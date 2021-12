Što je to "obščak", suštinski dio ruskog kriminalnog svijeta?

Russia Beyond (Antoine Gyori/Sygma/Getty Images; Freepik.com)

Oni koji su odrasli 90-ih godina u Rusiji i drugim postsovjetskim zemljama sjećaju se kako su im neki momci rutinski otimali sitniš, govoreći da je to za "obščak". Rijetko je tko od najmlađih imao pojma o kakvoj se tajanstvenoj stvari radi.

Ipak, za bosove kriminalnog svijeta obščak je bio stvaran, opipljiv i dobro čuvan fond za financiranje njihovih mahinacija.

Ono što "grije dečke u zatvoru"

Ruski kriminalni svijet razlikuje dvije vrste obščaka (riječ potječe od ruske riječi za "zajedničko") ovisno o tome gdje se sredstva sakupljaju i kako se koriste.

Takozvani "zatvorski obščak" (na ruskom: "lagernij obščak") odnosi se na zajednički fond koji prikupljaju zatvorenici u nekom zatvoru u zemlji.

Ovisno o zatvoru, razlikuju se veličina i sadržaj zatvorskog obščaka. U pravilu su uobičajene stvari koje čine fond bile novac, cigarete, čaj i hrana koja se može dugo čuvati, kao što su mesne konzerve. Sadržaj fonda koristi se za pomoć zatvorenicima koji oskudijevaju ili za kupovinu malih privilegija koje zatvorski čuvari mogu pružiti u zamjenu za novac.

Zatvorski obščak kontinuirano se popunjava iz različitih izvora. Očekuje se da zatvorenici dobrovoljno u obščak doniraju dio svojih paketa koje dobivaju od rođaka i prijatelja. One koji to odbijaju činiti ostali gledaju s prezirom doživljavajući to kao uvredu kulture i običaja kriminalnog svijeta. Takvi pojedinci mogu biti izopćeni iz grupe ili na drugi način kažnjeni.

U zatvoru stariji zatvorenici mogu ubirati 20 posto ili više od svih kartaških igara u zatvoru. Ovaj se novac koristi za obščak.

Ponekad "zatvorski obščak" može dobivati sredstva iz takozvane "slobodne blagajne", mreže financijskih izvora izvan zatvorskih zidova koja osigurava stabilan priljev sredstava u zatvor.

Kao što se 90-ih često događalo, lokalni stariji momci s vezama u kriminalnom svijetu prisiljavali su mlađe da doniraju novac za obščak, što je praksa poznata kao "grijanje dečki u zatvoru" (na ruskom: пацанов на зоне греть - pacanov na zone gretʹ).

Još jedan izvor za priljev novca u zatvorski obščak bile su donacije bogatih i moćnih bosova. U pismu zloglasnog ruskog mafijaškog bosa Vjačeslava Japončika zatvorenicima jednog ruskog zatvora stoji:

"Stanari 16. kolibe BUR-a [sleng za 'odjeljenje s maksimalnim osiguranjem u zatvoru'], pozdravljam vas želeći vam sve najbolje i najsvjetlije – ja sam Vjačeslav Japončik. S obzirom na to da danas jedan od vas izlazi u opću populaciju, šaljem dodatnih 400 rubalja... Ovih 400 rubalja u dogovoru s drugim stanarima stavite u obščak zajedno s ranijih 200 rubalja. Oni su dani Ruslanu kao lopovu, ali to nije za njega, jer on nije lopov. Mislim da je sve jasno. Tako da šaljem ukupno 600 rubalja u blagajnu. Kod mene je sve u redu. Hvala vam na pažnji i brizi. Primite moje najbolje želje. S poštovanjem – Vjačeslav Japončik."

Unatoč donacijama i drugim izvorima novca, zatvorski je obščak bio sitan novac u usporedbi sa sličnim fondom izvan gradskih zidova, koji se zvao "slobodni obščak".

Milijuni dolara

Smatra se da je slobodni obščak nastao početkom 20. stoljeća, premda je teško sa sigurnošću reći kada su mafijaški bosovi počeli stvarati centralizirani novčani fond. Ono u šta nema sumnje je da je slobodni obščak bio ogroman i da se nije mogao usporediti sa sitnišem koji se nalazio čak i u najbogatijim logorskim fondovima. Procjenjuje se da se njegova vrijednost mjerila u milijunima dolara.

Financijski tokovi koji su popunjavali slobodni obščak također su bili mnogo više razrađeni. Novac je dolazio iz najrazličitijih kriminalnih aktivnosti u zemlji.

"Svi plaćaju taksu kako bi pripadali obščaku: džeparoši na redovnim linijama, otimači torbica, kradljivci automobila, dileri droge, provalnici i preprodavači ukradene robe. Prilog zajedničkoj sumi naziva se udio. Kriminalci koji redovno operiraju u regiji trebaju platiti 5-10 posto profita, ovisno o vrijednosti ukradene robe. 'Turisti', kradljivci automobila i bande koje otimaju automobile moraju platiti 15-20 posto za pravo da rade u svojoj regiji i remete mir", navodi se na popularnom YouTube kanalu posvećenom istraživanju ruskog kriminalnog podzemlja.

Premda slobodni obščak može postojati u obliku legalizirane financijske strukture, smatra se da su kriminalni bosovi preferirali gotovinu, jer je vlastima tako teže pratiti i konfiscirati novac.

"Ovakvu vrstu blagajne ne čuvaju jedan ili dva čovjeka. Prema nekim izvorima, broj onih koji čuvaju obščak ponekad je dostizao 20. Bilo su to borci izabrani na grupnom sastanku. Čuvanje blagajne bilo je uvažen i profitabilan posao. Ovaj se zadatak povjeravao fanaticima, kriminalcima s dubokom odanošću principima kriminalnog svijeta", tvrdi se na spomenutom YouTube kanalu.

Oni koji bi neovlašteno koristili obščak najčešće su bili osuđeni na smrt.

Premda se sa sigurnošću ne može znati kako se trošio novac iz obščaka, vjeruje se da je fond korišten za financiranje budućih kriminalnih aktivnosti, podržavanje obitelji pokojnih mafijaških bosova, podmićivanje državnih dužnosnika i generalno funkcioniranje kriminalnog podzemlja.

Unatoč proklamiranim "plemenitim" ciljevima, neki vjeruju da su sredstva iz obščaka uglavnom odlazila samo kriminalcima na vrhu hijerarhije. Ako je to točno, prilozi obščaku mogli bi se promatrati kao gesta odanosti prema bosovima kriminalnog podzemlja, odnosno prema društvenim normama kriminalnog svijeta i kao dugoročna investicija ambicioznih kriminalaca koji se namjeravaju jednom popeti na vrh kriminalne ljestvice.