Ruski čistač s invaliditetom sakupio 9000 dolara zahvaljujući glamuroznim modnim fotografijama

Rusi su sakupili preko 650 000 rubalja (oko 9000 dolara) za čistača ulica Juru iz Ufe (Republika Baškortostan), da bi mogao isplatiti svoje dugove. Prikupljanje sredstava organizirao je njegov susjed, fotograf Roman Filippov. Na svojoj stranici na društvenoj mreži VKontakte Roman je objavio priču o Juri i seriju fotografija, uključujući i onu priređenu za naslovnu stranicu muškog časopisa GQ.

"Odrastao je u sirotištu i ima invaliditet trećeg stupnja u vezi s mentalnim razvojem. Nije sposoban za samostalan život", piše Roman.

Njih su se dvojica upoznali kao djeca u kampu za djecu s invaliditetom, gdje je radila Romanova majka, pa su on i njegov brat tamo provodili ljeto. Kada je Jura odrastao, zaposlio se kao čistač ulica i povremeno posjećivao Romanovu majku i baku, koja mu je zatim pomogla da dobije sobu od države.

Roman je ispričao kako je Jura zbog svoje naivnosti često bio žrtva prijevare. Prevaranti su ga tri puta naveli da svoju sobu pokloni "dobrim ljudima" (uspjeli su je povratiti preko suda), čitavih godinu dana držali su ga kao roba u selu kod Ufe, a zatim ga prisilili da uzme velike zajmove u bankama. Veći dio svoje invalidske mirovine i plaće morao je davati da bi otplatio ove dugove, sve dok Romanova obitelj nije saznala za njegovu priču.

"Većina ga ljudi ne primjećuje, za njih je on samo prašina. No on nije kriv što mu je život takav. Nismo svi rođeni u istim uvjetima i s istim mogućnostima", napisao je Roman.

I za samo jedan dan sakupljeno je oko 657 000 rubalja da se plati dug, a Jurina je priča privukla mnogo pažnje na ruskom internetu.

"Da je imao malo više obične sreće, mogao se stvarno naći na naslovnoj strani GQ-a. Svako bi mu, uostalom, mogao pozavidjeti na dobroti i snazi duha", napisao je Roman.