Mario Pašalić odlazi na posudbu u ruski „Spartak“

„Spartak“ u kolovozu očekuje prilično složeni kalendar. Posljednjeg će mjeseca ljeta ekipa Massima Carrere igrati u dva moskovska derbija – s CSKA-om i „Lokomotivom“, a prije toga će igrati u gostima sa „Zenitom“. Na takvim susretima mnogo toga ovisi o iskustvu i, iako Pašalić ima samo 22 godine, u više je navrata igrao u utakmicama u kojima se ostvarivalo i po više od tri boda.

U Hrvatskoj u sezoni 2013./2014. Mario za „Hajduk“ nije samo branio boje svoje momčadi u glavnim utakmicama, već je i postao njihov heroj. Konkretno, Mario je dvaput zatresao gol zagrebačkog „Dinama“ (2:0) i „Splita“ (2:1). U Francuskoj je za „Monaco“ igrao protiv „Nice“ u takozvanom derbiju Azurne obale.

Moskva je četvrta stanica Marija Pašalića kao igrača na posudbi. Da okuša svoje snage u „Spartaku“ mu je savjetovao i glavni trener kluba „Chelsea“ Antonio Conte – dobar prijatelj trenera moskovskih nogometaša Massima Carrere.

No, Conte nije bio jedini koji je savjetovao Pašaliću da odabere „Spartak”. Rekao mu je to i bivši vratar ovog kluba Stipe Pletikosa.

„Savjetovao sam mu da odabere Rusiju. Crveno-bijeli moraju igrati na tri fronte – to nije lako. Liga prvaka, Kup Rusije i prvenstvo – sve su to ozbiljni turniri, za to je potreban veliki šaržer nogometaša. Pašalić je igrač koji daje sve od sebe, može i sam postizati pogotke, i dodavati loptu drugim igračima. Mario ima instinkt za golove, zna kako se ponašati u kaznenom prostoru: kakvu poziciju zauzeti, kada dodati loptu, kada pucati“, rekao je Pletikosa za Sport-Express, prenosi RT.