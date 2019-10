Glasovi i fraze koji otkrivaju da niste izvorni govornik ruskog jezika

Jeste li se ikad našli u situaciji da ste rekli nešto maksimalno jednostavno, ali izvorni govornici nisu imali pojma što želite reći? To se dogodilo većini nas, bez obzira na to koji jezik učimo. Suptilne razlike na koje vaš um, jezik ili uši nisu navikli mogu prouzrokovati poprilične poteškoće u komunikaciji. Provjerimo koji su to najčešći problemi na koje nailaze stranci kada uče i koriste ruski jezik.