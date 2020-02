Putinovi ljudi: Prevoze predsjednika po kopnu, vodi i zraku

U listopadu 2012. godine u Tajnickom parku Kremlja napravljena je helikopterska pista za Vladimira Putina. On leti isključivo na ruskim helikopterima Mi-8.

Helikopteri su i ranije slijetali na teritorij Kremlja. Prevozili su, između ostalih, i prvog predsjednika Rusije Borisa Jeljcina. Međutim, spuštali su se na Ivanovski trg, tako da su vibracije mogle oštetiti povijesna zdanja Kremlja, i zato je pista premještena.

Garaža s posebnom namjenom

Svi auti Putina su u nadležnosti strukture FSO pod nazivom "Garaža s posebnom namjenom". Struktura je nastala 1921. godine, kada je Vijeće narodnih povjerenika naredilo da se izdvoji nekoliko automobila koji će opsluživati Lenjinovu obitelj.

Kandidat za predsjednikovog vozača prolazi kroz ozbiljan psihofiziološki odabir i trening vožnje u ekstremnim uvjetima. Prethodno vozač treba dugo raditi kao vozač u operativnoj jedinici FSO-a, a zatim steći iskustvo kao vozač automobila u predsjednikovoj pratnji. Tek nakon toga može pretendirati na mjesto vozača ruskog predsjednika ili premijera. Cijeli proces traje od sedam do petnaest godina.

Predsjednik ima preko deset vozača. Svi oni su vrhunski profesionalci, ali ipak i dalje treniraju jednom tjedno. U obvezan program treninga ulazi i pucanje za vrijeme vožnje, vožnja na trenažeru s imitacijom zaleđene podloge, vodene prepreke i eksplozije.



Kad gradom prolazi predsjednička kolona...

Jednom je voditelj kanala NTV Vadim Takmenjov, koji se vozio s Putinom u automobilu, pitao predsjednika zna li on za gužve u prometu koje se stvaraju kada prolazi kolona automobila u kojoj se on vozi. "Ja se ispričavam, i žao mi je zbog toga. Ali što da se radi, mora se nekako ići na posao. Kako drukčije da putujem?", Odgovorio je Putin. Voditelj mu je predložio da se ugleda na Françoisa Hollandea, čija se kolona zaustavljala na semaforima kada je trebao stići na inauguraciju predsjednika Francuske. " On je dobar čovjek. Ali ja se ne bavim populizmom", rekao je tada Putin.

Vladimir Putin odgovara na pitanja novinara u predsjedničkom avionu. Izvor: Vladimir Rodionov/TASS.

Odred pilota - najstroža državna tajna

U sklopu Administracije predsjednika (formirane početkom 1990-ih s ciljem da služi visoke dužnosnike) postoji čitav avio-park, tj. Specijalni letački odred "Rusija". On služi predsjednika, premijera, ministra vanjskih poslova, predsjednika Državne dume, druge visoke dužnosnike i patrijarha moskovskog i cijele Rusije. Avionima Specijalnog letačkog odreda putuju i novinari kremaljskog i premijerskog pula, članovi izaslanstva, predstavnici informativne službe i službenici protokola.

Temelj avio-parka čine zrakoplovi Il-96-300 i Tu-214 te par zrakoplova Suhoj Superjet 100. U odredu postoji i leteća komandna stanica. Taj zrakoplov je opremljen specijalnim sustavima za komunikaciju koji omogućuju predsjedniku da u šifriranom režimu vodi pregovore i upravlja nuklearnim snagama Rusije. Specijalni letački odred, kako je i logično, uglavnom koristi avione domaće proizvodnje. Svi oni polijeću s vladinog aerodroma Vnukovo-2.

Tu-214. Izvor: RIA Novosti.

Glavni predsjednički zrakoplov od 1996. godine je znatno modificirana varijanta putničkog zrakoplova Il-96. Šef države tijekom ljeta može uspostaviti vezu sa svakim ministarstvom i resorom, sa svakom institucijom, a može i voditi međunarodne pregovore ili telefonske konferencije. Avion broj jedan može postati leteći punkt stožera vrhovnog zapovjednika. Doduše, ovaj zrakoplov dosad nijednom nije morao obavljati tako izvanrednu funkciju.

Za putovanje vodom Administracija predsjednika ima "na stanju" dvije jahte, tri broda, sedam čamaca i jedan jedrenjak (katamaran). Ostala neobična prijevozna sredstva koja koristi ruski predsjednik stavljaju na raspolaganje druge organizacije. Primjerice, batiskaf u kojem je Putin zaronio do potonulog bizantskog broda na dnu Crnog mora pripada Ruskom geografskom društvu.