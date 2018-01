Proboj obruča oko Lenjingrada u novom 3D muzeju: Autentični ambijent dramatične bitke

Opsada Lenjingrada trajala je 900 dana. U njoj je život izgubilo 1,5 milijuna sovjetskih građana. Od samog početka (u jesen 1941. godine) sovjetske trupe su neumorno pokušavale probiti njemački obruč oko grada. To im je pošlo za rukom u siječnju 1943. Muzej daje trodimenzionalnu predstavu o ovom trijumfu i to u prirodnoj veličini, tako da posjetitelji mogu osjetiti autentični ambijent.

"Pravi" vojnici

Izložbeni prostor zauzima 600 četvornih metara i jedan je od najvećih u svijetu. U njemu su dijelovi sovjetskih tenkova, automatske puške, granate, projektili, pa čak i umanjena kopija njemačkog aviona koji pada iznad glava posjetitelja. Tu su i vojnici. To nisu bezlične voštane figure. Rekonstruirano je 12 od ukupno 18 jedinica koje su izvršile napad na njemačke pozicije. Rekonstruirane su crte lica sovjetskih vojnika i sve je autentično. Posmrtne ostatke pojedinih vojnika poslije toliko desetljeća su pronašli volonteri koji su pretraživali mjesto borbe.

"Imali su 19 i 20 godina. Gledali su u oči opasnosti i smrti. Bili su to ljudi neopisivog junaštva!", kaže Dmitrij Poštarenko, rukovoditelj muzeja i jedan od volontera koji su tražili posmrtne ostatke ruskih vojnika poginulih u Drugom svjetskom ratu.

"Groblje nepokopanih vojnika"

Napad koji je rekonstruiran u muzeju izveden je drugog dana operacije "Iskra", 13. siječnja 1943. godine, na prostoru koji se zove Nevski Pjatačok. To je mali prostor na lijevoj obali Neve koji su sovjetski vojnici oslobodili od nacista. Crvena armija je izvršila juriš na taj prostor u rujnu 1941. godine i držala ga je sve dok nije probijen obruč, i pored svirepog njemačkog bombardiranja.

To je bilo strateški važno za Crvenu armiju jer je spomenuti prostor bio jedini na toj obali rijeke s kojeg su mogli početi ofenziva i proboj obruča. Nijemci su to znali i zato su sve svoje snage usmjerili na tu lokaciju. To je bio pojas duž rijeke od 1 do 4 kilometra, širok 300 do 800 metara. Nijemci su ga neprekidno bombardirali.

Bilo je teško evakuirati ranjenike preko rijeke i dostaviti potrebno oružje i tehniku. Kažu da je u toku borbenih djelovanja ovdje izginulo 95% sovjetskih vojnika u obruču. Tu je bilo teško i pokapati poginule.

"Kada se naša četa iskrcala, svi rovovi su bili već puni smrznutih leševa. Oni su ležali na cijelom oslobođenom prostoru gdje je kojeg stigao metak ili geler. Teško je sjetiti se toga, ali tako je bilo: zaklon u kojem sam se ja s dvojicom drugova smjestio bio je pokriven ukočenim leševima... Cijeli 'Pjatačok' je bilo groblje nepokopanih vojnika i časnika. ... Rijetko tko se duže zadržavao na tom mjestu i izlazio odatle živ. Dan-dva, najviše tjedan dana, i neizbježno ranjavanje ili smrt, a na mjesto ranjenih i poginulih pristizali su novi borci", sjećao se vojnik Jurij Poreš.

Priča koju je ispričao Putin

Jedan od vojnika koji je sudjelovao u borbama na oslobođenom prostoru Nevski Pjatačok bio je otac predsjednika Vladimira Putina. Zato je ruski predsjednik osobno predložio da se umjesto privremenih ekspozicija posvećenih ovim borbama napravi stalna 3D panorama.

Njegov otac je ranjen i vratio se kući živ.

Putin je ovo vojno iskustvo svoga oca opisao u članku 2015. godine.

Sedam kilometara za godinu i po dana

Tamo je poginulo mnogo vojnika. Prema raznim procjenama, život je izgubilo od 50 000 do 240 000 ljudi.

U tim su uvjetima sovjetske trupe odbijale njemačke napade i u više navrata poduzimale ofenzivna djelovanja u pokušaju da se spoje s drugim sovjetskim snagama koje su se nalazile samo 7 km odatle. U travnju 1942. godine Nijemci su zauzeli cijeli taj prostor, ali ga je Crvena armija u rujnu iste godine ponovo oslobodila.

Prema Poreševim riječima, jedina šansa za proboj blokade Lenjingrada i spasenje njegovih žitelja od gladi bilo je zauzimanje lokacije Nevski Pjatačok. Mnoge njemačke jedinice su bile poslane u borbu za ovo mjesto i mnogo Nijemaca je izginulo, tako da je pobjeda u ovoj borbi bila jedan od odlučujućih trenutaka u Drugom svjetskom ratu.

