1 615 000 tona tereta. U istom razdoblju iz grada je evakuirano oko 1 376 000 ljudi.



"Prilikom napuštanja Lenjingrada evakuirani su u obavezi područnoj evakuacijskoj komisiji predati svoje kartice za nabavku hrane i industrijskih proizvoda pri čemu dobijaju specijalne putne bonove", navodi se u odluci vojnog vijeća Lenjingradskog fronta. Na svim prehrambenim punktovima tokom puta treba osigurati vrući čaj za evakuirane."



Posebno su zanimljivi dokumenti posvećeni izgradnji podvodnog cjevovoda za transport goriva dugog 35 kilometara (pri čemu se 25 kilometara nalazilo pod vodom). Njegova izgradnja je počela 18. lipnja 1942. godine.







U odluci vojnog vijeća Lenjingradskog fronta može se vidjeti da je cjevovod bio predviđen za isporuku 300-350 tona goriva dnevno.



"Direktor Ižorske tvornice obavezan je do 3. svibnja 1942. godine predati i isporučiti za posebnu izgradnju br. 6 Narodnom komesarijatu za izgradnju 250 tona isječenih cijevi promjera 4 inča, 300 tona neisječenih cijevi promera 4 inča i 50 tona cijevi promjera 5 inča", navodi se u dokumentu. Osim toga, priložena je i shema magistralnog cjevovoda.



Drugi odjeljak je posvećen Ladoškoj flotili. Jezero Ladoga je odigralo životno presudnu ulogu, jer po njemu je tokom cijele godine realizirana opskrba grada pod opsadom.



Ministarstvo obrane Rusije objavilo je odluku narodnog komesara Ratne mornarice, admirala Lava Galera o prebacivanju podmornica M-77 i M-79 na jezero Ladoga.



Podmornice su iz Lenjingrada prebačene željeznicom. Njihov zadatak bilo je izviđanje, dugotrajno promatranje prilaza bazi, obala, otoka neprijatelja i osiguravanje operacija koje planira zapovjedništvo Lenjingradskog fronta i Baltičke flote.



Prijevoz kamufliranih podmornica realiziran je željezničkom prugom specijalnim teretnim vagonima u lipnju 1943. godine s postaje Dača Dolgorukova. Prilikom transporta tereta koji je nadmašivao dozvoljeni volumen, morali su se isključivati dalekovodi visokog napona koji su presijecali željezničku prugu i morala se održavati određena brzina. Ministarstvo obrane objavilo je shemu utovara podmornica na četvoroosovinske nemotorizirane vagone nosivosti 60 tona.



U izvještaju o borbenoj aktivnosti Ladoške vojne flotile u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 1943. godine bilježi se sudjelovanje podmornica u iskrcavanju izviđačko-diverzantskih grupa na neprijateljsku obalu, uspješna realizacija borbenih operacija iskrcavanja i snimanja u području južno od Keksholma i Vidlice.



Posade podmornica su za šest mjeseci izvršile ukupno 12 borbenih akcija.



U razdoblju od 2. do 9. kolovoza 1944. godine podmornica M-77 izvršila je zadatak iskrcavanja desanta na otok Valaam i slobodnog "lova" u području prilaza gradu Sortavala. Operacija je provedena tajno tokom noći.



Posljednji odeljak posvećen je završetku opsade. 27. siječnja 1944. godine zapovjednik snaga Lenjingradskog fronta, general Leonid Govorov potpisao je naredbu br. 1.



U tekstu naredbe se navodi da su snage fronta jurišom zauzele najvažnije položaje i uporišta neprijatelja kod Lenjingrada: gradove Krasno selo, Ropša, Urick, Puškin, Pavlovsk, Mga, Uljanovsk, Gatčina i druge i da su neprijatelja potisnule na 65-100 kilometara od Lenjingrada cijelom dužinom fronta. U čast izvojevane pobjede i potpunog oslobođenja Lenjingrada od neprijateljske opsade 27. siječnja u 20:00 sati ispaljena su 24 plotuna iz 324 topnička oruđa.