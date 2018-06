Nezaboravno doba: Kako su strani nogometni asovi u Rusiji obasuti ljubavlju, poštovanjem i novcem

Mnoge zvijezde svjetskog nogometa s nostalgijom se sjećaju vremena kada su igrali u ruskim nogometnim klubovima. Neki od njih čak smatraju da je to bilo najbolje razdoblje njihovog života.

"Tamo smo vrlo lijepo živjeli, bili smo sretni! To je bilo najsretnije razdoblje u mom životu, zaista!" Tim riječima je Samuel Eto'o, jedan od najboljih nogometaša posljednjeg desetljeća, opisao svoje sjećanje na doba kada je igrao u klubu "Anži" iz Mahačkale u Dagestanu, regiji na jugu Rusije.

Bilo je to 2011. godine kada je Sulejman Kerimov, ruski milijarder porijeklom s Kavkaza, pokušao osnovati "ekipu iz snova" u manje poznatom dagestanskom klubu i uložio u taj projekt mnogo novca. Vjerojatno je želio učiniti nešto slično onome što je Roman Abramovič napravio od Chelseaja prije nekoliko godina. Prvi nogometni as kojeg je doveo bio je Roberto Carlos, igrač prvačke postave brazilske reprezentacije iz 2002. godine i dobitnik "Zlatnog stopala" ("Golden Foot") 2008. godine.

"Dagestanac u ogledalu"

Kerimov je nudio angažman asovima svjetskog nogometa kao što su Neimar, Messi i Eto'o. Ponuda je bila posebno privlačna kamerunskom nogometašu Samuelu Eto'ou, dobitniku "Zlatnog stopala" koji je tada igrao za Inter.

Samuel Eto'o Aleksandar Vilf/Sputnik Aleksandar Vilf/Sputnik

Bilo je to u kolovozu 2011. godine. Eto'o se obreo u Mahačkali, glavnom gradu Dagestana (600 000 stanovnika). Kerimov je u "Anži" doveo i Jurija Žirkova iz Chelseaja i još nekoliko energičnih igrača. Za izbornika je izabran nizozemski stručnjak Guus Hiddink koji je 2008. godine doveo Rusiju do brončane medalje na Europskom prvenstvu.

Kerimovljeva investicija je urodila plodom već 2013. godine kada je njegov klub prvi put u povijesti zauzeo treće mjesto na Prvenstvu Rusije i te godine došao do finala Kupa Rusije. "Anži" nije osvojio kup ali se približio prvom mjestu.

Eto'o je u jednom intervjuu rekao da je razdoblje u Dagestanu "za njega bilo nešto nezaboravno". "Svaki put kada smo se vraćali u Mahačkalu bio je to trenutak potpune sreće! Kada smo mi tamo igrali, sve ostalo u gradu bi stalo... To je bilo nešto izvanredno!" Poznati nogometaš tvrdi da njegovi lijepi utisci iz tog razdoblja nemaju veze sa zaradom, i kaže:" Ja razumijem kada netko misli da je meni razdoblje u Anžiju ostao u lijepoj uspomeni zato što sam imao vrlo specifičan tretman, ali nije tako. Tom stanju moje duše nije doprinio novac. Ljudi me tamo nisu tretirali kao zvijezdu - ja sam bio njihov prijatelj, brat i član njihove zajednice. Ja i sada kad se pogledam u ogledalo uvijek u njemu vidim Dagestanca".

Predivna Moskva i televizijski stereotipi

Samuel Eto'o je volio Dagestan, ali i Moskvu. Po njegovom mišljenju, za glavni grad Rusije se zbog mnogih uvriježenih stereotipa misli da to nije privlačan grad. "Kada pričam skepticima da je Moskva jedan od najljepših gradova na svijetu, oni ne mogu povjerovati niti to shvatiti. Zašto? Zato što živimo u društvu gdje ima previše stereotipa pomoću kojih nam televizija nameće određena shvaćanja."

Roberto Carlos Said Carnajev/Sputnik Said Carnajev/Sputnik

Angažiranje u ruskom klubu bilo je lijepo iskustvo i za Roberta Carlosa koji za svoje razdoblje u Anžiju kaže da je "jedno od najljepših u karijeri". On je u jednom intervjuu rekao da bi, ako bi to bilo moguće, dobio rusko državljanstvo i postao prvi tamnoputi igrač u ruskoj nogometnoj reprezentaciji.

Nažalost, vlasnik kluba je 2013. godine promijenio strategiju i prestao ulagati toliko novca u Anži tako da je klub izgubio svoje mjesto u Premier ligi. Uspjeh "ekipe iz snova" bio je kratkog vijeka.

"Rus po mentalitetu"

Još jedan poznati brazilski nogometaš se neko vrijeme bavio mišlju da postane državljanin Rusije. Riječ je o Vágneru Loveu. On je počeo igrati za CSKA kada je imao samo 20 godina. Za osam godina je s ovim klubom osvojio 14 nagrada. Njegovim golom je CSKA odnio pobjedu u finalu Kupa UEFA 2005. godine. Vágner Love je na Kupu UEFA 2008.-2009. bio najbolji golgeter. Odigrao je i 20 utakmica za reprezentaciju Brazila, i postigao 4 gola.

Vágner Love Aleksandar Černih/Global Look Press Aleksandar Černih/Global Look Press

Danas Love igra za Beşiktaş, a za vrijeme provedeno u CSKA kaže da je to "možda najbolje razdoblje u njegovoj karijeri". "CSKA će uvijek ostati u mom srcu", rekao je Brazilac. Jedan poznati ruski trener je izjavio da se Love odlično uklapa u ruske okolnosti jer "po mentalitetu podsjeća na pravog Rusa".

Pored toga, Love je i dosta zarađivao u ruskom klubu. "Nikada nisam vidio toliko novca", rekao je on kada je razmatrao mogućnost da napusti moskovski tim i prijeđe u neki drugi europski klub, a predsjednik CSKA mu je ponudio da ostane pod vrlo povoljnim uvjetima.

"Kada sam došao u Rusiju, dao sam golove u tri utakmice i pomogao klubu da se plasira u grupnu fazu Lige prvaka. Po povratku u Moskvu smo porazgovarali o bonusu. Pokazali su mi veliki svežanj novčanica. Mislio sam da ću dobiti samo jedan dio, ali kad sam potpisao ugovor dobio sam sve. Nikada nisam vidio toliko novca! Sav sam se tresao, nisam znao gdje ga staviti. Kasnije sam majci kupio novu kuću. Bio sam vrlo sretan."

"Držao sam novac kod kuće u torbi. Nisam znao kako da ga potrošim... Čim dam gol, dobijem bonus. Od kluba sam dobio auto i stan. Imao sam dovoljno novca da ispunim sebi svaku želju... Činilo mi se da mi je Rusija platila onoliko koliko sam zaslužio..." Love, međutim, kaže da nije sve u novcu. "Osjetio sam što su to ljubav i poštovanje".