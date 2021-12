Zašto ruske stambene zgrade imaju tako mnogo ružičastih prozora? (FOTO)

"Prije nekoliko godina šetala sam se uvečer po Moskvi i primijetila da gotovo u svakoj zgradi postoji prozor osvijetljen ružičasto-ljubičastim svjetlom. To me zainteresiralo i čak me oraspoložilo. Možda ova svjetlost ima čisto praktičnu namjenu, ali meni se sviđa kada naiđem na takve prozore", objašnjava stanovnica Moskve Ljubov Jermolajeva.

Ljubov je pokrenula malu grupu na društvenoj mreži "VKontakte" pod nazivom "Ružičasti prozori", gdje ljudi objavljuju svoje fotografije ove neobične pojave iz raznih gradova Rusije.

Na društvenoj mreži VKontakte i Instagramu postoje deseci sličnih malih stranica posvećenih prozorima. Ruski korisnici interneta također se preko društvenih mreža raspituju o tome kakva je svrha ružičaste svjetlosti u stanovima.

"Baš me zanima što se događa iza tih ružičastih prozora? Uzgajaju li oni tamo nešto? Razvijaju fotografije? Plešu uz minimal techno? Zašto baš ružičasta boja? I zašto je tako jarka?", pita se stanovnica Peterburga Olga na svom Instagramu.

"U zgradi preko puta uvijek je neka akcija. Gore je diskoteka sa svjetlima i glazbom, a na drugom prozoru neko intimno ružičasto osvjetljenje", piše jedna korisnica Twittera.

Korisnici ruskog segmenta interneta počeli su izmišljati razne šaljive teorije o upotrebi jarke ružičaste svjetlosti. "Neobičan prozor na zgradi. Ružičasta svjetlost... Jesu li to izvanzemaljci? Ili otvoreni portal u druge dimenzije?", razmišlja korisnik "Opričnik" na Twitteru.

Drugi pretpostavljaju da iza tih prozora neka žena za novac pruža usluge intimnog karaktera i pomoću ružičaste svjetlosti "mami" klijente.

"Do danas ne mogu zaboraviti kako mi je na akademiji jednom prišao tamošnji majstor, koji se često vrzmao oko studenata, i tajanstveno me, pažljivo birajući riječi, upitao: Oprosti, ali brine me jedno pitanje: ona ružičasta svjetlost na prozorima noću, jesu li to javne kuće?", piše Anarhiopteriks na Twitteru.

Anonimni korisnik Instagrama čak je napravio nalog s ružičastim prozorima pod nazivom "Taganroški prozori". U opisu profila navodi da Rusi uključuju ružičasta svjetla tijekom seksa.

"Jednostavno sam razvio jednu od popularnih teorija o takvim prozorima i napravio čitavu stranicu, ali dosad ne znam točno što se iza njih zapravo krije. Mislim da se može ispostaviti da je ova verzija istinita", tvrdi vlasnik profila.

Ostali su, pak, uvjereni da Rusi uzgajaju čitave plantaže marihuane i stanovnike ovih stanova uspoređuju s junakom filma "Gospoda" Guya Ritchieja.

"Kada god šetam, vidim ovakve prozore."

Stvarni odgovor ne poklapa se ni s jednom od teorija. Radi se o tome da sve više Rusa iz hobija uzgaja biljke i povrće u stanovima, neki rajčicu, neki peršin i začine, a mnogi cvijeće na prozorskim daskama. A ružičasta svjetlost dolazi od specijalnih fotolampi za rasad koje se najčešće koriste u zimsko doba, kada biljkama nedostaje sunčeva svjetlost za napredovanje.

Iznutra ovi prozori najčešće izgledaju ovako.

Ksenija iz grada Krasnoznamenska u Moskovskoj oblasti lampe koristi za uzgoj orhideja tijekom jeseni i zime, a svoj mali botanički vrt u šali naziva "orhibordel".

"2001. godine preselila sam se iz primorskog južnog grada u hladno i za mene neobično Podmoskovlje. Svi prijatelji su mi ostali u drugom gradu, jako sam tugovala i tada sam se počela baviti uzgojem cvijeća. Naučila sam ga voljeti i osjetila sam da mi biljke to uzvraćaju. Zalijevala sam ih i brinula se o njima, a one su mi davale energiju. Otada biljke smatram svojom djecom. Susjedi me ne pitaju za ružičastu svjetlost, ali možda nešto šapuću iz leđa", kaže Ksenija.

Najčešće se fotolampe sreću u regijama s izuzetno hladnim zimama i polarnim noćima, uvjerena je Olga, stanovnica Novog Urengoja, grada na Jamalskom poluotoku.

"Kod nas u gradu gotovo u svakoj zgradi 3-4 prozora imaju ružičastu svjetlost, ljudima jako nedostaje sunce. I nije u pitanju samo rasad, mnogi uzgajaju cvijeće kako bi ih nešto podsjećalo na ljeto", objašnjava Olga.