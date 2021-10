Kako izgledaju "inkluzivne erotske zabave" u Rusiji?

Zvuk šamanskog bubnja u kombinaciji s pjevanjem koje dovodi do transa potiče goste da počnu polako plesati, dodirujući se. Kako vrijeme prolazi, polako dodiruju jedni druge - isprva pažljivo, međusobno se upoznajući, nakon čega prelaze na nešto strastvenija milovanja.

Prolazi neko vrijeme. Mladić leži na podu. Na njemu je djevojka. Pored njih je još jedan par. Ne želim previše proučavati njihova lica i tijela, niti znati njihov spol, orijentaciju ili još gore - usredotočiti se na nešto što bi moglo pisati u njihovoj povijesti bolesti. Nisam raspoložena za zurenje i razabiranje čija ruka počiva na čijem tijelu, tko je gol, a tko nije - to bi bilo previše dosadno. Sjedim na stolici i promatram ovu masu tijela: već se kreću kao jedno, gotovo poput umjetničkog djela. Možda ovako izgledaju zaljubljeni, ne mareći gleda li ih netko. Možda bih tako i ja izgledala da sam u tom trenutku kraj sebe imala nekoga da me drži u naručju.

SenCin (SensualCinema) u biti je erotsko okupljanje u kombinaciji s projekcijama filmova, namijenjeno inkluzivnoj zajednici. U Sankt-Peterburgu postoji već tri godine (a u Moskvi jednu). Ovo se okupljanje ne može nazvati seks-zabavom, jer je izravan seksualni kontakt zabranjen; prema Gali, kreatorici događaja, SenCin je zamišljen kao "okupljanje energije i otvaranje senzualnosti" za sve koji se iz bilo kojeg razloga ne uklapaju u zadane kalupe.

Od projekcija i predavanja do prakse

Prije svega toga, morate biti pozvani. Između centra s trampolinima i zida za penjanje nalaze se vrata sa zastorima. Malo je vjerojatno da će netko od prolaznika tu zaviriti. Iza vrata se krije malo potkrovlje sa zidovima od opeke, unutar kojeg Gala slaže svijeće, piće i umjetno cvijeće. Gala ima kratku kosu, nosi majicu s prorezom na prsima, žute biciklističke hlače i trake. Pomaže joj mladić u crnom sakou i gaćama s trakama. Muškarac od oko 50 godina šeta po potkrovlju s hakaskim šamanskim tamburinom.

Gala je prvi event održala 2019. Prije četiri je godine počela proučavati vlastitu seksualnost i posjećivati seks-zabave i predavanja. Tada je dobila ideju da osnuje svoje erotsko kazalište. Budući da za projekt nije imala dovoljno novca, umjesto toga je otvorila prvi ruski filmski klub s erotskim projekcijama, kuhanim vinom, biljnim čajem, grickalicama, kao i "živim stolom" - osobom na čijem je tijelu poslužena hrana za druge sudionike.

Gala se prisjeća svog prvog eventa: "Djevojka u toplesu svirala je violinu. Parovi su se ljubili. Neki su bili umotani u deke i zajedno gledali film. Ja sam održala predavanje o filmu 'Carstvo čula' i sjećam se da sam bila strašno nervozna. Nakon projekcije smo raspravljali o filmu. Već smo imali iskusne predavače koji su posjećivali i naše naredne događaje. Recenzije su bile vrlo pozitivne, što me inspiriralo da nastavim."

Uz svaku projekciju organizatorica je također osmišljala nove performanse i aktivnosti, pa su osobe s invaliditetom brzo saznale za ove evente putem društvenih mreža. Gala objašnjava da se riječ "inkluzivno" ovdje odnosi na sve ljude, bez obzira na njihovo zdravstveno stanje, spol, izgled i seksualnu orijentaciju. SenCin je za svakoga.

"Počela sam razmišljati o tome što bih mogla učiniti da zabave postanu inkluzivnije i da prigrle svaku osobu koja nam je voljna dati priliku. Snimili smo kratki film s hrpom različitih ljudi - i izvana i iznutra", kaže Gala. "Nadahnuo me koncept potpuno različitih ljudi koji se susreću i ujedinjuju u jedinstvenom dodiru."

Da biste bili pozvani u SenCin, morate snimiti video ili glasovnu poruku, priložiti osobnu fotografiju i odgovoriti na pitanja o tome što za vas znači seksualnost, kako doživljavate svoju vlastitu seksualnost i što vas privlači u ovom formatu zabave. Ulaz je 3000 rubalja (približno 41 dolar). Platila sam svoju ulaznicu: "Financijski smo malo kratki", rečeno mi je. Događaji zapravo ne donose veliku zaradu - sve odlazi na skupu najamninu, rekvizite i druge troškove. Gala kaže da je posljednja zabava donijela profit od samo oko 69 dolara, kad se sve zbroji i oduzme.

Nakon uplate, organizator šalje adresu te po potrebi može pomoći gostu u odabiru odgovarajuće garderobe. Ona obično uključuje modni dodatak koji se nosi preko golog tijela ili erotsko donje rublje, svileni ogrtač, prozirnu haljinu ili nešto slično. Nema podjele po spolovima - svatko se može odjenuti onako kako se identificira.

Na približno 100 četvornih metara nalazi se mnogo jastuka, tepiha, sofa i stolica, dok projektor prikazuje apstraktni video isprepletenih tijela. Na jednom od stolova nalaze se venecijanske maske, koje kao da su tamo ostavili likovi iz filma "Divlja orhideja" (1989.). U susjednoj se prostoriji nalazi zona za čaj sa stolom, nekoliko sofa i svime što je potrebno za ceremoniju ispijanja čaja.

Topla, prigušena rasvjeta i egzotičnost različitih detalja bude osjećaj boravka na ekskluzivnom mjestu s orijentalnom tematikom. Nervozno se promatram. Nosim hlače visokog struka i satenski top i brinem se da sam neprikladno odjevena za ovu priliku.

Nekoliko minuta kasnije prilazim glazbeniku koji razgovara s današnjom predavačicom - šarmantnom plavušom. Gotovo me odmah, nakon što je zatražila dopuštenje, hvata za jednu dojku i radosno počinje pregledavati je li prava ili nije. Sudeći prema našem razgovoru, i sama je pomalo plaha te se čini da pokušava pronaći način da se poveže sa strancima.

"U redu je, bez problema ću se uklopiti", čujem glas u svojoj glavi.

Od šamanističke večeri na temu "shibarija" do ugodne kućne zabave

U nastavku večeri dvadeset se ljudi izležava na sofama i jastucima i razgovara o svojoj percepciji seksualnosti.

Za mnoge se radi o upoznavanju sebe, stjecanju moći i slobode izražavanja. Za druge se radi o nečem ozbiljnijem. Jedna od djevojaka priznaje da nikada nije doživjela orgazam s muškarcem te se čini da je gotovo odahnula. Ona zna da je ovo siguran prostor za otvoreni razgovor o problemima i da je nitko neće osuđivati.

Neki su spremni reći kako se zovu i čime se bave, dok drugi radije ostaju anonimni. Tijekom kratkog predstavljanja saznajem da ovdje ima stomatologa, inženjera, glazbenika, programera i nekoliko ginekologa koji su u SenCin došli s operacije.

U ovom trenutku jedan od sudionika, Akio, crni trans muškarac, veže djevojku, razgovarajući sa mnom o seksualnosti. Kaže da je strašno uzbuđen što je ovdje, ali istovremeno i jako nervozan oko pokazivanja svog tijela koje još nije prošlo cijelu fizičku transformaciju. Akio smatra da nisu svi sudionici eventa upućeni u rodna pitanja. Bez obzira na to, ovdje mu je ipak ugodnije nego u društvu svakodnevnih ljudi u svom životu, od kojih mora skrivati svoj biološki spol.

"Ponekad se čini da je sigurnije ne spominjati to - iako je to psihološki gledano grozno... Beskorisno je pokušavati to objasniti nekim ljudima. Događa se i da je, da, beskorisno objašnjavati, ali istodobno potrebno uzvratiti i obraniti svoje granice. Ova je večer više posvećena taktilnom kontaktu, koji nadilazi neinformiranost - ovdje ljude upoznajem kroz dodir, a ne putem riječi", objašnjava Akio.

Dvije djevojke za šankom piju šampanjac i iznose svoje dojmove. "Obično volim barem malo porazgovarati. Nemam pojma kako se uspijevaju tako slobodno dodirivati!", uzvikne jedna od njih, prije nego što otpije gutljaj. Pojavljuje se Akio i traži da me pomiluje po rukama. Pristajem, zatvaram oči i zamišljam da me miluje moj dečko koji me čeka u Moskvi. Razmišljam o tome kako sam, prije nego što je naša veza postala ozbiljna, također vrlo slobodno i bez problema dodirivala druge ljude, dok se to sada čini iznimno iznenađujućim i zabranjenim (osim za novinarski zadatak). Šamanska glazba prestaje i jedan od gostiju hvata gitaru te počinje svirati nešto što zvuči kao Maroon 5, Imagine Dragons i Chris Rea, ako se ne varam. To me opušta i pristajem na sesiju "shibarija" - što znači da ću biti vezana i sputana.

Od "shibarija" do čaja i samosvijesti

Moj partner i ja jedva smo izmijenili nekoliko riječi - on je u potpunosti usredotočen na vezanje čvorova oko mojih ramena i ključne kosti. Prema njegovim riječima, to je dio koji donosi najviše zadovoljsva. Gledam uokolo. Gitaru je ponovno zamijenila šamanska glazba, ali ovaj put glazbenik koristi golo tijelo djevojke za sviranje svog tamburina. Čak se i iz daljine vidi kako se djevojka sinkronizira s ritmom, odvaja od vanjskog svijeta i opušta.

Još jedan čvor. Sputana sam i ne osjećam se tako erotično poput, očigledno, momka čije ruke veže jedna djevojka pored mene. Ili para koji se miluje na kauču, ili drugog mladića koji sve to promatra potpuno gol. Kao da je svakom od tih ljudi tek sada dopušteno razgovarati o seksu i isprobati svoje seksualne sklonosti kako bi doživjeli rijedak trenutak slobode od prihvaćenih kulturnih granica.

Ipak, vrijeme leti, ispostavlja se da je od početka prošlo nekoliko sati. Nisam ni primijetila da sam u potpunosti vezana i da sam počečela osjećati lakoću - dijelom zbog lagano olabavljenih čvorova na tijelu, ali i onih unutarnjih koje sam, čini se, imala u mislima.

Akio me odvezuje. U međuvremenu nasmiješena djevojka ulazi u potkrovlje u invalidskim kolicima, zajedno s prijateljem. Odmah joj prilazim, nudeći da joj pomognem sa stvarima, ali ona pristojno odbija. Odmah se osjećam potpuno blesavo, prisjećajući se kako sam se prije gotovo godinu dana, nakon što sam ozlijedila nogu, morala polako kretati po trgovačkom centru u udlagi, dok su prolaznici mrmljali: "Što ona uopće radi ovdje? Bolje bi bilo da je ostala kod kuće." I ja sam se u tom trenutku željela naći na mjestu gdje nitko ne bi obraćao pažnju na moj izgled niti mi postavljao pitanja sa sažaljenjem u glasu, prihvaćajući me kao običnog čovjeka.

Na prvi pogled Marija (koja je tražila da joj promijenim ime) djeluje skromno i pomalo plaho. Ispostavlja se da joj je ovo prvi put na ovakvoj zabavi.

"Svidjelo mi se više nego što sam očekivala", kaže mi nakon što večer završi. "U početku nisam htjela doći, nisam bila znatiželjna, ali vidjela sam oglas i pomislila - zašto ne doživjeti nešto novo. Probala sam samo ceremoniju čaja, kada se čaj ispija s povezom na očima i govori o asocijacijama koje doživljavate. U međuvremenu majstor čaja riše crtež na vašem tijelu, temeljen na vašim riječima. Svidio mi se osjećaj kista. Zanimljivo je kada vas ništa ne odvlači od okusa ili mirisa. Bilo je to nešto sasvim novo, jer nisam navikla na to da ne mogu vidjeti."

Marija također kaže da nije bila spremna za interakciju sa strancima, ali, općenito, odobrava koncept svojstven takvim zabavama. Sva bi događanja u Rusiji morala postati inkluzivna i prilagođena osobama s bilo kakvim invaliditetom ili osobitostima, smatra Marija.

Ipak, osobe s invaliditetom još uvijek nisu čest prizor u SenCinu, prije svega zbog granica koje postavlja društvo, kaže Gala.

"Običnoj je osobi teško posjetiti erotsku zabavu, dok se za nekoga s invaliditetom taj osjećaj udvostručuje. I zaista je hrabro moći osloboditi se kulturne uvjetovanosti i odlučiti doći", dodaje ona.

Gala sanja o danu kada će više osoba s invaliditetom dati priliku njezinim zabavama, a planira zaposliti i stručnjake za integraciju, koji bi mogli pomoći novopridošlicama da se prilagode svom okruženju.

Tijekom projekcije filma, oko 2 sata ujutro, veliki dio gostiju odjednom počinje skupljati svoje stvari: točno je 12 minuta prije nego što se podignu mostovi u Sankt-Peterburgu. Svi se jako žure, oblače kapute, traže torbe i vežu šalove. Polako napuštaju svijet erotskih kostima i senzualnosti te ponovno ulaze u dnevnu rutinu. Otoci Sankt-Peterburga međusobno su odvojeni pokretnim mostovima i ako ne uspijete prijeći prije podizanja, riskirate naporno, dugo putovanje uz vanjsku obilaznicu grada (ili ostajanje u krivom dijelu grada do jutra).

U taksiju na povratku u hotel tonem u misli. Za razliku od običnih seks-zabava, SenCin se ne vrti oko potrebe da upoznate nekoga novog i imate spolni odnos. To je okupljanje na kojem možete slobodno razgovarati o svojim seksualnim problemima, pa čak i razgovarati o problemima na poslu. Možete se pokazati, no možda i zaljubiti u samog sebe. Pogotovo ako ste prije bili nesigurni u svoj izgled ili ste mislili da niste dovoljno dobri ni za koga. Ovo je mjesto za otkrivanje osjećaja prema sebi - i drugima. Konačno, ovo je prilika da zaboravite na brige koje vas stalno prate izvan granica potkrovlja i jednostavno se opustite na zabavi namijenjenoj svima, a pritom izbjegnete neugodna pitanja i podrugljive poglede.