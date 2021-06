Tko je Big Floppa, junak najpopularnijeg mačjeg mema 2020. godine?

U travnju 2018. godine videooperater iz Moskve Andrej Bondarjev objavio je na Instagramu fotografiju svog ljubimca, kratkodlake mačke s velikom nosom, zelenim očima i ogromnim ušima s dugim resama kako uživa u hrani.

Natpisom ispod fotografije "To become a big cat, you have to eat a lot" započeo je blogerski život mačka i njegovih prijatelja i rođaka Matveja i Žorija. Prošle godine postao je popularan na društvenim mrežama i stranicama poput Reddita kao Big Floppa ili na ruskom Kot Šljopa, a ime je dobio zbog ušiju (Klempo).

Ustvari, on se zove Goša i divlja je mačka, slična risu - karakal. One najčešće žive u Africi, Aziji ili Indiji, ali Goša se rodio 21. prosinca 2017. godine u jednom ukrajinskom uzgajalištu divljih mačaka. Nekoliko mjeseci kasnije, u travnju 2018. godine, preselio se u Moskvu, kod obitelji Bondarjev, Andreja i njegove supruge Jelene.

"Lena je na internetu vidjela takvog ljubimca i pokazala mi ga. Ubrzo smo odlučili nabaviti divlju mačku, zašto ne? U početku nismo mislili baš ozbiljno, sve je više nalikovalo na maštanje, 'jednog lijepog dana'. Međutim, cijele godine smo se pripremali, konzultirali stručnjake i toliko se srodili s tom mišlju da više nije moglo biti odustajanja", objašnjava Bondarjev.

Georgij je zajedno s pratiteljem putovao minibusom do Moskve više od 24 sata. Prvih dana, po Jeleninim riječima, plašio se ići po stanu, šištao je i skrivao se, ali hranu nije odbijao. "Odgojio" ga je Matvej, još jedna mačka koju su Bondarjevi uzeli iz azila i koja je imala više od 12 godina.

Od ranog djetinjstva Goša je naganjao igračke i trčao s drugim mačkama. Jedina poteškoća bila je navikavanje na WC posudu, ali sve to "ide u radni staž", kako kaže Jelena. Goša inače konzumira samo zdravu hranu, puretinu, zečetinu, iznutrice, piliće stare jedan dan i vitamine.

Goša je vlasnik, mene smatra osobno svojim čovjekom i ničijim više. Karakter ima više pasji, vrlo je odan, teško podnosi samoću. S nepoznatima je vrlo oprezan, kaže Jelena o karakteru karakala.

Po Andrejevim riječima, Georgij često pravi izgrede, u slobodno vrijeme trga karton koji Andrej i Jelena kupuju specijalno za njega, međutim, to mu ne smeta i da prlja tapete i namještaj.

Zidove je na pojedinim mjestima poderao sve do betona. Prve godine sam lijepio i prekrivao, a poslije sam digao ruke. I televizor je izgreban, Goša se obrušio na njega kada je vidio ptice na kanalu Animal Planet, kaže Andrej.

Goša je na internetu postao popularan 2020. godine zahvaljujući fotografiji na kojoj sa Žorom sjedi na prozorskoj dasci. Upravo je ona bila povod za demotivatore, memove i fotomontaže. Fotografije su prvo kružile u meme grupama na Instagramu, a zatim prešle na Twitter i Reddit.

O Gošinoj popularnosti na internetu referirao je jedan od muževljevih internetskih prijatelja, vlasnik još jednog karakala. Mi smo pomislili "e, baš super", i nastavili objavljivati fotografije. Jedino mi se nimalo ne sviđa kada se Goša koristi za pravljenje memova na aktualne političke teme ili memove u kojima ima nacizma, rasizma, homofobije i drugih uvredljivih stvari, to je strašno, kaže Jelena.

Gošini obožavatelji su prošle godine od obitelji Bondarjev zatražili dozvolu da koriste njegov lik na svojim proizvodima, pa su se u prodaji pojavile šalice, skulpturice i čak kocka Big Floppa.

Također se ove godine u trgovini aplikacija pojavila aplikacija posvećena Big Floppi. Igra se sastoji od Gošinih fotografija koje mijenjaju položaj kada se na njih klikne. Zasad su reakcije isključivo pozitivne.

Igra je super, zanimljiva, ima malo screamera. Klikneš na Šljopu, kad zareži, prepadneš se. Uopće uzevši, igra sadrži sve što treba i ništa nije nužno dodavati, piše jedan od korisnika.

U znak zahvalnosti neki fanovi šalju nam donacije, neke od njih idu drugim mačkama, kao pomoć. Ali one nisu dovoljne za Gošino izdržavanje, njemu mjesečno treba između 270 i 340 dolara. To su samo hrana i za posip za posudu za toalet, kaže Jelena.

Gošu dvaput godišnje pregleda i cijepi stručnjak za divlje mačke, a po svemu drugom ne razlikuje se od obične mačke. Jedina je razlika njegova veličina i zato treba biti jako pažljiv i oprezan. Zato što eventualne povrede tijekom igre, recimo, mogu biti mnogo ozbiljnije nego kod malih mačaka. Stupanj "uništavanja" kuće u direktnoj je proporciji s veličinom mačke. A u svemu drugom mačka je mačka i u Africi, i bilo gdje drugdje, napominje Jelena.