Pregovori Scalija i Feklisova: Ručak koji je 1962. godine spasio svijet od nuklearne katastrofe

Kubanska kriza je u jesen 1962. gotovo dovela do nuklearnog rata između SAD-a i SSSR-a, no strane su ipak pronašle mirno rješenje situacije - a važnu ulogu u tome su odigrali američki televizijski voditelj i sovjetski obavještajac.

Teško je to povjerovati, no važnu ulogu u mirnom rješavanju Kubanske krize odigrale su u Washingtonu dvije osobe koje formalno nisu imale nikakve veze s Kubom ni sovjetskim raketama. Bili su to američki televizijski voditelj ABC Newsa John Scali i sovjetski obavještajac Aleksandar Feklisov, koji je službeno obnašao dužnost savjetnika sovjetskog veleposlanstva.

General-pukovnik Fjodor Ladigin u svojim memoarima piše: "Predsjednikov brat Robert Kennedy je odlučio da je potrebno pronaći novi kontakt za povjerljivu komunikaciju između SAD-a i SSSR-a. Zamolio je svog prijatelja, televizijskog voditelja Johna Scalija, da organizira sastanak sa savjetnikom veleposlanika Feklisovim."

Rakete i svinjski kotlet

Sam John Scali se dvije godine kasnije prisjećao kako ga je Feklisov (koji je u veleposlanstvu služio pod imenom Aleksandar Fomin) 22. listopada 1962. nazvao i pozvao na ručak: "Već sam ručao kada me nazvao, no njegov je glas zvučao toliko hitno i uporno da sam odlučio odmah otići."

Scali i Feklisov su se susreli u restoranu "Occidental", nekoliko blokova udaljenom od Bijele kuće, te su, čim su naručili, odmah prešli na stvar - svijet se našao pod prijetnjom rata. "Scali je izgledao zabrinuto. Bez uvoda je počeo optuživati Hruščova za agresivnu politiku... Podsjetio sam ga da njegova zemlja pokušava okružiti SSSR mrežom vojnih baza i da stvara antisovjetske vojne blokove...", prisjeća se prvih pregovora Aleksandar Feklisov.

Prema Scalijevim riječima, Feklisov je predložio rješenje: "On je tada rekao - 'Možda postoji izlaz; što biste mislili o prijedlogu prema kojem bismo mi obećali ukloniti naše rakete pod inspekcijom Ujedinjenih naroda?'". Scali je odgovorio da ne zna, ali da će pokušati otkriti - s obzirom na to da je televizijski voditelj dobro poznavao braću Kennedy, djelovao je kao posrednik.

Hruščov i Kennedy Getty Images Getty Images

Ostatak ručka je prošao u tišini. Scali se prisjetio da je Feklisov bio toliko zabrinut da je automatski uzeo popečke od mesa raka koje je naručio Scali, pa je Scali morao pojesti Feklisovljev svinjski kotlet. Kako ne bi još više pogoršao međunarodnu atmosferu, televizijski se voditelj pretvarao da ništa nije primijetio.

Osoblje Strateške zračne obrane tumači fotografiju zračnog izviđanja tijekom Kubanske krize, 1962. Global Look Press Global Look Press

Tajni pregovori

Feklisov i Scali su se susreli još nekoliko puta nakon prvog ručka. Njihovi sastanci su bili odlučujući za postizanje kompromisa - obojica su o svemu izravno informirala svoje vlade, zaobilazeći protokole. Takva tajna neformalna komunikacija je dozvoljavala čelnicima dviju zemalja da izbjegnu optužbe za prekomjerne ustupke i popustljivost prema neprijatelju.

Odlučujući trenutak bila je Feklisovljeva hrabra izjava da će nuklearni udar na Kubu dovesti do sličnih akcija SSSR-a protiv Zapadnog Berlina.

"Znaš, John, kada lavina tisuću sovjetskih tenkova krene u bitku, a iz zraka napadnu lovci-bombarderi, oni će pomesti sve na svome putu. Mislim da im neće trebati više od 24 sata da slome otpor garnizona i zauzmu Zapadni Berlin", napisao je Feklisov u svojoj knjizi "Preko oceana i na otoku. Zapisi obavještajca".

Feklisov Jurij Maškov/TASS Jurij Maškov/TASS

Nuklearni rat je otkazan

Bio je to veliki rizik za samog Feklisova, jer ga Hruščov nije ovlastio da govori o mogućem zauzimanju Zapadnog Berlina. Feklisov je improvizirao, djelujući na svoju ruku i na vlastiti rizik, ali nije pogriješio.

Za predsjednika SAD-a John F. Kennedyja ova je ucjena bila presudna u pregovorima - predložio je izlaz iz krize: SAD će demontirati svoje rakete u Turskoj i ostaviti Kubu na miru, a SSSR će povući nuklearno oružje s Kube.

Nakon toga je uslijedilo pismo Hruščova predsjedniku Kennedyu, u kojem je sovjetski lider uvjerio američkog predsjednika da će se "s poštovanjem i povjerenjem" odnositi prema Kennedyjevoj izjavi da Sjedinjene Države i njezini saveznici neće napadati Kubu, te da stoga SSSR povlači rakete s otoka: "Sada smo predali nalog za demontažu i evakuaciju tih sredstava."

Ustvari su svi dogovori između Kennedyja i Hruščova bili usmeni, no strane su jedna drugoj vjerovale na riječ i sva obećanja su ispunjena.

Sjećanje

John Scali je umro 1995. godine u Washingtonu, a njegov kolega u pregovorima Aleksandar Feklisov - 2007. godine u Moskvi. Nisu postali poznati, no cijelog su se života sjećali da su pomogli svijetu da izbjegne katastrofu.

Ploča u restoranu "Occidental Grill" Occidental Grill & Seafood

U restoranu "Occidental" u Washingtonu još uvijek visi spomen-ploča: "Tijekom napetog razdoblja Kubanske krize (listopad 1962. godine) tajanstveni ruski gospodin X je dao prijedlog o uklanjanju raketa s Kube novinaru televizijskog kanala ABC Johnu Scaliju. Taj je susret doveo do uklanjanja prijetnje mogućeg nuklearnog rata."