Valovi Amura: život u Rusiji okom američke fotografkinje

Transkontinentalna ruta trebala je biti glavna prometna arterija za prijevoz robe iz Japana i Istočne Azije do središnje i zapadne Rusije. Danas mnogo novih japanskih automobila prolazi cestom Amur na putu od Japana do srca Rusije u gradove kao što su Irkutsk, Krasnojarsk i Novosibirsk. Isto tako, kao što se vidi na fotografiji, cijeli odred starih školskih autobusa putuje 7300 km od Nižnjeg Novgoroda do Blagoveščenska, grada koji se nalazi uz Amur, na pola puta između Čite i Habarovska.

