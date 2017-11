Prije 78 godina: Započeo Sovjetsko-finski rat

Russia Beyond

Scherl/Global Look Press

Zimski rat je završio 13. ožujka 1940. te je doveo do izbacivanja SSSR-a iz Lige naroda.

Sovjetsko-finski rat, također poznat i kao Zimski rat, trajao je od 30. studenog 1939. do 12. ožujka 1940. Sukob su potaknuli teritorijalni sporovi između zemalja. Nakon što je fašistička Njemačka napala Poljsku 1. rujna 1939., sovjetsko vodstvo je htjelo pomaknuti finsku granicu dalje od Lenjingrada radi jačanja sigurnosti sjevernog dijela zemlje. Zato je SSSR upitao Finsku bi li mu ustupila nekoliko otoka u zamjenu za sovjetski dio Karelije. No, finska je vlada smatrala da bi to moglo oslabiti zemlju i odbila taj zahtjev. Međutim, Sovjetski Savez je bio odlučan u vezi svojih planova.

26. studenog 1939. se u ruskom selu Mainili dogodio pogranični incident. Ovako glasi sovjetska verzija: finska artiljerija je bombardirala sovjetsku stranu, ubivši nekoliko vojnika. Finska je vlada to demantirala. Istog je dana Sovjetski Savez zatražio da se finske trupe pomaknu 25 kilometara od granice. Finci su zahtijevali istu stvar. Za Sovjete to nije bilo moguće, jer bi to značilo povlačenje trupa iz Lenjingrada.

SSSR je 29. studenog 1939. prekinuo diplomatske odnose s Finskom. Sljedećeg je dana Crvena armija prešla sovjetsko-finsku granicu. Finska je 30. studenog 1939. proglasila rat Sovjetskom Savezu. Crvena armija nije uspjela probiti Mannerheimovu obrambenu liniju (fortifikacijski obrambeni pojas između Finskog zaljeva i jezera Ladoga), a invazija je stala na Karelijskom tjesnacu 21. prosinca 1939. - sovjetske trupe su se tu zaustavile. Ipak, 14. prosinca 1939. je SSSR izbačen iz Lige naroda zbog "izazivanja rata" protiv Finske.

Kasnije se u svojim memoarima Nikita Hruščov, tadašnji član Politbiroa, prisjetio kako je bombardiranje Mainile organizirao maršal Grigorij Kulik kao provokaciju - iako je Hruščov izjavio da nije znao je li napad započela finska ili sovjetska strana. 1994. je ruski predsjednik Boris Jeljcin osudio Zimski rat, složivši se da je u pitanju bila vojna agresija.

Do veljače 1940. je Helsinki predložio mirovni sporazum. 12. ožujka 1940. su Sovjetski Savez i Finska potpisali Moskovski mirovni sporazum, a granica je pomaknuta u unutrašnjost finskog teritorija dalje od Lenjingrada. Borbene operacije su obustavljene 13. ožujka.