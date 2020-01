Kako je izgledao ruski Playboy u vrijeme Hugha Hefnera

Russia Beyond se prisjeća nekih od najpoznatijih naslovnica ruskog izdanja časopisa.

Bilo je potrebno gotovo pola stoljeća da se časopis Playboy pojavi u Rusiji nakon što je prvi put objavljen u Americi. Na policama se nije našao sve do 1995. godine, no njegova nazočnost je bila značajna - započinjala je postsovjetska seksualna revolucija. Prva naslovnica u Rusiji bila je ukrašena riječima: "Rusija, ljeto 1995." - i bilo je to vrlo vruće ljeto, u svakom smislu te riječi.

Uskoro su se na naslovnicama pojavile zvijezde poput pjevačice Lade Dance (1996.) - koja je nakon toga dobila ulogu Samanthe u ruskoj verziji Seksa i grada - Doba Balzaca.

Godinu dana kasnije, 1997. godine, pjevačica i seks simbol devedesetih Nataša Koroljova proglašena je Playboyevom "djevojkom mjeseca", što je pripomoglo tome da njezina pjesma "Žuti tulipani" postane veliki hit.

Ruska pop pjevačica i bivša članica grupe Miraž Irina Saltikova na naslovnici časopisa se našla 1997. i 2000. godine. Uspoređivali su je s Pamelom Anderson, barem jedan dio njezine anatomije...

Sjajne stranice Playboya krasila je i ruska glumica Oksana Fandera. 1988. je osvojila drugo mjesto na prvom sovjetskom natjecanju ljepote, maštovito nazvanom Moskovska ljepota. Njezina kolegica Alika Smehova također je bila "zečica" - 1996. i 1999.

Većina Rusa će se rado prisjetiti modela i TV zvijezde Anne Azarove. Ona se pojavila u broju s intervjuom s Donaldom Trumpom.

2008. godine je seksi TV voditeljica Anfisa Čehova brzo postala popularna zahvaljujući erotskom showu "Seks s Anfisom Čehovom". Nije joj trebalo dugo da stekne vjerne sljedbenike, ne samo zato što se skinula za Playboy.

Druga TV emisija - Dom-2 (sudionici grade kuću i u procesu pokušavaju pronaći partnera) - donijela je na naslovnicu časopisa jednu posebnu djevojku. Aljona Vodonajeva se ogolila, 2009. godine nakon što je napustila emisiju, u kojoj su gledatelji pratili njezin lakomisleni stil života ne dulje od tri godine: bila je prava loša djevojka ruske televizije.

Pjevačica i bivša klizačica Anna Semjonovič šarmirala je ljude svojim izvanrednim izgledom. Glasine o njezinoj poprsji su brojne, ali ona tvrdi da se nikad nije podvrgnula operaciji. Bivša je pobjednica Svjetskog juniorskog prvenstva, dvostruka pobjednica na Finlandia Trophyju - i bivša "zečica".