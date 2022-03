Šefovi ruske mafije: Kako su četiri najpoznatija kriminalca "završila karijeru"

Oni su pomoću reketa i nasilja stvarali moćna carstva kriminala, no što su se više popeli u toj hijerarhiji, teži je bio njihov pad.

Svijet kriminala u Rusiji je vrlo specifičan. Ruski kriminal ima svoje šefove, odnosno "autoritete", za koje se kaže da su "lopovi po zakonu" ("vori v zakone"). Oni žive po strogim nepisanim pravilima (ne kontaktiraju niti surađuju s vlastima) i imaju veliki ugled u kriminalnim krugovima. Malo je onih koji zaista poštuju sva nepisana pravila (u ruskom žargonu su to "shvaćanja", tj. "ponjatija"), ali je bez tih pravila vrlo teško probiti se u vrh ruskog podzemlja.

Još je tijekom 1990-ih svijet kriminala u postsovjetskoj Rusiji bio uzburkan, jer su mladi i nemilosrdni gangsteri dovodili u pitanje autoritet starih "lopova po zakonu", a bande i klanovi su se borili za zone utjecaja. U tim ratovima podzemlja bilo je mnogo mrtvih. Ovdje će biti riječi o četvorici najpoznatijih ruskih gangstera. Trojica su već ubijena, a četvrti je još živ i uskoro izlazi iz jednog zatvora da bi završio u drugom.

1. Sergej Timofejev (Silvester)

Wikipedia Wikipedia

Timofejev je dobio nadimak Silvester jer je volio filmove "Rambo" i "Rocky". Bio je na čelu najutjecajnije moskovske bande čija je "baza" bila u Orehovu. Početkom 1990-ih, na vrhuncu svoje karijere, Silvester je kontrolirao preko 30 banaka i sve tržnice u gradu. Njegovo bogatstvo se mjerilo u milijardama rubalja. To je prilično uspješan prodor u svijet kriminala za čovjeka koji je ranije bio vozač traktora.

Za Timofejeva se često govorilo da je "generalni direktor moskovske mafije". On je pripadao novoj generaciji kriminalaca iz 1990-ih koji su prezirali "shvaćanja" i stare "lopove po zakonu". "On nije prihvatio ta pravila niti su mu ona bila potrebna", kaže stari policajac Aleksandar Gurov. Silvesterovi "vojnici" su bili izuzetno brutalni - nisu se libili ni mučenja, pa čak ni ubijanja djece.

Timofejev je imao toliko neprijatelja da još uvijek nije jasno tko ga je dignuo u zrak u njegovom Mercedesu 13. rujna 1994. godine. Priča se da je Silvester inscenirao svoju smrt, a zatim nestao sa svojim novcem, ostavivši druge mafijaše da se bore za njegov tron.

2. Vjačeslav Ivankov (Japončik)

TASS TASS

Ivankov, odnosno Japončik (doslovno "Mali Japanac"), bio je za razliku od Silvestera "lopov po zakonu" starog kova. On je jedan od prvih koji je primijenio reket i ucjenu za iznuđivanje novca od poduzetnika tijekom 1970-ih. Japončik je uživao veliki autoritet. Skupljao je takozvani "obščak" (lopovski zajednički fond), a tu privilegiju su imali rijetki ljudi u vrhu ruske mafije.

Ivankov je bio u zatvoru tijekom 1980-ih. Izašao je na slobodu tek 1991. godine i odmah sudjelovao u okršajima između slavenskih i kavkaskih bandi. Godinu dana kasnije je odlučio sve započeti ispočetka te je otišao iz Rusije u SAD. Amerikanci ga nisu prihvatili raširenih ruku - strpali su ga 1995. u zatvor na 9 godina.

Vjačeslav Ivankov, u sredini, u pratnji agenata FBI-ja. Pretpostavlja se da je bio šef ruske mafije u Brooklynu. 8. lipnja 1995. AP AP

"Optužili su me za sve moguće zločine. Ali ja nisam pokušavao silovati Kip slobode, nisam bombardirao Pearl Harbor!", gunđao je Ivankov. (On je praktički osuđen za reket i stupanje u fiktivni brak). Kada je 2004. godine izašao iz zatvora, vratio se u Rusiju gdje je potvrdio svoj status starog "lopova po zakonu" i udružio se s drugim kriminalcem istog statusa, Dedom Hasanom. Karijeru je završio iznenada 2009. godine, kada je ubijen iz snajperske puške u centru Moskve.

3. Aslan Usojan (Deda Hasan)

Wikipedia Wikipedia

Mnogi kriminalisti smatraju da je upravo Usojan (a ne Japončik) bio glavni mafijaški boss u Rusiji krajem 2000-ih i početkom 2010-ih. "On je potpuno potisnuo Ivankova u zadnji plan", navodi se na stranici PrimeCrime.

Desetljećima je Hasan uspješno izlazio na kraj s drugim šefovima ruskog podzemlja. On je bio Kurd po nacionalnosti i imao je sumnjivu reputaciju u krugovima "lopova po zakonu". Mnogi od njih su smatrali da je on suviše liberalan i da ne živi u skladu sa "shvaćanjima". Usojan je pobijedio svoje rivale u brutalnim ratovima podzemlja. "Primjerice, u njegovom ratu za preuzimanje kontrole nad poduzećima od braće Oganov poginulo je oko 150 ljudi", piše PrimeCrime.

"Deda" je željeznom rukom upravljao svijetom kriminala primjenjujući prema svojim neprijateljima pravilo "zavadi pa vladaj". Nije mu padalo na pamet povući se, niti bi to učinio. Ali je to učinio snajperski metak 2013. godine. Vijest o ubojstvu Dede Hasana odjeknula je u javnosti kao grom. Uostalom, to se moglo i očekivati, jer šefovi mafije rijetko umiru prirodnom smrću.

4. Tariel Oniani (Taro)

Vladimir Astapkovič/TASS Vladimir Astapkovič/TASS

Zasad se ne zna tko je naručio ubojstva Japončika i Dede Hasana, ali se najviše sumnja na njihovog bivšeg poslovnog partnera Tarijela Onianija (Taroa), utjecajnog "lopova po zakonu" iz Gruzije. On i Hasan su još tijekom 1990-ih zajednički otvorili posao za pranje novca u Španjolskoj, piše izdanje Soveršenno sekretno (sovsekretno.ru): "Ta 'praonica' je bila toliko uspješna da su je koristile i druge grupacije iz ruskog podzemlja."

Španjolska policija je 2005. godine osujetila taj posao i Taro se vratio u Rusiju gdje su se njegovi interesi sukobili s Hasanovim i Japončikovim interesima. Deda Hasan je pobijedio, a Oniani je 2009. osuđen na 10 godina zatvora za reket i otmice. "Kada je uhićen, Taro je u svijetu kriminala imao gotovo isti status kao Hasan", ističe informativno-analitička agencija Rosbalt. "Međutim, Deda je učinio sve kako bi uništio Taroa."

Hasan, Japončik i njihovi saveznici su 2009. godine uputili pismo svim "lopovima po zakonu" u zatvoru zahtijevajući od svih da Taroa tretiraju kao "kučku" i da "djeluju u skladu s tim", što obično podrazumijeva ubojstvo. Pa ipak, Taro je preživio i sada se njegova zatvorska kazna bliži kraju, a oba njegova neprijatelja su likvidirana. Međutim, sada se Taro suočava s drugim problemom. Naime, kada izađe iz zatvora, mogao bi biti izručen Španjolskoj i opet završiti iza rešetaka.