Kako su sovjetske podmornice ispunile san Julesa Verna

Ministarstvo obrane Rusije podsjetilo je javnost na početak grupnog puta oko svijeta sovjetskih nuklearnih podmornica. Bilo je to prvo putovanje takve vrste. Naime, 1966. godine su podmornice K-133 i K-116 za 52 dana obišle zemaljsku kuglu nijednom ne isplovivši na površinu. Preplovile su skoro 20 000 morskih milja ili oko 36.000 kilometara, što je blizu dužine ekvatora. Taj rekord do današnjeg dana nije oboren.



"Podmornice su imale zadatak proučiti reljef dna, mogućnosti plovidbe u oceanskim dubinama na različitim geografskim širinama i pitanje upravljanja podmornicama na značajnim udaljenostima od svojih baza", kaže se u službenom propćenju informativne službe ministarstva obrane Ruske Federacije.



Grupom podmornica zapovijedao je kontraadmiral, Anatolij Sorokin. Torpednom podmornicom K-133 je zapovijedao kapetan druge klase, Lav Stoljarov, a podmornicom K-116, naoružanom krstarećim raketama, kapetan druge klase, Vjačeslav Vinogradov.



Iz zaljeva Zapadna Lica podmornice su isplovile u Barentsovo more u noći između 1. i 2. veljače 1966. godine i zaplovile u pravcu Atlantskog oceana. Zadatak im je bio niti jednom isploviti na površinu i da ih američki vojni brodovi ne primijete. Za međusobnu vezu podmornice su koristile vrlo visoke frekvencije i sonare.



Najteža dionica puta je bio Drakeov prolaz koji spaja Atlantski i Tihi ocean i u kojem se nalazi puno ledenih brijegova. S tadašnjom tehnikom gotovo da nije bilo moguće otkriti plutajuće ledene gromade, i zato su na toj dionici podmornice pomoću radio-signala predvodili ekspedicijski brod "Gavril Saričev" i tanker "Dunaj". U to vrijeme je na području Drakeovog prolaza bijesnila bura. Njenu snagu su osjetile i posade u podmornicama. Na dubini od 100 metara podmornice su se ljuljale kao što bi se ljuljale na površini uzburkanog mora.



Tokom plovidbe je na obje podmornice bilo izvanrednih situacija, ali su sovjetski podmorničari uspjeli samostalno riješiti probleme ne izlazeći na površinu. U jutarnjim satima 26. ožujka 1966. godine podmornice su u tehnički ispravnom stanju stigle na Kamčatku. Poslije ove plovidbe šest njenih sudionika nagrađeno je zvanjem Heroja Sovjetskog Saveza, a mnogi niži časnici i mornari su nagrađeni Lenjinovim ordenom, Ordenom crvene zvijezde, i Ordenom časti. Osim toga, podmornice K-133 i K-116 su proglašene gardijskim. Bio je to prvi takav slučaj poslije Drugog svjetskog rata.



"Taj pohod je bio važna prekretnica u novoj fazi razvoja nuklearne podvodne flote Rusije koja ove godine puni 60 godina. To iskustvo je kasnije iskorišteno u organiziranju borbene službe i dalekih pohoda naših suvremenih nuklearnih podmornica“, kaže zapovjednik ruske ratne mornarice, admiral Vladimir Koroljov.



Podsjećamo da je znanstveno-fantastični roman Julesa Verna "20 000 milja pod morem“ posvećen podmornici "Nautilus" s posadom na čijem čelu je kapetan Nemo. Izraženo u današnjim mjerama, ta zamišljena podmornica je preplovila oko 110 000 kilometara.