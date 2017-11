Pjotr Šilovski, ruski grof koji je izumio nevjerojatan automobil na dva kotača

Ako nikad prije niste čuli za ovo vozilo, žiromobil (gyrocar) je automobil na dva kotača. Ne, to nije drugo ime za motocikl. Razlika između bicikla ili motocikla i žiromobila je u tome što na biciklu dinamičku ravnotežu postiže vozač, dok kod ovog neobičnog vozila o kojem danas govorimo ravnotežu osiguravaju jedan ili više žiroskopa.

Princip koji je koristilo ovo vozilo je sličan onom koji koristi suvremeni Segway. "Radi se o sustavu koji se koristi i na brodovima i zrakoplovima", govori stručnjak za automobile i urednik portala motor.es Oscar Magro.

Od fikcije do stvarnosti



Prvi koncept žiromobila je opisan 1911. godine u romanu "Dva dječaka u jednom žiromobilu: Priča o utrci od New Yorka do Pariza" Kennetha Browna.

Međutim, prvi pravi prototip žiromobila bio je 'Žiromobil Šilovski', kojeg je 1912. godine dizajnirao ruski grof Pjotr Šilovski, odvjetnik i član ruske carske obitelji. Iako ga je dizajnirao ovaj aristokrat, proizvela ga je tvrtka Wolseley Tool and Motor Car Company 1914. godine te je iste godine prikazan na izložbi u Londonu.

Grof Šilovski u Londonu Arhiva Arhiva

Kako žiromobil radi?



Žiromobil ruskog dizajna je imao četverocilindarski motor Wolseley-Vickers obujma 3,1 litre i 20 KS, koji se primjenjivao na stražnji kotač. Više od 10% snage se koristilo za pokretanje generatora i električnog motora koji su okretali ogroman žiroskop promjera 102 centimetara i težine 1,2 tona pri brzini od 2000 do 3000 okretaja u minuti.

Prva vožnja Arhiva Arhiva

Ako bi brzina rotacije pala ispod tog broja, automobil je mogao izgubiti ravnotežu. Ali Šilovski je osmislio metodu kojom bi se spriječilo da automobil doživi takvu nezgodu. Kada bi rotacija žiroskopa pala ispod minimalnog praga, dva mala bočna kotača bi se automatski spustila kako bi održavala ravnotežu, baš poput pomoćnih kotača na dječjem biciklu.

Kako to da ove automobile ne viđamo na cestama?

Žiromobil u Londonu. Arhiva Arhiva

Iako je žiromobil bio vrlo popularan, projekt je stao u ljeto 1914. godine zbog izbijanja Prvog svjetskog rata. Kao i većina proizvođača automobila, Wolseley je usmjerio svu svoju snagu na proizvodnju ratnih strojeva. Grof Šilovski se, s druge strane, brzo vratio u Rusiju. 1922. godine se preselio u Ujedinjeno Kraljevstvo, gdje je umro 1957. godine, bez da je ikad vidio svoj ljubljeni žiromobil kako juri europskim ulicama.