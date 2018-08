Na carskom jastuku: Četiri seks skandala u obitelji Romanov

1. Nemilosrdna ljubav Petra Velikog

Petar Veliki (1672. – 1725.)

Petar Veliki nije volio svoju prvu ženu Jevdokiju Lopuhinu. Nju mu je izabrala majka kada je Petru bilo samo 16 godina, tako ga pripremajući za preuzimanje vlasti.



Jevdokija je po Petrovom mišljenju bila staromodna i nije dijelila njegovu strast prema zapadnoj kulturi. Mladi car ju je ubrzo napustio, ali ne prije nego što mu je 1690. godine rodila nesretnog nasljednika Alekseja Petroviča.



1698. godine, kada je saznao da njezin otac kuje zavjeru protiv države, Petar je Jevdokiju poslao u manastir u Suzdalju (190 kilometara od Moskve). Nekadašnja carica je, međutim, nastavila voditi svjetovni život u manastiru. 1709. godine imala je aferu sa majorom Stepanom Glebovom, koji je poslan u Suzdalj radi regrutacije vojnika, ali se umjesto toga našao u ozbiljnoj ljubavnoj vezi.

Jevdokija Lopuhina (1669. – 1731.)

Njihova je sreća trajala devet godina, sve dok 1718. godine Petar nije saznao za aferu od drugih monahinja, koje su bile ispitivane. Uhvaćen i mučen, major Glebov je priznao da ima ljubavnu vezu sa Jevdokijom, ističući da je to bila njegova inicijativa i pokušavajući na taj način zaštititi svoju voljenu.



Jevdokija je odvedena na Glebovljevo pogubljenje. Legenda kaže da su joj vojnici na silu držali oči otvorene, kako ne bi mogla izbjeći strašan prizor stradanja njenog ljubavnika (bio je nabijen na kolac). Nažalost, Jevdokija nije bila jedina Petrova ljubavnica koja je iskusila njegovu surovost. Jedna njegova prolazna strast lady Hamilton pogubljena je iz istog razloga: usudila se pronaći drugog ljubavnika.

Katarina Velika: Porođaj za vrijeme požara

Jekaterina Velika (1729. – 1796.)

Puno se raspravljalo o tome jesu li Katarina Velika i Petar III uopće imali seksualne odnose. Ali jedno je sigurno, Katarina je tokom svog života imala najmanje 20 ljubavnika i miljenika.



"Samo Bog zna kako, ali moja žena je trudna. Ne znam zasigurno je li dijete moje i moram li ga prihvatti kao svoje", rekao je Petar III, prema svjedočenju same Katarine u vrijeme kad je ona bila trudna i nosila svoju kćerku Anu, koja je vjerojatno začeta u romansi sa Stanislavom Ponjatovskim, budućim kraljem Poljske.



Grigorij Orlov, carski stražar i jedan od onih koji su Katarini pomogli preuzeti vlast od njezinog muža, bio je Katarinin miljenik 12 godina. Imali su sina kojem su dali ime Aleksej Bobrinski i koji je kasnije postao general i znanstvenik. Prije njegovog rođenja Katarina je imala velike muke sa skrivanjem trudnoće od svog muža. Ali najveći problem bio je porođaj.

Grigorij Orlov (1734. – 1783.)

Katarinin odani sluga Vasilij Škurin pronašao je rješenje. Znao je da Petar III ima bizarnu strast promatrati kuće koje gore, pa je Škurin zapalio svoju vlastitu kuću u Sankt Peterburgu. Čim je car požurio iz palače gledati gašenje požare, Katarina je rodila bebu koja je povjerena Škurinu, a kasnije je dobila titulu grofa.

Ljubavni trokut Nikolaja I.

Nikolaj I. (1796. – 1855.) sa suprugom Aleksandrom Fjodorovnom (1798. – 1860.)

Sa 17 godina veliki knez Nikolaj, budući car Nikolaj I., oženio se princezom Šarlotom Pruskom, koja je 1816. godine krštena u pravoslavnoj crkvi pod ruskim imenom Aleksandra Fjodorovna. Njihova ljubav je bila postojana. Smatrali su ih za jedan od najljepših aristokratskih parova u Europi.



Nakon smrti Nikolajevog starijeg brata Aleksandra I., došlo je do pobune dekabrista. Nikolaj je postao car umjesto njegovog starijeg brata Konstantina. Tokom noći pobune, Aleksandra je doživjela živčani slom i dobila tik koji joj je ostao do kraja života.



Aleksandra je do 1832. godine rodila sedmero djece i bila je toliko iscrpljena da su joj doktori zabranili seks. Slučajno ili ne, nekoliko godina ranije Nikolaj je svojoj ženi poklonio divno imanje na selu. Aleksandra je sve više vremena provodila tamo, dok je car (i mnogi ljudi u Sankt Peterburgu su to znali) imao nekoliko ljubavnih izleta s damama iz visokog društva i iz dvorskih krugova.



Varvara Nelidova je bila najvoljenija među njegovim ljubavnicama, a istovremeno je bila Aleksandrina omiljena dvorska dama. 1845. godine carica je naredila Nelidovoj da je prati na putu za Italiju. Plan je uspio: uporni Nikolaj je ostavio sve obaveze i otišao zajedno sa njih dvije u Napulj.

Aleksandra Fjodorovna 1860-te

Prema legendi, njih troje su sredili svoje odnose i vratili se zajedno u Sankt Peterburg. Ljubavna veza Nikolaja i Nelidove trajala je sve do njegove smrti 1853. godine. Priznajući njenu ljubav prema preminulom Nikolaju, Aleksandra je Nelidovoj dozvolila da provede sat vremena pored njegovog odra. Nakon toga Aleksandra je Nelidovoj pomogla da na dvoru dobije povoljnu poziciju. Ljubav prema istom čoveku pomogla je dvijema ženama da postanu prijateljice nakon njegove smrti.

Veliki knez Nikolaj Konstantinovič: Lud za njom

Veliki knez Nikolaj Konstantinovič (1850. – 1918.)

Njegov otac je bio mlađi brat Aleksandra II. i bio je najprivlačniji među velikim kneževima. Snalažljiv, pametan i fizički snažan, Nikolaj je bio nasljednik jednog od najvećih imanja u carstvu.



Na balu u Sankt Peterburgu upoznao je Fanny Lear, američku glumicu i plesačicu. U početku je to bila samo strastvena afera, ali je njihova veza ubrzo počela zadavati glavobolje vladajućoj obitelji. Brak sa ženom nižeg društvenog statusa bi uništio Nikolajevljevo bogatstvo i bilo sramota za Romanove. Zato je veliki knez poslan u rat. Čim se vratio, otišao je na putovanje po Europi... sa svojom zaručnicom i na nju potrošio ogromne svote novca.



Na kraju je veliki knez potrošio sve što mu je bilo na raspolaganju. (Kao i drugi članovi carske porodice, on nije mogao trošiti beskonačno, već je svake godine dobivao određenu svotu novca). Zatim su, u travnju 1874. godine nestali dijamanti iz dvorca Nikolajevljevih roditelja, koji su odneseni s jedne od najcjenjenijih ikona u porodici, s one ispred koje je Nikolaj I. blagoslovio svog mlađeg sina, Nikolajevljevog oca, i njegovu ženu.

Fanny Lear

Istraga je pokazala zapanjujuće rezultate: dijamante je ukrao i prodao u zalagaonici veliki knez Nikolaj! Planirao je novac potrošiti na poklone za svoju Fanny. Veliki knez nije pokazao nikakvo kajanje zbog ovog prijestupa, pa su roditelji naložili da se proglasi ludim. Izgubio je sve privilegije kao član carske obitelji, te je poslan na selo, a zatim u Srednju Aziju. Nije mu čak bilo dozvoljeno ni prisustvovati sahrani svog ujaka Aleksandra II. 1881. godine.



U Taškentu (2800 kilometara od Moskve) veliki knez se posvetio filantropskom radu: projektirao je i nadgledao izgradnju prijeko potrebnog sustavaa za melioraciju, izgradio je lokalno kazalište i financirao obrazovanje u tom kraju. U Sankt-Peterburg je došao ubrzo nakon revolucije, ali se zatim iznova vratio u Taškent, gdje je umro 1918. godine. Naravno, nikada više nije vidio Fanny Lear.