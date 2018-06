Najnoviji ruski stadioni: 12 građevina zbog kojih nikada nećemo zaboraviti Svjetsko prvenstvo 2018.

Russia Beyond

1. Stadion "Lužnjiki"

Christian Charisius/Global Look Press Christian Charisius/Global Look Press

Otvoren 1956. godine kao Središnji stadion Lenjina, najveći sportski stadion u Rusiji također ima i najbogatiju povijest i bit će centralno mjesto za održavanje Svjetskog prvenstva u nogometu. Na njemu je bilo održano otvaranje, a bit će i finalna utakmica (kao i još pet utakmica), što neće predstavljati nikakav problem za ovaj stadion s 80 000 mjesta, na kojem je ranije održano finale Lige prvaka 2008. godine, finale Kupa UEFA 1999. godine i Olimpijada 1980. godine. Nakon što je 2013. godine zatvoren zbog renovacije, ponovno je otvoren prošlog studenog i izgleda sjajno.

Najbolji pogled na "Lužnjiki", koji je jednako legendaran, koliko i veličanstven, pruža se s uzvišenja Vorobjovije gori na suprotnoj obali rijeke Moskve, koja ga na panorami grada živopisno dijeli od Moskovskog državnog sveučilišta.

Na stadion "Lužnjiki" jednostavno se stiže metroom, tu su stanice "Sportivnaja" i "Vorobjovije Gori" (obje na liniji br. 1). U blizini stanice "Vorobjovije Gori" nalazi se uspinjača koja će vas do stadiona dovesti preko rijeke. Onima koji žele izbjeći najveću gužvu predlažemo da izađu iz metroa jednu stanicu ranije na "Frunzenskoj" i da prošetaju oko dva kilometra do stadiona i usput svrate nešto prezalogajiti na prebogatoj Usačovskoj tržnici.

2. Arena "Otkritije"

Aleksej Filipov/Sputnik Aleksej Filipov/Sputnik

Činilo se da je novi stadion kluba "Spartak" iz Moskve, koji je ranije bio smješten u stadionu "Lužnjiki", zauvijek osuđen da bude u stanju "radovi u tijeku", sve dok radove nije ubrzala kandidatura Rusije za Svjetsko prvenstvo. Završen 2014. godine, stadion za 45 000 gledatelja na sjeveroistoku Moskve, u rajonu Tušino, omiljen je među navijačima, a gostima će za vrijeme utakmica pružiti bolji doživljaj atmosfere lokalnog kluba, za razliku od stadiona "Lužnjiki". Ovo je manja, više zatvorena arena sa sjedištima koja su bliža terenu.

Naravno, ovaj stadion se nalazi u blizini stanice metroa "Spartak" na liniji br. 7. Također se do njega pješice može stići od stanice "Tušino".

3. Krestovski stadion

Sergej Fomin/Global Look Press Sergej Fomin/Global Look Press

Drugi po veličini stadion u Rusiji nedavno je otvoren u Sankt-Peterburgu unatoč kontroverzama koje su ga pratile. Bio je predmet nekoliko žalbi po pitanju sigurnosti i optužbi za korupciju (iz nekog je razloga bilo potrebno deset godina za njegovu izgradnju, a koštao je preko milijardu dolara, što ga čini jednim na najskupljih stadiona svih vremena).

Međutim, njegova cijena se održava i na izgledu koji izaziva divljenje. Novi dom ekipe "Zenita" iz Sankt-Peterburga na obali rijeke Neve izgleda impresivno. To je sjajna građevina metalik boje nalik na svemirski brod s nekoliko u nebo pruženih stupova.

Za razliku od ranijeg "Zenitovog" stadiona "Petrovski", "Krestovski" je nešto dalje od centra grada. Ali do njega se jednostavno stiže metroom do "Novokrestovske stanice" (linija br. 3) ili do stanice "Krestovski otok" (linija br. 5). Također vrijedi pješice prijeći Jahteni most koji se nalazi u blizini kako biste doživjeli neke od najljepših pogleda na sjevernu prijestolnicu Rusije.

4. Arena Jekaterinburg

AirPano LLC/Global Look Press AirPano LLC/Global Look Press

Arhitektonski možda jedna od najzanimljivijih građevina na ovoj listi, stadion nogometnog kluba "Ural" izgleda grandiozno i ulijeva strahopoštovanje. On ima neobičan prednji dio koji je odvojen od glavnog dijela zgrade. Vlasti su ostatak stadiona potpuno rekonstruirale (stadion je iz 1957. godine) povećavajući njegov kapacitet s 20 000 na 35 000 gledatelja, ali su odlučile zadržati stari izgled frontalnog dijela stadiona. To na društvenim mrežama izaziva dozu podsmijeha, ali također posjetiteljima pruža neke jedinstvene prizore.

Arena u Jekaterinburgu se nalazi istočno od centra grada i do nje se najlakše i najbrže stiže pješice.

5. Arena Kazanj

AirPano LLC/Global Look Press AirPano LLC/Global Look Press

Stadion nogometnog kluba "Rubin" iz Kazanja otvoren je 2013. godine. Ima modernu lučnu kupolu i nalazi se na lijepo uređenoj obali rijeke. Također ima najveći HD ekran na otvorenom na svijetu od 4000 četvornih metara. Iako je više prilagođen atletskim natjecanjima i često ne može ispuniti tribine prilikom održavanja utakmica "Rubina", on vapi za uzavrelom atmosferom velikih natjecanja. Arena u Kazanju će također biti jedan od najviše korištenih stadiona na ovom Svjetskom prvenstvu, jer će se u njoj održati šest utakmica (uključujući jedno četvrtfinale).

Nažalost, metro u Kazanju ne staje u blizini dvorane. Zato je bolje do nje doći tramvajem (br. 5 i br. 6). S Kazanjske željezničke stanice za vrijeme prvenstva prometovat će posebna autobusna linija do stadiona.

6. Stadion "Fišt"

Sergej Fomin/Global Look Press Sergej Fomin/Global Look Press

Ovaj nevjerojatni stadion u obliku školjke, smješten između obale Crnog mora i planina, predstavlja radost za oči. S obzirom da je namjenski građen za Zimske olimpijske i paraolimpijske igre 2014. godine, Svjetsko prvenstvo u nogometu će biti prvi nogometni događaj na ovom mjestu poslije dužeg vremena. Lokalni nogometni klub "Žemčužina-Soči" resformiran je 2013. godine, prije otvaranja stadiona. Ali, nema razloga za zabrinutost: stadion s 48 000 sjedala ranije je bio dobar domaćin svečanosti otvaranja Olimpijade i Konfederacijskog kupa i bit će spreman, između ostalog, posjetitelje oduševiti svojim svjetlosnim efektima.

Stadion se nalazi u naselju Adler. Stanica Imeretinski kurort (Olimpijski park) pored stadiona povezana je izravno s željezničkim postajama u zračnoj luci i u centru grada. Do njega se također stiže sa željezničke postaje u Adleru autobusom br. 57.

7. Stadion Nižnji Novgorod

AirPano LLC/Global Look Press AirPano LLC/Global Look Press

Stari stadion nogometnog kluba "Lokomotiva" s 18 000 sjedala nije bio dovoljno velik da dočeka utakmice Svjetskog prvenstva. Zato je pao u zasjenak novog remek-djela arhitekture i dizajna koje može primiti 45 000 gledatelja. Veličanstveni stupovi i impresivan krov čine ovaj stadion jednim od najljepših i to čak i ako ne uzmemo u obzir njegovo osvijetljeno, prozračno pročelje. Nedaleko se nalazi i predivna crkva Aleksandra Nevskog u koju se možete otići pomoliti za svoju ekipu (ako to inače radite).

Stadion se nalazi samo dva kilometra od Moskovske željezničke stanice i do njega se može pješice stići od gradskog središta. Ako želite koristiti metro, stadion je 15 minuta hoda od nove stanice metroa "Strelka", a do njega se može stići i od Moskovske stanice metroa. Također možete koristiti autobuse br. 7,41, 57, 66 ili 69 do stanice Mikrorejon Sedmo Nebo, samo 500 metara od stadiona.

8. Arena Rostov

AirPano LLC/Global Look Press AirPano LLC/Global Look Press

Izgled ove dvorane navodno je inspiriran valovima rijeke Don i lokalnom planinom Kurgan, a njezin krov neobično podsjeća na Sydneysku operu. Nakon niza teškoća arena je konačno otvorena u prosincu 2017. godine s trenutnim kapacitetom od 45 000 gledatelja. Nakon Svjetskog prvenstva kapacitet će joj biti smanjen na 25 000 za potrebe ruskog nogometnog kluba "Rostov".

Do ovog stadiona se također stiže pješice od gradskog središta, ili, ako ne želite pješačiti, možete tramvajima br. 1 i 4 stići do stanice "Vorošilovski prospekt" ili autobusima br. 39 i 516 do samog stadiona.

9. Arena Samara

AirPano LLC/Global Look Press AirPano LLC/Global Look Press

Samara, dom sovjetskog svemirkog programa, u Svjetskom prvenstvu sudjeluje s karakterističnim stadionom futurističkog izgleda. To je neka vrsta diska ili panoptikuma koji izgleda kao da je stigao izravno iz svemira. Ovaj stadion, koji je sjedište lokalnog kluba "Krila Sovjetov", bio je predmet brojnih kontroverzi, s obzirom na odgode koja su dovela do toga da je stadion službeno otvoren tek u travnju ove godine, samo dva mjeseca prije početka Svjetskog prvenstva. Pa ipak, ovaj stadion na dvije razine je sasvim sigurno vrlo lijep prizor. Bit će domaćin šest utakmica ovog ljeta, uključujući jedno četvrtfinale.

Kao najnoviji stadion, arena Samara ima vjerojatno najlošije prometne veze s centrom. Do nje se stiže nedavno uvedenim trolejbusom ili autobusima br. 1, 45, 51, 67, 110 i 410a. Međutim, najljepši put do stadiona je bez sumnje po rijeci Volgi. Brodovi polaze iz centra grada i za 20-30 minuta stižu do stadiona.

10. Stadion Kalinjingrad

AirPano LLC/Global Look Press AirPano LLC/Global Look Press

Najmanji stadion na Svjetskom prvenstvu nalazi se u Kalinjingradu i prima nešto više od 35 000 gledatelja (nakon turnira ovaj broj će biti smanjen na 25 000). Nalazi se na slikovitom otoku Ostrovski u blizini centra grada. To je blistava srebrno-bijela građevina koja malo podsjeća na arenu "Allianz" u Münchenu. S nje se pruža impresivan pogled na rijeku Pregolja. Kao i arena u Samari, ovaj stadion je otvoren tek u travnju ove godine.

Do stadiona vam je potrebno oko 20 minuta pješice od središnje crkve u Kalinjingradu.

11. Arena Mordovija

AirPano LLC/Global Look Press AirPano LLC/Global Look Press

Saransk je najmanji grad domaćin Svjetskog prvenstva. On je za ovu priliku dobio potpuno nov stadion s 45 000 mjesta, koji će poslije turnira biti smanjen kako bi služio kao domaći stadion za lokalni drugoligaški klub "Mordovija". Izgleda kao pravilno, zaobljeno pravokutno gnijezdo, s primamljivim interijerom i skupom modernom krovnom konstrukcijom. Iako neće vidjeti veliki broj utakmica na turniru, definitivno je jedan od najljepših stadiona koje Rusija nudi.

Jedna od prednosti održavanja utakmice u malom gradu kao što je Saransk je u tome što je do stadiona lako stići. On se nalazi na manje od kilometar od Sovjetskog trga u centru grada. Do njega možete stići i autobusom br. 44.

12. Arena Volgograd

AirPano LLC/Global Look Press AirPano LLC/Global Look Press

Ovaj fotogenični stadion u obliku gnijezda je još jedna potpuno nova arena koju je Rusija podigla nakon što je srušen nekadašnji Središnji stadion u Volgogradu. Uskoro će se u nju useliti nogometni klub "Rotor" iz Volgograda. Ima 45 000 mjesta i zanimljivi mrežasti eksterijer, kao i lijepi krov jasnih linija nalik na tortu. Ovo je prozračan stadion s puno zraka. Iako je 2014. godine ispod stadiona pronađeno nekoliko neeksplodiranih bombi iz Staljingradska bitke, sve pripreme su tekle po planu.

Do ovog stadiona se lako stiže tramvajem koji prolazi pored nekoliko lokacija u centru grada i vodi do stanice "Centralni stadion", pored same arene.