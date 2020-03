Razbijači mitova: Ne, Hruščov nikada nije lupao cipelom po govornici UN-a

Priča zvuči ovako: 12. listopada 1960. na Općoj skupštini UN-a Hruščov nije znao kako iskaliti bijes zbog riječi filipinskog delegata Lorenza Sumulonga te je počeo udarati cipelom po govornici. Postoji čak i fotografija na kojoj Hruščov zamahuje tom cipelom. Ali izgleda kao dorađena fotografija. I jest. Što se zapravo dogodilo?

"Imperijalistička ulizica"

Da, Opća skupština 1960. je ključala od bijesa. Te je godine 17 afričkih kolonija proglasilo neovisnost i na tu je temu mnogo toga rečeno. Još jedna aktualna tema je bila revolucija u Mađarskoj 1956. i sovjetska invazija.

Atmosfera je bila naelektrizirana. Zamjenik rumunjskog ministra vanjskih poslova Eduard Mezincescu se ponašao tako da su mu isključili mikrofon, a čekić predsjedavajućeg skupštinom Fredericka Bolanda se slomio od previše lupanja.

Predstavnici zapadnih država su se okomili na Sovjetski Savez zbog njegove politike prema Mađarskoj. Zatim je sam Hruščov osuo paljbu po imperijalističkim državama, da bi poslije njega šef filipinske delegacije Lorenzo Sumulong rekao da je SSSR također država kolonizatora, zbog koje "države Istočne Europe i neke druge nemaju svoja građanska i politička prava, jer ta je prava, takoreći, progutao Sovjetski Savez".

Ručni sat neotporan na udarce

Te riječi su strašno razbjesnile Hruščova koji je brzo izašao na govornicu i rekao da je Sumulong budala, marioneta, lakej, ulizica američkog imperijalizma i još svašta. A nakon što je Sumulong nastavio napadati komunistički režim, sovjetski lider je ponovno tražio riječ, ali je bio ignoriran. I onda...

Kako je pisao u memoarima Hruščovljev osobni prevoditelj Viktor Suhodrev, glavni tajnik CK-a KPSS-a je počeo udarati šakom po stolu da bi privukao pažnju predsjedavajućeg Bolanda, a zatim je rekao: "Udarao sam šakom i sat je stao. Dovraga, pokvario sam sat zbog ove ulizice."

Kvalitetne i tijesne njemačke cipele

Kako se pojavila ta cipela na stolu? Jedan od suradnika osiguranja na toj skupštini se prisjetio da je netko slučajno stao Hruščovu na nogu i skinuo mu cipelu. Hruščov se nije mogao sagnuti ispod stola i obuti je, pa ju je jednostavno stavio na stol. Ovu verziju je ponovio i Hruščovljev sin Nikita, koji je također bio prisutan.

Novinar "Timesa" James Feron je pisao: "Koliko se ja sjećam, Hruščov nije lupao cipelom. Podigao je cipelu s poda, zamahnuo njome i stavio je na stol, ali nije lupao."

Fotoreporter "Lifea" John Loengard je siguran da Hruščov nije lupao cipelom po stolu, iako je htio. Loengard je pisao: "Hruščov je podigao smeđu cipelu s poda i stavio je na stol. Delegatima Ujedinjene Arapske Republike koji su sjedili preko puta je praznom rukom pokazao da će sljedeći put udariti cipelom. Siguran sam da su svi fotoreporteri i kamermani samo čekali da snime Hruščova dok lupa cipelom po stolu. Ali on se na kraju samo obuo i izašao. Nitko od nas ne bi propustio takvu snimku, to ne bi bilo profesionalno. Ali to se nije dogodilo."

Kako je pisao njemački novinar Valter Heinkels, obućar iz grada Pirmazensa je tvrdio da je ta cipela njegov rad. Zapadna Njemačka je izvezla u SSSR 30.000 pari obuće, od kojih 2.000 pari plitkih kvalitetnih muških cipela, pa jedan par vrlo lako mogao doći i do Hruščova.