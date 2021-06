Kako je 19-godišnji narkoman zaradio milijune na TikToku

"Trebam snimiti TikTok, a da bih ga snimio vi trebate leći na pod... Tko je spreman neka podigne ruku" – to je nasred zasjedanja Peterburškog ekonomskog foruma rekao Danila Milohin zvani Danja, 19-godišnji mladić u ružičastoj košulji i Adidas kapi. Podsjećamo, u pitanju je najvažniji poslovni forum u Rusiji, gdje između ostalih nastupa i predsjednik Rusije Vladimir Putin i gdje je ulaznica ove godine koštala gotovo milijun rubalja (13 830 dolara).

Svi su podigli ruke, pa i direktor marketinga Sberbanka, najveće banke u zemlji, a za njim i potpredsjednik "AliExpressa " u Rusiji i bivši kandidat za predsjednika. Par su se sekundi kasnije ljudi u sakoima i košuljama prostrli po podu sale za konferencije, a pojedini su čak i podigli noge na fotelje. Milohin je legao na stol. Deseci kamera snimili su nešto što je nezamislivo za manifestaciju na tako visokom nivou.

Danila Milohin jedan je od najpopularnijih ruskih tiktokera. Njega prati 12,9 milijuna korisnika. Forbes navodi da on zarađuje dva milijuna rubalja mjesečno (28 000 dolara). GQ ga je 2020. godine proglasio "Otkrićem godine". Danila na svom profilu objavljuje videoklipove s plesanjem i svojim pjesmama, šalama i izazovima, i to po principu "što provokativnije, to bolje". Na već spomenutom ekonomskom forumu, po završetku diskusija i snimanja tiktoka, on je nekud otrčao, rekavši prethodno u kameru: "Idem pišati." Jedan dio prisutnih bio je revoltiran samom činjenicom da se nešto slično pojavilo na ovakvom forumu: "To je van pameti!", "Dečko ništa ne radi, proslavio se trash popularnošću na društvenim mrežama."

Milohin i sam donedavno nije mogao zamisliti toliku popularnost. Prije dvije je godine radio kao konobar na jugu Rusije, u Anapi, "radi zabave" je krao robu u trgovinama i sav novac trošio na narkotike.

Problematično dijete

Bloger (tiktoker) i glazbenik Danja Milohin

Danila Milohin, kojem ruski mediji stalno tepaju i zovu ga isključivo Danja Milohin, od svoje je treće do svoje trinaeste godine živio u Orenburgu, u domu za nezbrinutu djecu gdje je njega i brata Ilju odvela rođena majka kada se razvela od muža (zbog muževljevog alkoholizma) i došla do zaključka da sama neće moći odgajati sinove. Milohin se nerado sjeća tog razdoblja. Teško su mu pale batine koje je dobivao, kao i obroci u propisano vrijeme. "Kada su me uzeli iz doma, u početku se nisam mogao naviknuti da ne dobivam batine za slabu ocjenu. U domu sva djeca dobivaju batine, takab je to odgoj. Tuku po licu, šamarima. Odgojitelj može uzeti štap ili vijaču i dva puta ošinuti, da se ne primjećuje mnogo", ispričao je Milohin na YouTube kanalu "Puška".

Braću Milohin usvojio je bračni par, poduzetnici Dmitrij i Jelena Tjuljenjev. Oni su tada već imali petero svoje djece. Braća su im se pridružila najprije u kući kod Orenburga, a godinu dana kasnije svi su se preselili u Anapu, bliže moru. Međutim, u novoj obitelji nije sve išlo "glatko". Danila je pravio probleme: nije htio učiti, počeo je piti i pušiti, nije noćio kod kuće. U kuću Tjuljenjevih redovno je dolazila policija. Konflikti su uglavnom izbijali zbog toga što Danila neće učiti.

"Ja nisam htio ništa drugo osim zarađivati na internetu. A oni su to zabranjivali. Ja nisam htio učiti, to mi nikako nije išlo", priča Danja, i dodaje da je ipak pristao na "kompromisno rješenje" i upisao automehaničarsku školu, zbog čega se preselio u učenički dom. Kada se našao izvan vidokruga obitelji koja ga je usvojila, Milohin je počeo krasti po supermarketima, uglavnom čokoladu, žvake i druge sitnice. Kako kaže, krao je "iz zadovoljstva". A kada bi ga uhvatili u krađi, lagao je da nema što jesti. Od kuće je dobivao meso i žitarice za kašu, ali nije volio spremati hranu.

Sa 16 godina Danja se počeo drogirati i svima je govorio da će jednoga dana postati bloger. Otvorio je profil na društvenoj mreži "VKontakte" i počeo postavljati sve redom: fotografije iz supermarketa, gdje on sjedi u kolicima za kupovinu punim instant rezanaca, i selfie bez košulje. Istetovirao se i obojao kosu. Sa 17 godina imao je 2000 pratitelja. Tada je otvorio profil na Instagramu, gdje je "počeo obmanjivati ljude za novac, tj. prodavati reklamu koju nije pravio, a zatim [za novac dobiven na taj način] kupovati drogu". U jednom intervjuu je novopečenom junaku Peterburškog ekonomskog foruma postavljeno sljedeće pitanje: "Ispada da si ti obmanjivao ljude samo da bi se lijepo provodio?" On je odgovorio: "Tako ispada."

Pored toga, Milohin je prodavao balone i dijelio letke, ali se ni u jednom poslu nije dugo zadržao, sve bi mu brzo dosadilo. U ljeto 2019. godine Dmitrij Tjuljenjev ga je zaposlio na prvo ozbiljnije radno mjesto. Danja je radio kao konobar u kafiću, ali je već nakon dva mjeseca namjerno isposlovao da bude otpušten. Jednostavno je htio više vremena provoditi s društvom. Tada je počeo voditi stranicu na TikToku, postavljati na nju "sve što mu padne na pamet". Pravio je grimase pred kamerom, podsmjehivao se drugim tiktokerima, pjevao na playback, a sve se to sviđa auditoriju ove društvene mreže.

"Nerođeni mi je tata otkrio malu tajnu. Rekao mi je: ’razmišljaj materijalno’. Ja sam u to povjerovao pa sam svake večeri počeo pisati na papiriću: ’Ja sam najpopularniji dečko na svijetu, ja sam najljepši, sa mnom je lijepo družiti se, imam gomilu prijatelja", priča Milohin. Maštao je o tome da se preseli u Moskvu. Kada je postao punoljetan, on je kao siroče dobio od države 200 000 rubalja (2800 dolara). Za te je novce kupio novi telefon i kartu do Moskve. Prekinuo je kontakte s obitelji, pa čak i s bratom Iljom.

Idol

Bloger Danil Milohin, koji je osvojio nagradu za "Otkriće godine" na dodjeli nagrada "Čovjek godine 2020" po verziji muškog časopisa GQ

"Išao sam na sve ili ništa. Ili će me krenuti, ili život nema smisla, kako god to zvučalo", kaže Milohin. I krenulo ga je. Njegov pristup "contentu" svidio se populaciji društvenih mreža. U prosincu 2019. godine Danja Milohin je već imao 700 000 pratitelja na TikToku i 150 000 na Instagramu. Dodatnu mu je popularnost donio videointervju gdje on priča o tome kako mu je djetinjstvo bilo teško. Taj je klip imao preko 6 milijuna pregleda. Poigravao se i s temom vlastite biseksualnosti. On kaže da je heteroseksualac, ali da, navodno, temom odnosa s mladićima privlači veću pažnju. "Ti si moj idol", pisali su mu u komentarima tinejdžeri svih spolova.

Tada je Jaroslav Andrejev, tvorac reklamne agencije WildJam koja se specijalizira za rad s blogerima, ponudio Milohinu da se sastanu. Danila je pozvan u Dreamhouse, prvu kuću tiktokera. u Rusiji (uređenu po analogiji s američkim projektom Hype House), gdje tiktokeri žive zajedno i snimaju sadržaje za vlastite stranice i za stranicu tiktokerske kuće, što doprinosi boljoj "cirkulaciji" pratitelja različitih blogera i porastu njihovog broja. Danja i još jedan partner preuzeli su brigu o odabiru žitelja kuće i o kreativnom programu. Andrejev se, kako je sam rekao, u početku spremao da projekt u prvih godinu dana donosi samo gubitke, ali je tiktokerska kuća već nakon pola godine počela ostvarivati profit.

U vrijeme karantene 2020. godine Milohin je došao na ideju da snimi šaljivu pjesmu "Kod kuće sam". Riječi "Pogodi gdje sam? Kod kuće" bile su tada vrlo aktualne. Tiktokeri su snimili pjesmu za jedan dan, a njezin je kratki odlomak postao zarazan. Korisnici TikToka su na temelju njega snimili 1,3 milijuna klipova. Milohin je otišao dalje i objavio klip koji u ovom trenutku na YouTubeu ima preko 28 milijuna pregleda.

Bloger kaže da se više ne drogira: "Jednom sam se predozirao i poslije toga nisam mogao normalno spavati, u glavi mi je sve vrijeme bubnjalo ’m-m-m’“. Bio sam totalno puknuo. I uplašio sam se."

"Ti valjda shvaćaš da s reputacijom dečka koji se drogira veliki brendovi neće htjeti surađivati s tobom?" – to pitanje mu je postavljeno u već spomenutom intervjuu na kanalu "Puška". Ako neće, i ne moraju. Ako ni drugi ne budu htjeli, onda će htjeti treći", odgovorio je on i ubrzo se zatim pokazalo da je to točno. Poslije glazbenog uspjeha obratile su mu se velike tvrtke, između ostalih PepsiCo, Honor, Huawei i dr. Postao je i lice Sberbanka.

"Nije nimalo čudno što njima treba takav posednik auditorija kakav je Danja Milohin. Sam Milohin kao takav ne daje nikakav doprinos gigantskom brendu, ali ’Sberbank’ šalje ovakvu poruku: gledajte, svi su s nama, i tinejdžeri i starice, mi smo svuda, mi smo za sve", kaže Anton Bulanov, stručnjak Centra za razvoj kompetencija u marketingu sveučilišta "Visoka škola ekonomije".

Bloger Danila Milohin (lijevo) i pjevač Nikolaj Baskov

Bloger Danila također smatra da se može uklopiti u svaki kontekst i svaki biznis ako iza sebe ima milijune pratitelja. Sada on gradi glazbenu karijeru i otvoreno izjavljuje da to može postići i onaj tko ne zna pjevati. "Ja želim pjevati, a mi se ne da gubiti vrijeme na učenje. Sada postoji autotune, pomoću njega se sve može popraviti."

Danja Milohin, bloger i reper

Sebe on karakterizira ovako: "Ja ni u čemu nisam profesionalac, osim u karakteru. Kada je riječ o karakteru, tu sam profesionalac." Nedavno je Milohin sa svojih 19 godina kupio Maybach za 10 milijuna rubalja i objavio 21 pjesmu, solo i u suradnji s poznatim hip-hop izvođačima i blogerima.